У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС

На території окупованих Донецька і Луганська розташовуються понад 160 секретних в'язниць. Більш ніж 3,5 тисячі українців утримуються в них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Згідно з даними Генеральної прокуратури, на тимчасово непідконтрольній території України розташовано приблизно 160 секретних в'язниць, у яких незаконно утримуються більш ніж 3,5 тисячі громадян України.

Еміне Джапарова, зі свого боку, закликає об'єднати зусилля, щоб ліквідувати всі подібні незаконні об'єкти на Донбасі. Зокрема, перша заступниця голови МЗС вимагає, щоб Російська Федерація припинила перешкоджати роботі регіональних і міжнародних правозахисних організацій і допустила їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування із затриманими особами.

"Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України в 2018 році", - додала Еміне Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку окупації Криму Росія призвала приблизно 30 тис. українців на військову службу, - заступниця глави МЗС Джапарова