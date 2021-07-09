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Новости Агрессия России против Украины
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В ООН требуют "прекратить нарушения" в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке

В ООН требуют

Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкйо на LIGA.net, об этом заявила в докладе о ситуации в Украине заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

Так, она рассказала, что в ООН "серьезно обеспокоены вопиющими нарушениями с пытками и жестоким обращением" в месте, которое докладчица назвала "объектом Изоляция", и других "местах содержания под стражей" на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

"Эти нарушения нужно прекратить", - добавила Аль-Нашиф, но как это сделать, в ООН не уточняют.

Докладчица сказала, что сотрудникам УВКПЧ и других независимых международных наблюдателей "приоритетно должен быть предоставлен конфиденциальный и беспрепятственный доступ" в такие места и к заложникам/пленным.

Она также сообщила, что, по оценке УВКПЧ, с 2014 года в Украине около 4000 "задержанных в связи с конфликтом подверглись пыткам или жестокому обращению как на территории, контролируемой правительством, так и на территории, контролируемой вооруженными группами". В ее докладе причастность РФ к событиям отмечается только в разделе об оккупированном Крыме, но не об ОРДЛО.

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Автор: 

оккупация (10167) ООН (4178) пытки (839) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+9
Нужно применить эти нарушения ко всем подобным спикерам ООН, тогда дело пойдет.
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09.07.2021 13:54
+8
цікаво, а чому в ООН не вимагають припинти саме існування терористичної організації "динири"?
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09.07.2021 13:55
+6
озабоченные и обеспокоенные седьмой год, начали что то требовать? еще одну трубу протяните........
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09.07.2021 13:57
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Нужно применить эти нарушения ко всем подобным спикерам ООН, тогда дело пойдет.
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09.07.2021 13:54 Ответить
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=210s
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09.07.2021 14:50 Ответить
цікаво, а чому в ООН не вимагають припинти саме існування терористичної організації "динири"?
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09.07.2021 13:55 Ответить
Вони озабочені.
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09.07.2021 14:14 Ответить
озабоченные и обеспокоенные седьмой год, начали что то требовать? еще одну трубу протяните........
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09.07.2021 13:57 Ответить
Докатились... Они уже ОРДЛО признали и теперь "жестко" требуют прекратить нарушения в концлагере "Изоляция"... Интересно - от кого они это требуют? Кто субъект?
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09.07.2021 13:58 Ответить
И шо? Подействует? Придурки озабоченные. Закономерно возникает вопрос: нахрена нужна эта ООН?
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09.07.2021 13:59 Ответить
Неосяжне занепокоєння та глибока стурбованність !!!)))
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09.07.2021 13:59 Ответить
А ещё дебильнее аналогий нет?
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09.07.2021 14:07 Ответить
То есть, само существование *уйловских пыточных, этих идиотов за бабло *уйла устраивает. А вот нарушения в виде пыток - не очень! Шоб вас, мрази так пытали!
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09.07.2021 14:01 Ответить
"Очень-очень-очень сексуально озобочен..." !!!)))
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09.07.2021 14:02 Ответить
Они там в ООН ( хто он? ) совсем кукухой поехали! Там законы не писаны! там один закон - ПЛЕШИВЫЙ
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09.07.2021 14:03 Ответить
Требование поставлено, правда неизвестно кому... Дальше, а то что? Снова санкции? Какие и к кому? Кому адресован этот "грозный" посыл и что произойдет в случае игнора этого очередного пука в воду?
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09.07.2021 14:04 Ответить
Забавные ребята в той ООН.
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09.07.2021 14:06 Ответить
Ну так поїдьте усі разом туди і "трєбуйте". В чому проблема? Чи, може, страшно стало?
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09.07.2021 14:12 Ответить
Чудні якісь вони там в цьому своєму ООН...
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09.07.2021 14:19 Ответить
Импотентная международная организация, анология Лиги Наций в предверии Второй мировой.
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09.07.2021 14:26 Ответить
ООН - тошнотворное никчемное, импотентное, пассивное , лицемерное, зажравшееся злокачественное образование , прожирающее сотни миллионов взносов на бесполезные посиделки и говорильню.... Никому никакой защиты от агрессии, никому никакого наказания за преступления против человечности.
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09.07.2021 14:31 Ответить
Вот это фраза - "Эти нарушения нужно прекратить". (с)
Т.е. самое существование подобной "изоляции" совсем не напрягает ?
А как-же весь этот шум вокруг Гуантанама ?
Ну и конечно "сливные бачки" , в этом случае , то-же молчат.
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09.07.2021 14:33 Ответить
хм.... а дыру оонцы не требуют прекратить??? только "незаконную тюрьму"??? а так всё по
плану???
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09.07.2021 14:46 Ответить
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХОЧЕТ ЧТОБЫ ВОЙСКА ООН, КРОМЕ РОССИЙСКИХ, НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ДОНЕЦКЕ И ЛУГАНСКЕ !!!
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09.07.2021 16:23 Ответить
так хоть з плакатами бiгайтe iм до одного мiсця
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09.07.2021 16:49 Ответить
импотенты вновь обеспокоины.....
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09.07.2021 19:00 Ответить
 
 