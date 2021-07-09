Поки що недостатньо даних про необхідність додаткової дози COVID-вакцини, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки що недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна (додаткова) доза вакцини проти коронавірусу для підтримки захисту від вірусу. Оскільки в компанії Pfizer заявили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не знаємо, чи будуть потрібні бустерні вакцини для підтримки захисту від COVID-19, поки не будуть зібрані додаткові дані, але це питання розглядається дослідниками", - заявили в ВООЗ.

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При цьому в компанії відзначили, що зараз є обмежені дані про те, як довго зберігається захист від поточних доз вакцини COVID-19 і чи буде корисною додаткова бустерна доза і для кого.

Головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Долстен заявив, що перші дані власних досліджень компанії показують, що третя доза вакцини призводить до підвищення рівня антитіл у п'ять-десять разів порівняно з другою дозою, що дозволяє припустити, що третя доза забезпечить багатообіцяючий захист.