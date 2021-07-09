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Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання оплати праці співробітників апаратів судів

Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання оплати праці співробітників апаратів судів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Право на своєчасну виплату заробітної плати захищене законом. Але це право систематично порушується стосовно працівників апаратів судів. Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат. На необхідності фінансового забезпечення судів також наголошують міжнародні інституції, вказуючи, що суди потребують достатніх ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що закон дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів та забезпечити належні умови для роботи судів, що гарантовано Конституцією України.

Документ вносить зміни до Державного бюджету на поточний рік, збільшуючи видатки Державній судовій адміністрації України за програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 742 млн грн.

"Це дозволить частково вирішити першочергову потребу у збільшенні обсягу видатків на виплату заробітних плат для працівників апаратів судів", - додали в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) суд (11701) Офіс Президента (2026)


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Топ коментарі
+2
ти забезпеч насамперед нормальне фінансування армії в умовах війни.
А суддівські не пропадуть, там завжди гроші гуляють
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09.07.2021 12:11
+1
а откуда эти деньги появятся , если в бюджет они не заложены ??? А ? ...правильно ! суды поднимут расценуи , и расходы лягут на получателей правосудия , на народ в том числе . Спасибо вова !
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09.07.2021 12:13
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помічник судді, канцелярія, прибиральниця, також людина
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09.07.2021 12:09 Відповісти
ти забезпеч насамперед нормальне фінансування армії в умовах війни.
А суддівські не пропадуть, там завжди гроші гуляють
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09.07.2021 12:11 Відповісти
За что нам этот дегенерат!!!??наркомана в каждую зебильную хату...
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09.07.2021 12:12 Відповісти
Буратіна нє чітатєль і не през ,Буратіна імітатор
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09.07.2021 12:12 Відповісти
маю на увазі - він не читає, те шо йому Ермакоподоляк подає від Портнова
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09.07.2021 12:13 Відповісти
у вови міністр юстиції -Молюск, що щесь треба говорити?
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09.07.2021 12:15 Відповісти
а откуда эти деньги появятся , если в бюджет они не заложены ??? А ? ...правильно ! суды поднимут расценуи , и расходы лягут на получателей правосудия , на народ в том числе . Спасибо вова !
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09.07.2021 12:13 Відповісти
Анти ковидный фонд
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09.07.2021 12:27 Відповісти
Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов - Цензор.НЕТ 8612
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09.07.2021 12:21 Відповісти
А когда Зеленский подпишет закон об урегулировании вопроса оплаты труда учителей?
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09.07.2021 14:35 Відповісти
с какого хера у судей зарплата 200 тысяч гривен? Они не производят никакого товара.
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09.07.2021 18:27 Відповісти
 
 