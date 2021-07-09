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Три украинки устроили "голую" фотосессию посреди дороги в Черногории

Три украинки устроили

Девушки обнажились и начали снимать фото и видео прямо посреди автомобильной трассы. Их отштрафовали на 450 евро каждую за нарушение общественного порядка.

Об этом пишет черногорское издание Vijesti, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел рядом с городом Котор. Одна гражданка Украины в возрасте 19 лет и две в возрасте 21 года разделись догола и стали снимать фото и видео.

Полиция вмешалась и доставила их в суд. Судья признал девушек виновными в нарушении общественного порядка и постановил, что они должны выплатить штраф.

Смотрите: Украинец устроил резню в немецком пабе из-за просьбы надеть маску. ФОТО

Автор: 

украинцы (3865) Черногория (198)


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Топ комментарии
+68
Цензор, кому нафиг нужна такая новость без фото?! )))
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09.07.2021 16:36
+37
И без видео
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09.07.2021 16:44
+23
тема сисек не раскрыта )))
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09.07.2021 16:37
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Подивіться відео з фестивалю Шипіт 2021.У тутешніх форумчан буде інфаркт. Відео навіть на youtube є.
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09.07.2021 23:42 Ответить
Ти тут ,тойво ,- вільних людей із ********* не плутай .
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10.07.2021 02:27 Ответить
А,ну тоді так.
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10.07.2021 02:30 Ответить
Вільних -- це яких, без порядності, людської гідності, честі і совісті? Від поведінки жінок залежить поведінка суспільства. Таких треба тримати в клітці.
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10.07.2021 07:41 Ответить
Ви про тих, що з Шипіту?
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10.07.2021 14:17 Ответить
Пишуть, що це були бл*ді, пардон, екскортниці.
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10.07.2021 09:01 Ответить
Дураками Украина неистощимо богата....
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10.07.2021 14:42 Ответить
А шо дальнобой просто так не подбирал?
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10.07.2021 15:13 Ответить
где ФОТОРЕПОРТАЖ ?
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10.07.2021 16:01 Ответить
тема не раскрыта
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10.07.2021 16:15 Ответить
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