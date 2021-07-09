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Вакцина от COVID-19 не может вызвать коронавирусную болезнь, - НСЗУ

Вакцина от COVID-19 не может вызвать коронавирусную болезнь, - НСЗУ

В Нацслужбе здоровья сообщили, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом. Однако существует вероятность того, что человек, который получает первую дозу вакцины может быть уже инфицированным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации", - говорится в сообщении.

В Нацслужбе здоровья пояснили, что после прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений", - заверили в ведомстве.

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В НСЗУ отмечают, что общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.

"Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, - следует обратиться к своему семейному врачу", - сказанов сообщении.

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Может вызвать только смерть, так что не переймайтеся.
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09.07.2021 14:19 Ответить
А что она может то?
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09.07.2021 14:25 Ответить
А ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ !!!???
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09.07.2021 16:36 Ответить
а где гарантия, что вакцина не "отключит" иммунную систему человека, тем самым "подсадив" организм на вакцину? первых две вакцины - бесплатно, а за остальные - плати каждые пол года, нет - умрешь.... все как у наркоманов....
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09.07.2021 19:08 Ответить
 
 