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Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС

Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, закон було направлено на підпис президенту 5 липня, а 8 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. В цей же день законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань правової політики.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 червня ухвалила зазначений вище законопроєкт, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

Автор: 

вето (192) Зеленський Володимир (23978) ВККСУ (453)


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08.07.2021 16:31 Відповісти
Что бы не происходило, наблюдается последовательная дискредитация прозападного вектора развития Украины, в сторону северо-востока... ...причём, явно с промежуточной остановкой на севере...
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08.07.2021 16:35 Відповісти
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС - Цензор.НЕТ 4588
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08.07.2021 16:38 Відповісти
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08.07.2021 17:05 Відповісти
А посли вже зраділи і привітали прийняття цього закону.
Наївні.

30.06.2021 рік.
"Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3711-Д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів."
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08.07.2021 16:47 Відповісти
они еще не знают всей глубины глубин ЗЕльоного днища
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08.07.2021 17:06 Відповісти
 
 