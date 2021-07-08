Украине необходимо провести перепись населения, - ООН

Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Лубрани сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.

"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен. Когда вы проводите перепись, вы обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - заявила она.

Напомним, ранее Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.

Также правительство предложило проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет.

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