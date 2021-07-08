Украине необходимо провести перепись населения, - ООН
Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Лубрани сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.
Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.
"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен. Когда вы проводите перепись, вы обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - заявила она.
Напомним, ранее Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.
Также правительство предложило проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет.
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Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Держстат
На даний час поголів'я кролів України на 97-98% сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2-1,3 млн маточного і ремонтного поголів'я, а решта у фермерських господарствах та племінних суб'єктах різних форм власності та господарювання. За результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення порід кролів.
Вы лучше посчитайте сколько осталось рогатого скота- не больше миллиона. Сейчас все вырезают его т.к. молоко заводы скупают у селян по 7 грн/литр в обл центрах и по 5 грн/л если дальше чем 40 км от обл центра. Брат держит пару коров то говорил это давно но в этом году вырезали повально- в селах где год назад было по 50 коров, уже нет ни одной. А на прилпвках белая жидкость по 30 грн/литр. Скоро молоко будет настоящее только из Польши
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
ООН вводить на окуповані тереторії свої "блакитні шоломи" та дає гроші на проведення перепису.
-1 млн у Першу Світову
- 4 млн у Голодомор
всьго мінус 19 млнів
1991-2021 52 млни - 25 млнів - втрачено 27 млнів, точно більше 20. Те що вони поїхали для держави це теж саме якби вони померли, втрачено їх.ц
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.