Україна і МВФ досягли компромісу з антикорупційних питань, - Мінфін
Представники МВФ зауважили про прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, під час робочого візиту до США міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці.
Переговори відбулися з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.
Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з низки питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.
Глава Мінфіну зазначив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада України у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.
"Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку у проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ", - наголосив Марченко.
Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.
Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.
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Корупция по приколу.
"Если поднять ЖКХ в два раза, то нах можно послать даже МВФ."
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Чорногорія просить в ЄС допомоги в поверненні кредиту китайцям, а Зе бере у них кредит. При цьому, українські компанії будуть будувати лише 50% проектів, решта китайські компанії. Тобто половина грошей піде на відкати Зе, а половина китайцям. А борги будуть віддавати наші нащадки.