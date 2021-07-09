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Пока недостаточно данных о необходимости дополнительной дозы COVID-вакцины, - ВОЗ

Пока недостаточно данных о необходимости дополнительной дозы COVID-вакцины, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная (дополнительная) доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не знаем, потребуются ли бустерные вакцины для поддержания защиты от COVID-19, пока не будут собраны дополнительные данные, но этот вопрос рассматривается исследователями", - заявили в ВОЗ.

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При этом в компании отметили, что сейчас имеются ограниченные данные о том, как долго сохраняется защита от текущих доз вакцины COVID-19 и будет ли полезной дополнительная бустерная доза и для кого.

Главный научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Долстен заявил, что первые данные собственных исследований компании показывают, что третья доза вакцины приводит к повышению уровня антител в пять-десять раз по сравнению со второй дозой, что позволяет предположить, что третья доза обеспечит многообещающую защиту.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777)


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Топ комментарии
+3
Ну, давайте проверим.
Великобритания
28 января 2021 28627 новых случаев 1241 умерший

July 8 (GMT)

32,551 new cases and 35 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom .

Так кто сильнее болеет, вакцинированные или невакцинированные?
Вы врать еще не устали?
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09.07.2021 17:25
+3
"образцовый" Израиль. до начала всеобщей вакцинации (19.12.2020) умерло от ковида 3,1 тыс. израильтян.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)

страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
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09.07.2021 20:44
+3
А если кто-то напишет "переболев гриппом ты имеешь ВЕЧНЫЙ иммунитет и все остальное - это от фармо-мафии и псевдо-врачей !!!!!!!!" Вы ему поверите?
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09.07.2021 21:36
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И тут фармацевтам поперло ...
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09.07.2021 14:54 Ответить
Зато много данных, что после вакцинации люди болеют еще больше и тяжелее, чем без нее. ( США, Великобритания, Израиль) Выходит что вакцина-то совсем и не вакцина, а то что от нас скрывают. Хотя об этом можно было и догадаться раньше - вакцинация категорически противопоказана в период эпидемии, только за несколько месяцев до ее начала. В США провели на днях исследования и выявили в масках кучу всякой инфекции, особенно у детей и особенно летом. Интересно, что наша власть на это скажет? Полезны ли маски летом в жару, грязные пыльные и влажные с кучей разных вирусов, бактерий, грибков и т.д. Так наша зеленая заплесневевшая власть переживает за наше здоровье?
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09.07.2021 16:01 Ответить
Ну, давайте проверим.
Великобритания
28 января 2021 28627 новых случаев 1241 умерший

July 8 (GMT)

32,551 new cases and 35 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom .

Так кто сильнее болеет, вакцинированные или невакцинированные?
Вы врать еще не устали?
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09.07.2021 17:25 Ответить
"Тем более настоящая вакцинация настоящими вакцинами никогда не проводится во время эпидемии." А Вы - редкая невежа в области иммунологии. Начните хотя бы с таких картинок.
Поки що недостатньо даних про необхідність додаткової дози COVID-вакцини, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 490
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09.07.2021 21:32 Ответить
... редкая невежа в области иммунологии...

А хто ти після "нєвєжи"? Можеш не відповідати. І ще. В нас по закону щеплені контактні з хворими на кір діти сидять на карантині довше за захворілих. Це так, про захищенність.
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09.07.2021 22:39 Ответить
У нас і не тільки вакцину від кору рекомендовано вводити нещепленим до 72 годин після контакту з захворівшим. Так що мимо каси твої фантазії.
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09.07.2021 22:56 Ответить
Закон почитай, чи не знаєш, де його знайти?
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09.07.2021 23:10 Ответить
А чому ти забув процитувати той закон?
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10.07.2021 00:05 Ответить
Вот еще
Поки що недостатньо даних про необхідність додаткової дози COVID-вакцини, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9850
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09.07.2021 21:32 Ответить
А это "В США и Великобритании от вакцинации умерло больше, чем от Ковид" просто Ваше вранье.
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09.07.2021 21:44 Ответить
Эта Лариса - бот-психопат, оно не устаёт )))
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09.07.2021 22:59 Ответить
Первый раз вижу, чтобы боты нападали на людей и обзывали их ботами. Вам чем платят? Деньгами или смазкой для подшипников?
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10.07.2021 19:40 Ответить
Я натрапила на цей комент на ехо мацкви. Зберегла. Перш, ніж поставити, пішла перевірити "чемпіонів світу переможців".
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Дивіться Total Deaths
Я брала станом на 2020-12-20 - 3 099 і до 2021-07-03 - 6 432
6432 - 3 099= 3 330
Таким чином, за півроку і 2 тижні (2020-12-20 - 2021-07-03) померло більше, ніж за 10 місяців попереднього року 2020-02-15 - 2020-12-20.

В оригінальному коменті =погибшие=, москальський наратив, який широко розповсюджували і в Україні, зокрема, і на даному ресурсі. Інші країни перевірю після роботи.
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09.07.2021 20:43 Ответить
6432-3099=3333
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09.07.2021 20:57 Ответить
Нехай вибачають, мені це нагадує російське - падьож, або ширше - мор.
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09.07.2021 22:31 Ответить
Тобто цей вираз не інакше, як залякування чимось штучним: обставинами або діями, які спричиняють смерть. Щодо попередніх епідемій у людей я теж такого вираза не пам'ятаю.

Про іспанку в Вікі, там також нема "загиблих": Тем не менее в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.

Зараз з тестами носяться, а 100 років тому, виявляєтья, і без них обходились. Смішно.
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09.07.2021 23:06 Ответить
"образцовый" Израиль. до начала всеобщей вакцинации (19.12.2020) умерло от ковида 3,1 тыс. израильтян.
за 2,5 же месяца вакцинации в Израиле погибло не намного меньше, чем за весь 2020 год (2,5 тыс. против 3,1 тыс.).
Германия приступила к всеобщей вакцинации в конце года. умерших к этому времени набралось 34,1 тыс. человек.
за два последующих "прививочных" месяца (январь, февраль 2021) число погибших достигло 70,7 тыс. человек. вдвое!
Англия. начала вакцинацию 8.12.2020. до этого дня от ковида умерло 62 тыс. англичан.
к 4 марта 2021 года в Англии от ковида погибло уже 124 тыс.
то есть, за неполные 3 месяца вакцинации умерло столько же англичан, сколько за весь 2020 год до вакцинации.
штаты начали всеобщую вакцинацию 14.12.2020. на эту дату умерших от ковида было 307,5 тыс.
к 18.01.21 число погибших выросло более чем на 100 тыс. (стало 408,1 тыс.)
до вакцинации 100-тысячный рост шел 2 месяца 20 дней (207,2 тыс. умерших было на 24.09.20). то есть, скорость умерщвления выросла почти в 3 раза.
в России в марте, апреле, мае 2021, среднесуточная смертность была в районе 378 смертей в сутки. принудительная вакцинация объявлена 16.06.21. после этого, по состоянию на 4.07.21, среднесуточная смертность выросла до 575 смертей в сутки. рост более чем в полтора раза. (с)

страны, режимы, вакцины, разные. а результат один: за 2-3 месяца вакцинации правительства поубивали столько же своих граждан, сколько ковид сгубил до этого за год. (с)
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09.07.2021 20:44 Ответить
По-Вашому, після першої введеної дози вакцини одній людині у всій Великобританії кількість нових заражень мала впасти до нуля?
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09.07.2021 22:59 Ответить
Я не спілкуюся з тим, хто захоплюється, коли мене ображає хамло, лайкає і радіє з того + з тим, хто мене ********.
Тому можете не писати: я не збираюся з вами дискутувати. І, здається, вже говорила вам про це. Більше =Ви= не вживаю. Я завжди спілкувалася з вами коректно, але після вищезазначаного не бажаю.

Якщо б ви уважно читали написане, а не одразу кидалися спростовувати (???), то зрозуміли б, що мова йде про смертельні випадки / кількість померлих, а не new cases.
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09.07.2021 23:34 Ответить
Кількість померлих від ковіду в Україні вже перевищила кількість жертв агресії Росії. Так що антиваксери для мене по той бік барикад. І досить прикро, що там опинилися Ви.
П.С. Навіть якщо рахувати померлих, методологія у Вас помилкова. Після початку вакцинації повний захист перша партія вакцинованих одержить через 35 днів (21 діб мін термін між двома дозами + 14 на вироблення антитіл). А Ви весь цей час померлих рахуєте, серед яких вовністю вакцинованих ноль і вакциновані можуть знизити смертність переважно через зменшення кількості нових випадків.
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09.07.2021 23:59 Ответить
А помітно впливати на смертність вакциновані починають коли їх десь 30-40% в населенні (тобто через 35 діб після того, як 30-40% одержали другу дозу).
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10.07.2021 00:09 Ответить
Прошу не чіпляти на мене свої ярлики.

Щодо цієї конкретної вакцинки, яку впарюють усіма можливими способами з абсолютним порушенням законів і прав людей (чого не спостерігається щодо інших) - маю право на інформацію і свою думку. Я - не вівця, щоб бігти і робити те, про що горлають всякі шарлатани і брехуни і заманюють розігравками, і користуюся своїм розумом за призначенням.

Цифри можна малювати.

Ого, барикади. Ну-ну.
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10.07.2021 01:23 Ответить
Cьогодні в США лікарі американської лікарняної асоціації і батьки щеплених дітей, у яких є хвороби і смерті після вакцинації подали в суд на міністерство охорони здоров,я, на соціальні органи, владу, фармкомпанії і т.д. В заяві написано, що за останні 4 міс. після щеплення померло 4 тис. людей, це більше ніж за попередні 10 років померло від усіх вакцин разом.
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10.07.2021 19:48 Ответить
Унылый бот, "власти от нас скрывают" - это прием, действующий только на совсем доверчивых дурачков, аудиторию RenTV. Иди вещай на Роисю, там тебя будут слушать. Тем более, что похоже, что "спутник" таки "вакцина-то совсем и не вакцина"
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10.07.2021 16:49 Ответить
Тебе чем платят, ущерба пропагандная ? Баблом или смазкой для подшипников?
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10.07.2021 19:49 Ответить
Экие, у тебя, однако, эротические фантазии. Что такое "проекция" в психиатрии знаешь? Вот тут как раз к месту позвать сюда психиатра, пусть поразвлекается.
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11.07.2021 00:56 Ответить
Иммунитет не может ослабевать т.к. переболев Ковидом ты имеешь ВЕЧНЫЙ иммунитет и все остальное - это от фармо-мафии и псевдо-врачей !!! И об этом знает любой вменяемый врач - даже ветеринар !!!
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09.07.2021 15:00 Ответить
Вы гриппом сколько раз болели?
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09.07.2021 17:27 Ответить
много раз и что !? переболев гриппом это значить что иммунитет помнит эту болезнь и быстро вступает в борьбу ...
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09.07.2021 20:57 Ответить
А если кто-то напишет "переболев гриппом ты имеешь ВЕЧНЫЙ иммунитет и все остальное - это от фармо-мафии и псевдо-врачей !!!!!!!!" Вы ему поверите?
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09.07.2021 21:36 Ответить
ох ты и даун !!! переболев гриппом один раз - и у тебя пожизненный иммунитет, который заключается в том что хоть и штамм гриппа-вируса немного мутировал(новый) - иммунитет его безошибочно определяет и борется на ранних стадиях сразу и не ждет осложнений !!!
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09.07.2021 23:26 Ответить
А если какой-то брехун напишет это:
https://censor.net/ru/user/368908

о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь...
https://censor.net/ru/comments/locate/3231308/019214a1-05e8-71bf-a7f1-01f78d87bd4aты ему поверишь, или решишь, что он брехун?
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09.07.2021 23:39 Ответить
Ты уже совсем забрехался.
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10.07.2021 00:01 Ответить
Чупакабра - или мотивируй или иди нах !!!
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10.07.2021 00:07 Ответить
Коронавирусы никогда не относились и не относятся к вирусам гриппа.
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10.07.2021 00:12 Ответить
Ты гонишь, иммунитет на любой штамм вируса гриппа держится в районе одного года. Если бы это было бы не так, по миру не ходили бы одни и те же штаммы десятилетиями. А это именно так, представление обывателей об огромных количествах автивных разных штаммов вирусов основано только на дремучей неграмотности этих обывателей. Реально их с десяток, не больше.
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10.07.2021 16:54 Ответить
Но об этом так же известно и тем людям которые по своей воле стоят в очереди за уколм
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09.07.2021 15:16 Ответить
Масові клінічні дослідження на людях ( значна частина яких - шляхом примусу, погроз, брехні, обіцянками "привілеїв") тривають.
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09.07.2021 20:31 Ответить
Антиваксери та антиковідники чомусь вважають, що вони розумніші за інших, що вони мають право переконувати когось у тому, як людям себе захищати від небезпечного вірусу. Шкода, що ютюб не банить таких проповідників, бо розвелось цієї кацапської нечисті вже багато, всі вони живуть у Європі та Америці, і даю 99% вже зробили собі щеплення.
! Не слухайте цих хворих на голову! Самі вирішуйте, як захистити себе та свою родину, а ці хитроопі себе вже захистили.
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10.07.2021 01:42 Ответить
 
 