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Уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze 2021 был наивысшим. Украинцы очень способны, - капитан ВМС США Бауман

Уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze 2021 был наивысшим. Украинцы очень способны, - капитан ВМС США Бауман

Уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.

Об этом сообщил руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принимали участие до 30 наций, у нас было более 5 тыс. моряков, солдат и летчиков. У нас было 30 кораблей и большой уровень сотрудничества и партнерства между всеми участвующими нациями. Уровень сотрудничества и интеграции был наивысшим, который мы могли себе представить. Украинцы очень способны, как и все партнеры, которые присоединились", - сказал он в ходе телефонного брифинга в пятницу.

По его словам, это были самые большие учения Sea Breeze с того времени, как они начали проводиться более 20 лет назад.

"Мы охватили все: от морского компонента до воздуха, до суши, специальных операций. Мы сделали превосходную работу, были очень впечатлены и не можем быть более рады результату учений", - указал Бауман.

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Отметим, учения Sea Breeze проходят с 28 июня по 10 июля в регионе Черного Моря. Украина и США совместно проводят учения при участии и поддержке 32 стран.

Автор: 

корабль (2042) Си-Бриз (145) США (26860) военные учения (3459) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+4
тикать 4 раза от повестки - чем не показатель таланта
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09.07.2021 16:28
+2
Если заниматься делом, постоянно тренироваться и обучаться, конечно будут высокие результаты и заметное приближение к ведущим армиям мира. Это к вопросу, как вчера опять заявил "всезнающий" и "либеральный" проФФесор Соловей : "украинцы плохо обучаемы и им не доверят серьёзную технику"...
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09.07.2021 16:28
+1
Способны или способные? Интересно очень.
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09.07.2021 16:25
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Шта? Патирялси?
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09.07.2021 16:24 Ответить
Дык по другому никак
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09.07.2021 16:28 Ответить
Способны или способные? Интересно очень.
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09.07.2021 16:25 Ответить
тикать 4 раза от повестки - чем не показатель таланта
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09.07.2021 16:28 Ответить
Если заниматься делом, постоянно тренироваться и обучаться, конечно будут высокие результаты и заметное приближение к ведущим армиям мира. Это к вопросу, как вчера опять заявил "всезнающий" и "либеральный" проФФесор Соловей : "украинцы плохо обучаемы и им не доверят серьёзную технику"...
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09.07.2021 16:28 Ответить
От якщо канапи такі "обучаємі", то розумні, як вони самі себе вважають, то чого ж вони тоді бідніші, аніж жителі самої бідної країни ЄС Румунії?
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09.07.2021 16:37 Ответить
За себе говори, злидарю.
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09.07.2021 17:08 Ответить
а повторите эти учения... плиззззззззз
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09.07.2021 19:18 Ответить
 
 