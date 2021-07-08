УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини
5 929 42

Україні необхідно провести перепис населення, - ООН

Україні необхідно провести перепис населення, - ООН

Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані наголосила на необхідності проведення перепису населення в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Лубрані заявила на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення", - зазначила Лубрані.

Координаторка ООН звернула увагу, що в цьому контексті надійні, вичерпні дані важливі як передумова для прийняття рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов

"Востаннє це було 48 мільйонів, зараз населення оцінюється в 41,6. Але мати перепис, проведений замість старого, важливо. Відповідно дуже важливо, щоб кожен був включений. Коли ви проводите перепис, ви забезпечуєте надання соціально-економічних послуг", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році.

Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов

Автор: 

ООН (3361) перепис населення (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Надо бы, пока есть кого переписывать.
показати весь коментар
08.07.2021 17:52
+8
Полностью согласен. Добавлю только по поводу выехавших. По Польше могу сказать точно - примерно треть не может определиться вообще, как надолго они выехали и хотят ли возвращаться. И еще значительная часть людей склоняются к тому, чтобы не возвращаться. но ищут пути это легализовать. Если только любая страна ЕС чуть упростит для украинских граждан условия легализации и труда - очень подозреваю, в переписи отпадет необходимость. Достаточно будет переклички...
показати весь коментар
08.07.2021 19:01
+7
И еще раз. Времена не те. Люди двери сейчас не открывают. В дом никого не пускают. Звонки поотключали. Общаться ни с кем не хотят. А тут и ковид " в помощь". Времена не те что были раньше, так что с этим будет облом. С третью населения встретиться точно не получится ( даже в лучшем случае). Ну и еще. Постоянное перемещение людей.. Если переписывать только тех кто " дома" и тех еще кто откроет и пустит. То нас окажется миллионов 10 не боле того. А остальных просто допишут. Тогда какой смысл. Тогда проще взять по реестрам. Точнее будет.
показати весь коментар
08.07.2021 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это для того чтобы умножить на 0,73 и узнать точное количество умственно отсталых в Европе
показати весь коментар
08.07.2021 19:45 Відповісти
геноцидники нарида оч куют
показати весь коментар
08.07.2021 17:45 Відповісти
А хто найголовніший геноцидник?
показати весь коментар
08.07.2021 17:52 Відповісти
овощь не, "капустой" был занят, но если учесть - крысчан и даунбасовцев то .....
показати весь коментар
08.07.2021 18:16 Відповісти
https://mobile.twitter.com/GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1413009314328023041 9 ч

Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
показати весь коментар
08.07.2021 17:46 Відповісти
Уже. Как и все остальное)
показати весь коментар
08.07.2021 17:51 Відповісти
Надо бы, пока есть кого переписывать.
показати весь коментар
08.07.2021 17:52 Відповісти
Госпожа Оснат Лубрани не поняла, что может означать ее фраза об обязательной переписи населения Украины для того же бюджета Украины. Это же такая тема для Великого Крадівництва , но уже от ООН... Уверен, что Степанов уже готов напечатать бланки опроса за скромеые 3 лярда зеленых.
показати весь коментар
08.07.2021 17:56 Відповісти
При том условии что у нас оккупирован Крым, Севастополь, часть Восточной Украины ( ОРДЛО), значительная часть населения выехала ( кто на постоянное жительство, кто на длительный срок, кто на сезон, кто на краткосрочную перспективу) за границу в Россию, Беларусь, на оккупированные территории, страны ЕС, и другие страны Европы, в США, Канаду, Великобританию и т.д. А также в связи с тем что у нас внутри переток населения огромный, народ перемещается туда сюда ( по разным причинам, работа, беженцы, перемещенные лица и т.д) Как провести перепись населения, я честно вообще не понимаю. Это не перепись в СССР и даже не перепись на начальном этапе независимости Украины, ситуация сейчас отличается кардинально, особенно после 2014 года Возможно как в таких условиях провести перепись , знают специалисты. Но думаю там тоже чисто " туман"..., миллион туда, пол миллиона сюда... Тогда смысл...
показати весь коментар
08.07.2021 18:01 Відповісти
ну вот поэтому при переписи и ходят по домам. Переписывают только тех, кто живет дома.
показати весь коментар
08.07.2021 18:04 Відповісти
И еще раз. Времена не те. Люди двери сейчас не открывают. В дом никого не пускают. Звонки поотключали. Общаться ни с кем не хотят. А тут и ковид " в помощь". Времена не те что были раньше, так что с этим будет облом. С третью населения встретиться точно не получится ( даже в лучшем случае). Ну и еще. Постоянное перемещение людей.. Если переписывать только тех кто " дома" и тех еще кто откроет и пустит. То нас окажется миллионов 10 не боле того. А остальных просто допишут. Тогда какой смысл. Тогда проще взять по реестрам. Точнее будет.
показати весь коментар
08.07.2021 18:22 Відповісти
по реестрам прописанных в стране 37 миллионов (Дубилет заявлял), а по количеству проданной муки 25 миллионов. История темная. Но ООН наверное нужно принимать какие-то решения по стремительно нищающему населению, к чему-то готовиться, вот они и требуют перепись.
показати весь коментар
08.07.2021 18:45 Відповісти
на 1.01.2021 - 41 588,4

без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Держстат
показати весь коментар
08.07.2021 19:01 Відповісти
Тю.. а я муку не ем, так что меня не посчитали.
показати весь коментар
08.07.2021 19:03 Відповісти
но мало кто не ест хлеб.
показати весь коментар
08.07.2021 19:56 Відповісти
Полностью согласен. Добавлю только по поводу выехавших. По Польше могу сказать точно - примерно треть не может определиться вообще, как надолго они выехали и хотят ли возвращаться. И еще значительная часть людей склоняются к тому, чтобы не возвращаться. но ищут пути это легализовать. Если только любая страна ЕС чуть упростит для украинских граждан условия легализации и труда - очень подозреваю, в переписи отпадет необходимость. Достаточно будет переклички...
показати весь коментар
08.07.2021 19:01 Відповісти
ага. сколько осталось...
показати весь коментар
08.07.2021 18:03 Відповісти
У роки найвищого розквіту галузі (https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 роки) в Україні щорічно вироблялось 120-165 тис. тонн м'яса кролів, 30-45 млн шкурок, а її частка у світовому виробництві кролятини досягала 8%. У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо-дієтичної кролятини припадало 8-10%. Кролівництво в Україні було досить прибутковою галуззю, в якій було зайнято понад 600 тис. кролівників. Проте, у останні роки кролівництво занепало через відсутність ******** наукових розробок з питань повноцінної годівлі, технології утримання кролів, низький рівень ведення племінної роботи і ветеринарного забезпечення. Стримує розвиток галузі і відсутність координаційних органів, як у центрі, так і на місцях.
На даний час поголів'я кролів України на 97-98% сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2-1,3 млн маточного і ремонтного поголів'я, а решта у фермерських господарствах та племінних суб'єктах різних форм власності та господарювання. За результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення порід кролів.
показати весь коментар
08.07.2021 18:23 Відповісти
Они подверженны болезням, а пунктов вакцинации их я не видел с конца 90-х.
Вы лучше посчитайте сколько осталось рогатого скота- не больше миллиона. Сейчас все вырезают его т.к. молоко заводы скупают у селян по 7 грн/литр в обл центрах и по 5 грн/л если дальше чем 40 км от обл центра. Брат держит пару коров то говорил это давно но в этом году вырезали повально- в селах где год назад было по 50 коров, уже нет ни одной. А на прилпвках белая жидкость по 30 грн/литр. Скоро молоко будет настоящее только из Польши
показати весь коментар
08.07.2021 22:29 Відповісти
до сих пор помню вкус польских говнопродуктом из 90-х... "масло" Рама" чего то только стоило
показати весь коментар
16.09.2021 13:52 Відповісти
А ООН денЁг даст на перепись, коль она им так нужна?
показати весь коментар
08.07.2021 18:06 Відповісти
...Мда-а-а...перепись населения Украины - это очень болезненный вопрос для всех правительств Украины , особенно за последние15 лет...особенно , если проведут эту перепись наконец то , да и под присмотром ООН - шок гарантирован для всех...
показати весь коментар
08.07.2021 18:10 Відповісти
так скільки там ще нас реально залишилось із після 52 мільйонів у 1991 му .... - це вважаеться геноцидом чи як ...
показати весь коментар
08.07.2021 18:19 Відповісти
Перепис 2001 - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
показати весь коментар
08.07.2021 18:39 Відповісти
Да нечестная будет перепись. Многие работают заграницей например. Как их посчитать? Да и остальные "некоторые моменты"...
показати весь коментар
08.07.2021 18:23 Відповісти
О уже даже ООН говорит а для них это шухер
показати весь коментар
08.07.2021 18:24 Відповісти
Да , это важно и думаю , что необходимо . Для контролирующих органов само-собой )) . Но в первую очередь , для того , чтоб знать сколько людей получают выплаты не проживая на подконтрольной Украине территории .
показати весь коментар
08.07.2021 18:44 Відповісти
Шахтёры -пенсионеры получают Украинскую пенсию не меньше 12 тыс. грн . Тем не менее шахтёры , работающие на неподконтрольной Украине территории не платят в Украинский бюджет ни копейки налогов . Вопрос , с чего платить им пенсии ??
показати весь коментар
08.07.2021 18:52 Відповісти
так уже ж была перепись населения самая продвинутая от дрим тим... опять ******* и скрысили бабло?
показати весь коментар
08.07.2021 18:57 Відповісти
Давайте проведемо перепис населення в Криму і в ОРДЛО.
ООН вводить на окуповані тереторії свої "блакитні шоломи" та дає гроші на проведення перепису.
показати весь коментар
08.07.2021 19:03 Відповісти
пере-пись в теплий дощ (с)
показати весь коментар
08.07.2021 19:06 Відповісти
Перепис покаже чого варта українська держава, котра зменшила число українців більше аніж гітлер з сталіним разом взяті.
показати весь коментар
08.07.2021 19:14 Відповісти
А скільки українців знищили гітлер з сталіним разом взяті?
показати весь коментар
08.07.2021 19:22 Відповісти
-14 млнів у Другу Світову
-1 млн у Першу Світову
- 4 млн у Голодомор
всьго мінус 19 млнів

1991-2021 52 млни - 25 млнів - втрачено 27 млнів, точно більше 20. Те що вони поїхали для держави це теж саме якби вони померли, втрачено їх.ц
показати весь коментар
08.07.2021 20:51 Відповісти
Перепис 2001 - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
показати весь коментар
08.07.2021 21:35 Відповісти
ніііііііі. спочатку комусь землю треба скупити. потім зробити її облік. потім референдум по тому, чого вже не буде. потім після закону 5600 заробітчани будуть купувати квартири там де працюють, тому що ціна в росії та европі буде така як у нас, тому додому не повернуться. от тоді будеш зелений ти недоросток рахувати одних пенсіонерів і своє оточення.
показати весь коментар
08.07.2021 20:04 Відповісти
ООН необхідно цей перепис профінансувати .
показати весь коментар
08.07.2021 22:05 Відповісти
Я принципиально в переписи участвовать не буду. Как и мои родственники.
показати весь коментар
08.07.2021 22:46 Відповісти
ПО МОЕМУ ООН ИЗДЕВАЕТСЯ !!! УКРАИНЕ НЕОБХОДИМА МАССОВАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАН В СВЯЗИ С ЯВНЫМ ГЕНОЦИДОМ И УКРАИНОФОБИЕЙ !!!
показати весь коментар
09.07.2021 00:25 Відповісти
Население всей земли завышено минимум в 7 раз
показати весь коментар
09.07.2021 09:05 Відповісти
 
 