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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3500 украинцев, - МИД

В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3500 украинцев, - МИД

На территории оккупированных Донецке и Луганске находится более 160 секретных тюрем. Более 3,5 тысячи украинцев содержится в них.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом  сообщает в Фейсбуке первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, на временно неподконтрольной территории Украины расположено около 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержатся более чем 3,5 тысячи граждан Украины.

Эмине Джапарова, со своей стороны, призывает объединить усилия, чтобы ликвидировать все подобные незаконные объекты на Донбассе. В частности, первый заместитель главы МИД требует, чтобы Российская Федерация прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустить их к местам лишения свободы, обеспечив конфиденциальность общения с задержанными лицами.

"Хочу напомнить, что даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток господину Нілсу Мельцеру, российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе во время его визита в Украину в 2018 году", - добавила Эмине Джапарова.

Также читайте: С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова

Автор: 

оккупация (10167) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+9
А кому они нужны, наша власть заботится, чтобы Киркоров сюда мог приехать
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09.07.2021 01:16
+7
То что там содержаться одни украинцы это понятно, но сколько из них воинов ВСУ или бойцов добробатов, волонтеров и т.д. которые находится в плену у дырявых уже который год !?
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09.07.2021 00:34
+4
ДОНЕЦК ДНО !!!
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09.07.2021 00:34
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Рулаг способен загнать или в могилу автоматом или к счастью... железной рукой !
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09.07.2021 00:27 Ответить
То что там содержаться одни украинцы это понятно, но сколько из них воинов ВСУ или бойцов добробатов, волонтеров и т.д. которые находится в плену у дырявых уже который год !?
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09.07.2021 00:34 Ответить
44 війскових офіційно
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09.07.2021 09:50 Ответить
ДОНЕЦК ДНО !!!
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09.07.2021 00:34 Ответить
У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 4787
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09.07.2021 10:18 Ответить
Хм. Не просто содержатся, а их пытают практически ежедневно, калечат каждый день, и мгогие, если и выйдут оттуда живыми, то останутся до когца дней инвалидами. 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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09.07.2021 00:58 Ответить
А кому они нужны, наша власть заботится, чтобы Киркоров сюда мог приехать
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09.07.2021 01:16 Ответить
Это не наша власть. Это власть Коломойского.
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09.07.2021 01:29 Ответить
да Коломойский это капля в море, среди всех
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09.07.2021 01:44 Ответить
По сути - согласен, но голосование ведь было? Коломойский не мог купить 73% украинцев.
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09.07.2021 10:18 Ответить
Поучаствовать в пытках, лично кого-то убить, перерезать горло, вспороть живот -
ради этого на Донбасс ехала немалая часть "ополченцев".
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09.07.2021 01:28 Ответить
Та дай Бог щоб вони ще були живі.Там в 2014 вбивали наліво й направо.Проклятий кац світ
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09.07.2021 06:37 Ответить
Еміне, не посилайтеся на дані огпу в цьому питанні, бо інфа не з цієї помийні.
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09.07.2021 06:50 Ответить
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.....
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09.07.2021 07:07 Ответить
Потрібно продовжувати виражати стурбованість, а то )(уйло нападе
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09.07.2021 07:20 Ответить
ну так это же рюзкий мир
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09.07.2021 07:27 Ответить
Як би в нащої влади була клепка в голові , ну що може по обміну повернути вони ж наші ?ви займайтесь звільненями наших військовополонених та дозвольти нашим військовим знищувати терористів ,а не переживати за донецький криміналітет.
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09.07.2021 08:43 Ответить
ВАЗеленського з бенЯ-діктовою, та мертвячуківським прокурором такі "дрібниці" не цікавлять.
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09.07.2021 09:47 Ответить
Путлер капут...
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09.07.2021 10:15 Ответить
Які ж вони сектерні,коли відомо,скільки їх,та яка кількість полонених там утримується?
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09.07.2021 10:21 Ответить
 
 