Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, закон було направлено на підпис президенту 5 липня, а 8 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. В цей же день законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань правової політики.
Як повідомлялося, Верховна Рада 29 червня ухвалила зазначений вище законопроєкт, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.
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Наївні.
30.06.2021 рік.
"Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3711-Д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів."