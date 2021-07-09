Украина сорвала попытку РФ легализировать оккупацию Крыма, - замглавы МИД Джапарова

МИД Украины совместно со спецслужбами сорвали очередную попытку российской дезинформации по легализации оккупации Крымского полуострова. В частности, с веб-ресурсов Межправительственной океанографической комиссии было изъято упоминание об организованной Россией конференции "Моря России" в оккупированном Севастополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова.

"Как результат - информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов, в частности на вебсайте 31-й сессии Ассамблеи МОК (14-25.06.2021) доклад РФ, который содержал перечень запланированных мероприятий на 2021 в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию "Моря России", был заблокирован Секретариатом ЮНЕСКО", - сообщила Джапарова.

По ее словам, Секретариат МОК, координатор деятельности, в своем ответе заверил, что обеспокоенность украинской стороны будет принята во внимание, а все необходимые корректировки - безотлагательно внесены на сайтах, связанных с деятельностью комиссии.

"Секретариат ЮНЕСКО соответствующей нотой подтвердил свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины", а также других соответствующих резолюций ГА ООН и решений Исполнительного совета ЮНЕСКО", - отметила заместитель министра.

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