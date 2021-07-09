Пока недостаточно данных о необходимости дополнительной дозы COVID-вакцины, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная (дополнительная) доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не знаем, потребуются ли бустерные вакцины для поддержания защиты от COVID-19, пока не будут собраны дополнительные данные, но этот вопрос рассматривается исследователями", - заявили в ВОЗ.

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При этом в компании отметили, что сейчас имеются ограниченные данные о том, как долго сохраняется защита от текущих доз вакцины COVID-19 и будет ли полезной дополнительная бустерная доза и для кого.

Главный научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Долстен заявил, что первые данные собственных исследований компании показывают, что третья доза вакцины приводит к повышению уровня антител в пять-десять раз по сравнению со второй дозой, что позволяет предположить, что третья доза обеспечит многообещающую защиту.