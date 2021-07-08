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Украине необходимо провести перепись населения, - ООН

Украине необходимо провести перепись населения, - ООН

Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Лубрани сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.

"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен. Когда вы проводите перепись, вы обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - заявила она.

Напомним, ранее Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.

Также правительство предложило проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет.

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Автор: 

ООН (4178) перепись населения (132)


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Топ комментарии
+9
Надо бы, пока есть кого переписывать.
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08.07.2021 17:52
+8
Полностью согласен. Добавлю только по поводу выехавших. По Польше могу сказать точно - примерно треть не может определиться вообще, как надолго они выехали и хотят ли возвращаться. И еще значительная часть людей склоняются к тому, чтобы не возвращаться. но ищут пути это легализовать. Если только любая страна ЕС чуть упростит для украинских граждан условия легализации и труда - очень подозреваю, в переписи отпадет необходимость. Достаточно будет переклички...
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08.07.2021 19:01
+7
И еще раз. Времена не те. Люди двери сейчас не открывают. В дом никого не пускают. Звонки поотключали. Общаться ни с кем не хотят. А тут и ковид " в помощь". Времена не те что были раньше, так что с этим будет облом. С третью населения встретиться точно не получится ( даже в лучшем случае). Ну и еще. Постоянное перемещение людей.. Если переписывать только тех кто " дома" и тех еще кто откроет и пустит. То нас окажется миллионов 10 не боле того. А остальных просто допишут. Тогда какой смысл. Тогда проще взять по реестрам. Точнее будет.
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08.07.2021 18:22
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Это для того чтобы умножить на 0,73 и узнать точное количество умственно отсталых в Европе
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08.07.2021 19:45 Ответить
геноцидники нарида оч куют
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08.07.2021 17:45 Ответить
А хто найголовніший геноцидник?
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08.07.2021 17:52 Ответить
овощь не, "капустой" был занят, но если учесть - крысчан и даунбасовцев то .....
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08.07.2021 18:16 Ответить
https://mobile.twitter.com/GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1413009314328023041 9 ч

Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
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08.07.2021 17:46 Ответить
Уже. Как и все остальное)
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08.07.2021 17:51 Ответить
Надо бы, пока есть кого переписывать.
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08.07.2021 17:52 Ответить
Госпожа Оснат Лубрани не поняла, что может означать ее фраза об обязательной переписи населения Украины для того же бюджета Украины. Это же такая тема для Великого Крадівництва , но уже от ООН... Уверен, что Степанов уже готов напечатать бланки опроса за скромеые 3 лярда зеленых.
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08.07.2021 17:56 Ответить
При том условии что у нас оккупирован Крым, Севастополь, часть Восточной Украины ( ОРДЛО), значительная часть населения выехала ( кто на постоянное жительство, кто на длительный срок, кто на сезон, кто на краткосрочную перспективу) за границу в Россию, Беларусь, на оккупированные территории, страны ЕС, и другие страны Европы, в США, Канаду, Великобританию и т.д. А также в связи с тем что у нас внутри переток населения огромный, народ перемещается туда сюда ( по разным причинам, работа, беженцы, перемещенные лица и т.д) Как провести перепись населения, я честно вообще не понимаю. Это не перепись в СССР и даже не перепись на начальном этапе независимости Украины, ситуация сейчас отличается кардинально, особенно после 2014 года Возможно как в таких условиях провести перепись , знают специалисты. Но думаю там тоже чисто " туман"..., миллион туда, пол миллиона сюда... Тогда смысл...
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08.07.2021 18:01 Ответить
ну вот поэтому при переписи и ходят по домам. Переписывают только тех, кто живет дома.
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08.07.2021 18:04 Ответить
И еще раз. Времена не те. Люди двери сейчас не открывают. В дом никого не пускают. Звонки поотключали. Общаться ни с кем не хотят. А тут и ковид " в помощь". Времена не те что были раньше, так что с этим будет облом. С третью населения встретиться точно не получится ( даже в лучшем случае). Ну и еще. Постоянное перемещение людей.. Если переписывать только тех кто " дома" и тех еще кто откроет и пустит. То нас окажется миллионов 10 не боле того. А остальных просто допишут. Тогда какой смысл. Тогда проще взять по реестрам. Точнее будет.
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08.07.2021 18:22 Ответить
по реестрам прописанных в стране 37 миллионов (Дубилет заявлял), а по количеству проданной муки 25 миллионов. История темная. Но ООН наверное нужно принимать какие-то решения по стремительно нищающему населению, к чему-то готовиться, вот они и требуют перепись.
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08.07.2021 18:45 Ответить
на 1.01.2021 - 41 588,4

без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Держстат
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08.07.2021 19:01 Ответить
Тю.. а я муку не ем, так что меня не посчитали.
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08.07.2021 19:03 Ответить
но мало кто не ест хлеб.
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08.07.2021 19:56 Ответить
Полностью согласен. Добавлю только по поводу выехавших. По Польше могу сказать точно - примерно треть не может определиться вообще, как надолго они выехали и хотят ли возвращаться. И еще значительная часть людей склоняются к тому, чтобы не возвращаться. но ищут пути это легализовать. Если только любая страна ЕС чуть упростит для украинских граждан условия легализации и труда - очень подозреваю, в переписи отпадет необходимость. Достаточно будет переклички...
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08.07.2021 19:01 Ответить
ага. сколько осталось...
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08.07.2021 18:03 Ответить
У роки найвищого розквіту галузі (https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 роки) в Україні щорічно вироблялось 120-165 тис. тонн м'яса кролів, 30-45 млн шкурок, а її частка у світовому виробництві кролятини досягала 8%. У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо-дієтичної кролятини припадало 8-10%. Кролівництво в Україні було досить прибутковою галуззю, в якій було зайнято понад 600 тис. кролівників. Проте, у останні роки кролівництво занепало через відсутність ******** наукових розробок з питань повноцінної годівлі, технології утримання кролів, низький рівень ведення племінної роботи і ветеринарного забезпечення. Стримує розвиток галузі і відсутність координаційних органів, як у центрі, так і на місцях.
На даний час поголів'я кролів України на 97-98% сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2-1,3 млн маточного і ремонтного поголів'я, а решта у фермерських господарствах та племінних суб'єктах різних форм власності та господарювання. За результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення порід кролів.
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08.07.2021 18:23 Ответить
Они подверженны болезням, а пунктов вакцинации их я не видел с конца 90-х.
Вы лучше посчитайте сколько осталось рогатого скота- не больше миллиона. Сейчас все вырезают его т.к. молоко заводы скупают у селян по 7 грн/литр в обл центрах и по 5 грн/л если дальше чем 40 км от обл центра. Брат держит пару коров то говорил это давно но в этом году вырезали повально- в селах где год назад было по 50 коров, уже нет ни одной. А на прилпвках белая жидкость по 30 грн/литр. Скоро молоко будет настоящее только из Польши
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08.07.2021 22:29 Ответить
до сих пор помню вкус польских говнопродуктом из 90-х... "масло" Рама" чего то только стоило
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16.09.2021 13:52 Ответить
А ООН денЁг даст на перепись, коль она им так нужна?
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08.07.2021 18:06 Ответить
...Мда-а-а...перепись населения Украины - это очень болезненный вопрос для всех правительств Украины , особенно за последние15 лет...особенно , если проведут эту перепись наконец то , да и под присмотром ООН - шок гарантирован для всех...
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08.07.2021 18:10 Ответить
так скільки там ще нас реально залишилось із після 52 мільйонів у 1991 му .... - це вважаеться геноцидом чи як ...
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08.07.2021 18:19 Ответить
Перепис 2001 - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
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08.07.2021 18:39 Ответить
Да нечестная будет перепись. Многие работают заграницей например. Как их посчитать? Да и остальные "некоторые моменты"...
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08.07.2021 18:23 Ответить
О уже даже ООН говорит а для них это шухер
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08.07.2021 18:24 Ответить
Да , это важно и думаю , что необходимо . Для контролирующих органов само-собой )) . Но в первую очередь , для того , чтоб знать сколько людей получают выплаты не проживая на подконтрольной Украине территории .
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08.07.2021 18:44 Ответить
Шахтёры -пенсионеры получают Украинскую пенсию не меньше 12 тыс. грн . Тем не менее шахтёры , работающие на неподконтрольной Украине территории не платят в Украинский бюджет ни копейки налогов . Вопрос , с чего платить им пенсии ??
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08.07.2021 18:52 Ответить
так уже ж была перепись населения самая продвинутая от дрим тим... опять ******* и скрысили бабло?
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08.07.2021 18:57 Ответить
Давайте проведемо перепис населення в Криму і в ОРДЛО.
ООН вводить на окуповані тереторії свої "блакитні шоломи" та дає гроші на проведення перепису.
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08.07.2021 19:03 Ответить
пере-пись в теплий дощ (с)
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08.07.2021 19:06 Ответить
Перепис покаже чого варта українська держава, котра зменшила число українців більше аніж гітлер з сталіним разом взяті.
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08.07.2021 19:14 Ответить
А скільки українців знищили гітлер з сталіним разом взяті?
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08.07.2021 19:22 Ответить
-14 млнів у Другу Світову
-1 млн у Першу Світову
- 4 млн у Голодомор
всьго мінус 19 млнів

1991-2021 52 млни - 25 млнів - втрачено 27 млнів, точно більше 20. Те що вони поїхали для держави це теж саме якби вони померли, втрачено їх.ц
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08.07.2021 20:51 Ответить
Перепис 2001 - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
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08.07.2021 21:35 Ответить
ніііііііі. спочатку комусь землю треба скупити. потім зробити її облік. потім референдум по тому, чого вже не буде. потім після закону 5600 заробітчани будуть купувати квартири там де працюють, тому що ціна в росії та европі буде така як у нас, тому додому не повернуться. от тоді будеш зелений ти недоросток рахувати одних пенсіонерів і своє оточення.
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08.07.2021 20:04 Ответить
ООН необхідно цей перепис профінансувати .
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08.07.2021 22:05 Ответить
Я принципиально в переписи участвовать не буду. Как и мои родственники.
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08.07.2021 22:46 Ответить
ПО МОЕМУ ООН ИЗДЕВАЕТСЯ !!! УКРАИНЕ НЕОБХОДИМА МАССОВАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАН В СВЯЗИ С ЯВНЫМ ГЕНОЦИДОМ И УКРАИНОФОБИЕЙ !!!
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09.07.2021 00:25 Ответить
Население всей земли завышено минимум в 7 раз
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09.07.2021 09:05 Ответить
 
 