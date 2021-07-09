Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин
Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Переговоры прошли с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ.
Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ.
Глава Минфина отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он отметил, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.
"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Марченко.
В то же время, эксперты МВФ отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.
Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
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Корупция по приколу.
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
Это школа танцев Соломона Кляра.. (с)
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Чорногорія просить в ЄС допомоги в поверненні кредиту китайцям, а Зе бере у них кредит. При цьому, українські компанії будуть будувати лише 50% проектів, решта китайські компанії. Тобто половина грошей піде на відкати Зе, а половина китайцям. А борги будуть віддавати наші нащадки.