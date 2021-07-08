Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, закон було направлено на підпис президенту 5 липня, а 8 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. В цей же день законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань правової політики.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 червня ухвалила зазначений вище законопроєкт, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

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