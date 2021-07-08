Україні необхідно провести перепис населення, - ООН

Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані наголосила на необхідності проведення перепису населення в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Лубрані заявила на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення", - зазначила Лубрані.

Координаторка ООН звернула увагу, що в цьому контексті надійні, вичерпні дані важливі як передумова для прийняття рішень.

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"Востаннє це було 48 мільйонів, зараз населення оцінюється в 41,6. Але мати перепис, проведений замість старого, важливо. Відповідно дуже важливо, щоб кожен був включений. Коли ви проводите перепис, ви забезпечуєте надання соціально-економічних послуг", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році.

Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.

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