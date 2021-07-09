Вакцина проти COVID-19 не може спричиняти коронавірусну хворобу, - НСЗУ

У Нацслужбі здоров'я повідомили, що вакцина проти COVID-19 не може призвести до захворювання на коронавірус. Однак існує ймовірність того, що людина, яка отримує першу дозу вакцини, може бути вже інфікованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою, коли симптоми хвороби ще не розвинулися. Або ж може інфікуватися та захворіти після проведення вакцинації", - йдеться в повідомленні.

У Нацслужбі здоров'я пояснили, що після щеплення організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Аналіз даних клінічних досліджень засвідчує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що можна захворіти. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень", - запевнили у відомстві.

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У НСЗУ зазначають, що загальна слабкість або підвищення температури − це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.



"Проте якщо з’явились характерні симптоми COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, - слід звернутися до свого сімейного лікаря", - йдеться повідомленні.