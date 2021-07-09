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Украина сорвала попытку РФ легализировать оккупацию Крыма, - замглавы МИД Джапарова

Украина сорвала попытку РФ легализировать оккупацию Крыма, - замглавы МИД Джапарова

МИД Украины совместно со спецслужбами сорвали очередную попытку российской дезинформации по легализации оккупации Крымского полуострова. В частности, с веб-ресурсов Межправительственной океанографической комиссии было изъято упоминание об организованной Россией конференции "Моря России" в оккупированном Севастополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова.

"Как результат - информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов, в частности на вебсайте 31-й сессии Ассамблеи МОК (14-25.06.2021) доклад РФ, который содержал перечень запланированных мероприятий на 2021 в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию "Моря России", был заблокирован Секретариатом ЮНЕСКО", - сообщила Джапарова.

По ее словам, Секретариат МОК, координатор деятельности, в своем ответе заверил, что обеспокоенность украинской стороны будет принята во внимание, а все необходимые корректировки - безотлагательно внесены на сайтах, связанных с деятельностью комиссии.

"Секретариат ЮНЕСКО соответствующей нотой подтвердил свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины", а также других соответствующих резолюций ГА ООН и решений Исполнительного совета ЮНЕСКО", - отметила заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3500 украинцев, - МИД

Автор: 

Крым (26412) МИД (6968) оккупация (10167) россия (95687) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+15
Отсутствие официальной реакции Украины на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Толстого о необходимости вешать не согласных с тем, что Украина часть России - прекрасное доказательство того, какие жалкие ничтожества управляют нашей страной.
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09.07.2021 15:07
+2
Погоджуюсь. Тільки хто тоді ці 73%, а с скиглячими через відсутність кинути бюлетень заробітчанами, під 80% - хто ті, хто за це лайно голосували?
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09.07.2021 16:23
+2
Украина - действительно основная часть настоящей Руси, а самонзванная "Россия"-Московия не имеет к ней никакого отношения
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09.07.2021 19:26
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Отсутствие официальной реакции Украины на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Толстого о необходимости вешать не согласных с тем, что Украина часть России - прекрасное доказательство того, какие жалкие ничтожества управляют нашей страной.
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09.07.2021 15:07 Ответить
Погоджуюсь. Тільки хто тоді ці 73%, а с скиглячими через відсутність кинути бюлетень заробітчанами, під 80% - хто ті, хто за це лайно голосували?
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09.07.2021 16:23 Ответить
найкраща реакція, це було б знайти ту тварину повішеною на ліхтарному стовпі
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09.07.2021 16:54 Ответить
Украина - действительно основная часть настоящей Руси, а самонзванная "Россия"-Московия не имеет к ней никакого отношения
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09.07.2021 19:26 Ответить
Украина сорвала попытку РФ легализировать оккупацию Крыма, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 7486
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09.07.2021 15:08 Ответить
в грязьпроме места на всех не хватаетЪ
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09.07.2021 15:18 Ответить
"Моря росии", эх, накрыли бы эти моря всю расею...
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09.07.2021 22:36 Ответить
Так що - я можу тепер спокійно поїхати до Севастополя?
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10.07.2021 14:57 Ответить
 
 