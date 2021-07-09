В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3500 украинцев, - МИД
На территории оккупированных Донецке и Луганске находится более 160 секретных тюрем. Более 3,5 тысячи украинцев содержится в них.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, на временно неподконтрольной территории Украины расположено около 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержатся более чем 3,5 тысячи граждан Украины.
Эмине Джапарова, со своей стороны, призывает объединить усилия, чтобы ликвидировать все подобные незаконные объекты на Донбассе. В частности, первый заместитель главы МИД требует, чтобы Российская Федерация прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустить их к местам лишения свободы, обеспечив конфиденциальность общения с задержанными лицами.
"Хочу напомнить, что даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток господину Нілсу Мельцеру, российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе во время его визита в Украину в 2018 году", - добавила Эмине Джапарова.
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ради этого на Донбасс ехала немалая часть "ополченцев".
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
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