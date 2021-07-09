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Новини Боротьба з корупцією
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Україна і МВФ досягли компромісу з антикорупційних питань, - Мінфін

Україна і МВФ досягли компромісу з антикорупційних питань, - Мінфін

Представники МВФ зауважили про прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, під час робочого візиту до США міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці.

Переговори відбулися з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.

Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з низки питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

Глава Мінфіну зазначив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада України у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

"Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку у проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ", - наголосив Марченко.

Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.

Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.

Читайте: Україна не відчує жодних потрясінь без чергового траншу МВФ, - перший віцепрем'єр Любченко

Автор: 

корупція (4689) КС (1427) МВФ (3073) Мінфін (3649) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+13
Зеленский:
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
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09.07.2021 13:26
+9
Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли. Ви зробили це разом!
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09.07.2021 13:21
+6
Лишь бы не Порошенко,да ЗЕбабуины?
Корупция по приколу.
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09.07.2021 13:25
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Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли. Ви зробили це разом!
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09.07.2021 13:21 Відповісти
Лишь бы не Порошенко,да ЗЕбабуины?
Корупция по приколу.
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09.07.2021 13:25 Відповісти
"Экономическая ситуация в стране улучшается..." - подчеркнул министр финансов Марченко.

Эксперты МВФ отметили, что решения КС привели к откату антикоррупционных усилий, - Минфин - Цензор.НЕТ 8326
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09.07.2021 13:25 Відповісти
Зеленский:
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
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09.07.2021 13:26 Відповісти
Эксперты МВФ отметили, что решения КС привели к откату антикоррупционных усилий, - Минфин

Это школа танцев Соломона Кляра.. (с)
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09.07.2021 13:30 Відповісти
Так так ... "две шаги налево две шаги напгаво... шаг вперод наоборот"...
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09.07.2021 13:40 Відповісти
а не Фляра ? (хотя какая теперь разница..)
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09.07.2021 14:07 Відповісти
Это да. Соломоны рулят.
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09.07.2021 14:24 Відповісти
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин - Цензор.НЕТ 7885
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09.07.2021 13:33 Відповісти
Нет, не дадуд.
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09.07.2021 13:35 Відповісти
МВФ злопам"ятний і пам"ятає як Голабаротька послав його вжопу.
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09.07.2021 13:41 Відповісти
МВФ не злопамятный, но мозги там не пропитые и зебилов не держат - на пустое траляля без дела не ведутся.
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09.07.2021 13:45 Відповісти
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин - Цензор.НЕТ 3738
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09.07.2021 13:37 Відповісти
Вава намагається розвести і МВФ, а не тільки ЗЕлохів.
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09.07.2021 13:38 Відповісти
...натомість розведе китайців на чорноземах

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1



Чорногорія просить в ЄС допомоги в поверненні кредиту китайцям, а Зе бере у них кредит. При цьому, українські компанії будуть будувати лише 50% проектів, решта китайські компанії. Тобто половина грошей піде на відкати Зе, а половина китайцям. А борги будуть віддавати наші нащадки.
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09.07.2021 13:50 Відповісти
Нушож все так через дупу, мінфєн?
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09.07.2021 13:52 Відповісти
МВФ знаходиться перед вибором: або все ж таки треба дати грошей зеленим мавпочкам, або у жовтні на країну чекає дефолт, потрясіння та незрозуміле майбутне..
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09.07.2021 13:53 Відповісти
Ну понятно. МВФ все устраивает что творится в Украине. Лишь бы откаты хорошие платили
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09.07.2021 13:59 Відповісти
Типа:"Ура!Нам разрешили красть!!!"
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09.07.2021 14:04 Відповісти
Выходит МВФ заставляет сажать коррупционеров, а ОП и вислюк против. Вот и договариваются.
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09.07.2021 14:11 Відповісти
Достигли компромисса это типа дайте бабки но тырить будем меньше?
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09.07.2021 14:19 Відповісти
Наплювали на корпоративне право тим самим плюнув МВФ та США в обличчя і ще брешуть що "досягли значних успіхів"??? Ви що кончені зебобіки думаєте там барани сидять?😱🤬
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09.07.2021 14:20 Відповісти
Не пройдёт и 5 лет, как МВФ даст транш.
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09.07.2021 14:22 Відповісти
По вопросу борьбы с коррупцией достигнут компромисс - это шедевр!!!
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09.07.2021 14:42 Відповісти
 
 