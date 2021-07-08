Україні необхідно провести перепис населення, - ООН
Координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані наголосила на необхідності проведення перепису населення в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Лубрані заявила на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.
"Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення", - зазначила Лубрані.
Координаторка ООН звернула увагу, що в цьому контексті надійні, вичерпні дані важливі як передумова для прийняття рішень.
"Востаннє це було 48 мільйонів, зараз населення оцінюється в 41,6. Але мати перепис, проведений замість старого, важливо. Відповідно дуже важливо, щоб кожен був включений. Коли ви проводите перепис, ви забезпечуєте надання соціально-економічних послуг", - зауважила вона.
Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році.
Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.
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Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Держстат
На даний час поголів'я кролів України на 97-98% сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2-1,3 млн маточного і ремонтного поголів'я, а решта у фермерських господарствах та племінних суб'єктах різних форм власності та господарювання. За результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення порід кролів.
Вы лучше посчитайте сколько осталось рогатого скота- не больше миллиона. Сейчас все вырезают его т.к. молоко заводы скупают у селян по 7 грн/литр в обл центрах и по 5 грн/л если дальше чем 40 км от обл центра. Брат держит пару коров то говорил это давно но в этом году вырезали повально- в селах где год назад было по 50 коров, уже нет ни одной. А на прилпвках белая жидкость по 30 грн/литр. Скоро молоко будет настоящее только из Польши
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
ООН вводить на окуповані тереторії свої "блакитні шоломи" та дає гроші на проведення перепису.
-1 млн у Першу Світову
- 4 млн у Голодомор
всьго мінус 19 млнів
1991-2021 52 млни - 25 млнів - втрачено 27 млнів, точно більше 20. Те що вони поїхали для держави це теж саме якби вони померли, втрачено їх.ц
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.