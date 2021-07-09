Україна зірвала спробу РФ легалізувати окупацію Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

МЗС України спільно зі спецслужбами зірвали чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації окупації Кримського півострова. Зокрема, з вебресурсів Міжурядової океанографічної комісії було вилучено згадку про організовану Росією конференцію "Моря Росії" в окупованому Севастополі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

"Як результат – інформація про конференцію була вилучена із зазначених вебресурсів, зокрема на вебсторінці 31-ї сесії Асамблеї МОК (14-25.06.2021) доповідь РФ, яка містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включно з конференцією "Моря Росії", була заблокована Секретаріатом ЮНЕСКО", – повідомила Джепарова.

За її словами, Секретаріат МОК, як координатор діяльності, у своїй відповіді запевнив, що стурбованість української сторони буде прийнята до уваги, а всі необхідні коректування – невідкладно внесені на сайтах, пов’язаних з діяльністю комісії.

"Секретаріат ЮНЕСКО відповідною нотою підтвердив свої зобов’язання щодо неухильного дотримання резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 "Територіальна цілісність України", а також інших відповідних резолюцій ГА ООН і рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО", – наголосила заступниця міністра.

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