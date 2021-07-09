Пока недостаточно данных о необходимости дополнительной дозы COVID-вакцины, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная (дополнительная) доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не знаем, потребуются ли бустерные вакцины для поддержания защиты от COVID-19, пока не будут собраны дополнительные данные, но этот вопрос рассматривается исследователями", - заявили в ВОЗ.
При этом в компании отметили, что сейчас имеются ограниченные данные о том, как долго сохраняется защита от текущих доз вакцины COVID-19 и будет ли полезной дополнительная бустерная доза и для кого.
Главный научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Долстен заявил, что первые данные собственных исследований компании показывают, что третья доза вакцины приводит к повышению уровня антител в пять-десять раз по сравнению со второй дозой, что позволяет предположить, что третья доза обеспечит многообещающую защиту.
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Великобритания
28 января 2021 28627 новых случаев 1241 умерший
July 8 (GMT)
32,551 new cases and 35 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom .
Так кто сильнее болеет, вакцинированные или невакцинированные?
Вы врать еще не устали?
А хто ти після "нєвєжи"? Можеш не відповідати. І ще. В нас по закону щеплені контактні з хворими на кір діти сидять на карантині довше за захворілих. Це так, про захищенність.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Дивіться Total Deaths
Я брала станом на 2020-12-20 - 3 099 і до 2021-07-03 - 6 432
6432 - 3 099= 3 330
Таким чином, за півроку і 2 тижні (2020-12-20 - 2021-07-03) померло більше, ніж за 10 місяців попереднього року 2020-02-15 - 2020-12-20.
В оригінальному коменті =погибшие=, москальський наратив, який широко розповсюджували і в Україні, зокрема, і на даному ресурсі. Інші країни перевірю після роботи.
Про іспанку в Вікі, там також нема "загиблих": Тем не менее в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.
Зараз з тестами носяться, а 100 років тому, виявляєтья, і без них обходились. Смішно.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)
страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
Тому можете не писати: я не збираюся з вами дискутувати. І, здається, вже говорила вам про це. Більше =Ви= не вживаю. Я завжди спілкувалася з вами коректно, але після вищезазначаного не бажаю.
Якщо б ви уважно читали написане, а не одразу кидалися спростовувати (???), то зрозуміли б, що мова йде про смертельні випадки / кількість померлих, а не new cases.
П.С. Навіть якщо рахувати померлих, методологія у Вас помилкова. Після початку вакцинації повний захист перша партія вакцинованих одержить через 35 днів (21 діб мін термін між двома дозами + 14 на вироблення антитіл). А Ви весь цей час померлих рахуєте, серед яких вовністю вакцинованих ноль і вакциновані можуть знизити смертність переважно через зменшення кількості нових випадків.
Щодо цієї конкретної вакцинки, яку впарюють усіма можливими способами з абсолютним порушенням законів і прав людей (чого не спостерігається щодо інших) - маю право на інформацію і свою думку. Я - не вівця, щоб бігти і робити те, про що горлають всякі шарлатани і брехуни і заманюють розігравками, і користуюся своїм розумом за призначенням.
Цифри можна малювати.
Ого, барикади. Ну-ну.
https://censor.net/ru/user/368908
о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь...
https://censor.net/ru/comments/locate/3231308/019214a1-05e8-71bf-a7f1-01f78d87bd4aты ему поверишь, или решишь, что он брехун?
! Не слухайте цих хворих на голову! Самі вирішуйте, як захистити себе та свою родину, а ці хитроопі себе вже захистили.