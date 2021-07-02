Украинец устроил резню в немецком пабе из-за просьбы надеть маску. ФОТО

41-летний гражданин Украины хотел посмотреть в пабе матч "Украина-Швеция", но его не пустили из-за отсутствия маски. Тогда он достал нож.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел во время футбольного матча "Украина-Швеция". Гражданин Украины хотел посмотреть трансляцию матча в пабе, но охрана его не пустила, поскольку у мужчины на входе не было защитной маски.

После спора гражданин Украины ранил одного из охранников ножом и бросился бежать. Его попытался остановить другой работник заведения, которого также ранили.

Немецкая полиция задержала подозреваемого возле места преступления. По предварительным данным, он был пьян.

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Пострадавших госпитализировали, украинца отправили под стражу. Продолжается расследование.