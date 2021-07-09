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Новини Окуповані території
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У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС

У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС

На території окупованих Донецька і Луганська розташовуються понад 160 секретних в'язниць. Більш ніж 3,5 тисячі українців утримуються в них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Згідно з даними Генеральної прокуратури, на тимчасово непідконтрольній території України розташовано приблизно 160 секретних в'язниць, у яких незаконно утримуються більш ніж 3,5 тисячі громадян України.

Еміне Джапарова, зі свого боку, закликає об'єднати зусилля, щоб ліквідувати всі подібні незаконні об'єкти на Донбасі. Зокрема, перша заступниця голови МЗС вимагає, щоб Російська Федерація припинила перешкоджати роботі регіональних і міжнародних правозахисних організацій і допустила їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування із затриманими особами.

"Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України в 2018 році", - додала Еміне Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку окупації Криму Росія призвала приблизно 30 тис. українців на військову службу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Автор: 

окупація (6718) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+9
А кому они нужны, наша власть заботится, чтобы Киркоров сюда мог приехать
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09.07.2021 01:16
+7
То что там содержаться одни украинцы это понятно, но сколько из них воинов ВСУ или бойцов добробатов, волонтеров и т.д. которые находится в плену у дырявых уже который год !?
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09.07.2021 00:34
+4
ДОНЕЦК ДНО !!!
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09.07.2021 00:34
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Рулаг способен загнать или в могилу автоматом или к счастью... железной рукой !
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09.07.2021 00:27 Відповісти
То что там содержаться одни украинцы это понятно, но сколько из них воинов ВСУ или бойцов добробатов, волонтеров и т.д. которые находится в плену у дырявых уже который год !?
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09.07.2021 00:34 Відповісти
44 війскових офіційно
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09.07.2021 09:50 Відповісти
ДОНЕЦК ДНО !!!
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09.07.2021 00:34 Відповісти
У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 4787
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09.07.2021 10:18 Відповісти
Хм. Не просто содержатся, а их пытают практически ежедневно, калечат каждый день, и мгогие, если и выйдут оттуда живыми, то останутся до когца дней инвалидами. 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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09.07.2021 00:58 Відповісти
А кому они нужны, наша власть заботится, чтобы Киркоров сюда мог приехать
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09.07.2021 01:16 Відповісти
Это не наша власть. Это власть Коломойского.
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09.07.2021 01:29 Відповісти
да Коломойский это капля в море, среди всех
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09.07.2021 01:44 Відповісти
По сути - согласен, но голосование ведь было? Коломойский не мог купить 73% украинцев.
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09.07.2021 10:18 Відповісти
Поучаствовать в пытках, лично кого-то убить, перерезать горло, вспороть живот -
ради этого на Донбасс ехала немалая часть "ополченцев".
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09.07.2021 01:28 Відповісти
Та дай Бог щоб вони ще були живі.Там в 2014 вбивали наліво й направо.Проклятий кац світ
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09.07.2021 06:37 Відповісти
Еміне, не посилайтеся на дані огпу в цьому питанні, бо інфа не з цієї помийні.
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09.07.2021 06:50 Відповісти
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.....
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09.07.2021 07:07 Відповісти
Потрібно продовжувати виражати стурбованість, а то )(уйло нападе
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09.07.2021 07:20 Відповісти
ну так это же рюзкий мир
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09.07.2021 07:27 Відповісти
Як би в нащої влади була клепка в голові , ну що може по обміну повернути вони ж наші ?ви займайтесь звільненями наших військовополонених та дозвольти нашим військовим знищувати терористів ,а не переживати за донецький криміналітет.
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09.07.2021 08:43 Відповісти
ВАЗеленського з бенЯ-діктовою, та мертвячуківським прокурором такі "дрібниці" не цікавлять.
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09.07.2021 09:47 Відповісти
Путлер капут...
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09.07.2021 10:15 Відповісти
Які ж вони сектерні,коли відомо,скільки їх,та яка кількість полонених там утримується?
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09.07.2021 10:21 Відповісти
 
 