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Україна зірвала спробу РФ легалізувати окупацію Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна зірвала спробу РФ легалізувати окупацію Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

МЗС України спільно зі спецслужбами зірвали чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації окупації Кримського півострова. Зокрема, з вебресурсів Міжурядової океанографічної комісії було вилучено згадку про організовану Росією конференцію "Моря Росії" в окупованому Севастополі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

"Як результат – інформація про конференцію була вилучена із зазначених вебресурсів, зокрема на вебсторінці 31-ї сесії Асамблеї МОК (14-25.06.2021) доповідь РФ, яка містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включно з конференцією "Моря Росії", була заблокована Секретаріатом ЮНЕСКО", – повідомила Джепарова.

За її словами, Секретаріат МОК, як координатор діяльності, у своїй відповіді запевнив, що стурбованість української сторони буде прийнята до уваги, а всі необхідні коректування – невідкладно внесені на сайтах, пов’язаних з діяльністю комісії.

"Секретаріат ЮНЕСКО відповідною нотою підтвердив свої зобов’язання щодо неухильного дотримання резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 "Територіальна цілісність України", а також інших відповідних резолюцій ГА ООН і рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО", – наголосила заступниця міністра.

Також читайте: У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС

Автор: 

Крим (14176) МЗС (4141) окупація (6718) росія (65394) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+15
Отсутствие официальной реакции Украины на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Толстого о необходимости вешать не согласных с тем, что Украина часть России - прекрасное доказательство того, какие жалкие ничтожества управляют нашей страной.
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09.07.2021 15:07
+2
Погоджуюсь. Тільки хто тоді ці 73%, а с скиглячими через відсутність кинути бюлетень заробітчанами, під 80% - хто ті, хто за це лайно голосували?
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09.07.2021 16:23
+2
Украина - действительно основная часть настоящей Руси, а самонзванная "Россия"-Московия не имеет к ней никакого отношения
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09.07.2021 19:26
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Отсутствие официальной реакции Украины на заявление вице-спикера Государственной думы РФ Толстого о необходимости вешать не согласных с тем, что Украина часть России - прекрасное доказательство того, какие жалкие ничтожества управляют нашей страной.
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09.07.2021 15:07 Відповісти
Погоджуюсь. Тільки хто тоді ці 73%, а с скиглячими через відсутність кинути бюлетень заробітчанами, під 80% - хто ті, хто за це лайно голосували?
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09.07.2021 16:23 Відповісти
найкраща реакція, це було б знайти ту тварину повішеною на ліхтарному стовпі
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09.07.2021 16:54 Відповісти
Украина - действительно основная часть настоящей Руси, а самонзванная "Россия"-Московия не имеет к ней никакого отношения
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09.07.2021 19:26 Відповісти
Украина сорвала попытку РФ легализировать оккупацию Крыма, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 7486
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09.07.2021 15:08 Відповісти
в грязьпроме места на всех не хватаетЪ
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09.07.2021 15:18 Відповісти
"Моря росии", эх, накрыли бы эти моря всю расею...
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09.07.2021 22:36 Відповісти
Так що - я можу тепер спокійно поїхати до Севастополя?
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10.07.2021 14:57 Відповісти
 
 