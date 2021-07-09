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Новости Борьба с коррупцией
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Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин

Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин

Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Переговоры прошли с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ.

Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ.

Глава Минфина отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он отметил, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Марченко.

В то же время, эксперты МВФ отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

Также читайте: Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Автор: 

коррупция (8564) КС (2248) МВФ (3335) Минфин (1556) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+13
Зеленский:
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
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09.07.2021 13:26
+9
Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли. Ви зробили це разом!
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09.07.2021 13:21
+6
Лишь бы не Порошенко,да ЗЕбабуины?
Корупция по приколу.
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09.07.2021 13:25
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Правила форума Совет форумчан
Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли. Ви зробили це разом!
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09.07.2021 13:21 Ответить
Лишь бы не Порошенко,да ЗЕбабуины?
Корупция по приколу.
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09.07.2021 13:25 Ответить
"Экономическая ситуация в стране улучшается..." - подчеркнул министр финансов Марченко.

Эксперты МВФ отметили, что решения КС привели к откату антикоррупционных усилий, - Минфин - Цензор.НЕТ 8326
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09.07.2021 13:25 Ответить
Зеленский:
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
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09.07.2021 13:26 Ответить
Эксперты МВФ отметили, что решения КС привели к откату антикоррупционных усилий, - Минфин

Это школа танцев Соломона Кляра.. (с)
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09.07.2021 13:30 Ответить
Так так ... "две шаги налево две шаги напгаво... шаг вперод наоборот"...
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09.07.2021 13:40 Ответить
а не Фляра ? (хотя какая теперь разница..)
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09.07.2021 14:07 Ответить
Это да. Соломоны рулят.
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09.07.2021 14:24 Ответить
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин - Цензор.НЕТ 7885
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09.07.2021 13:33 Ответить
Нет, не дадуд.
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09.07.2021 13:35 Ответить
МВФ злопам"ятний і пам"ятає як Голабаротька послав його вжопу.
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09.07.2021 13:41 Ответить
МВФ не злопамятный, но мозги там не пропитые и зебилов не держат - на пустое траляля без дела не ведутся.
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09.07.2021 13:45 Ответить
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин - Цензор.НЕТ 3738
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09.07.2021 13:37 Ответить
Вава намагається розвести і МВФ, а не тільки ЗЕлохів.
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09.07.2021 13:38 Ответить
...натомість розведе китайців на чорноземах

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1



Чорногорія просить в ЄС допомоги в поверненні кредиту китайцям, а Зе бере у них кредит. При цьому, українські компанії будуть будувати лише 50% проектів, решта китайські компанії. Тобто половина грошей піде на відкати Зе, а половина китайцям. А борги будуть віддавати наші нащадки.
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09.07.2021 13:50 Ответить
Нушож все так через дупу, мінфєн?
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09.07.2021 13:52 Ответить
МВФ знаходиться перед вибором: або все ж таки треба дати грошей зеленим мавпочкам, або у жовтні на країну чекає дефолт, потрясіння та незрозуміле майбутне..
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09.07.2021 13:53 Ответить
Ну понятно. МВФ все устраивает что творится в Украине. Лишь бы откаты хорошие платили
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09.07.2021 13:59 Ответить
Типа:"Ура!Нам разрешили красть!!!"
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09.07.2021 14:04 Ответить
Выходит МВФ заставляет сажать коррупционеров, а ОП и вислюк против. Вот и договариваются.
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09.07.2021 14:11 Ответить
Достигли компромисса это типа дайте бабки но тырить будем меньше?
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09.07.2021 14:19 Ответить
Наплювали на корпоративне право тим самим плюнув МВФ та США в обличчя і ще брешуть що "досягли значних успіхів"??? Ви що кончені зебобіки думаєте там барани сидять?😱🤬
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09.07.2021 14:20 Ответить
Не пройдёт и 5 лет, как МВФ даст транш.
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09.07.2021 14:22 Ответить
По вопросу борьбы с коррупцией достигнут компромисс - это шедевр!!!
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09.07.2021 14:42 Ответить
 
 