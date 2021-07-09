Три украинки устроили "голую" фотосессию посреди дороги в Черногории

Девушки обнажились и начали снимать фото и видео прямо посреди автомобильной трассы. Их отштрафовали на 450 евро каждую за нарушение общественного порядка.

Об этом пишет черногорское издание Vijesti, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел рядом с городом Котор. Одна гражданка Украины в возрасте 19 лет и две в возрасте 21 года разделись догола и стали снимать фото и видео.

Полиция вмешалась и доставила их в суд. Судья признал девушек виновными в нарушении общественного порядка и постановил, что они должны выплатить штраф.

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