Украинец устроил резню в немецком пабе из-за просьбы надеть маску. ФОТО
41-летний гражданин Украины хотел посмотреть в пабе матч "Украина-Швеция", но его не пустили из-за отсутствия маски. Тогда он достал нож.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Инцидент произошел во время футбольного матча "Украина-Швеция". Гражданин Украины хотел посмотреть трансляцию матча в пабе, но охрана его не пустила, поскольку у мужчины на входе не было защитной маски.
После спора гражданин Украины ранил одного из охранников ножом и бросился бежать. Его попытался остановить другой работник заведения, которого также ранили.
Немецкая полиция задержала подозреваемого возле места преступления. По предварительным данным, он был пьян.
Пострадавших госпитализировали, украинца отправили под стражу. Продолжается расследование.
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в середине 2021 года на Земле проживало 2,419 млрд христиан .
Немчура любит, когда их резать начинают. Например сирийцы всякие.
В ответ на это наоборот открывают границы со словами: "приезжайте, мы вас всех примем".
Людина може забути маску. І установа повинна її надати (хтось безкоштовно, хтось за гроші).
Я дойшла до аптеки і побачила, що лишила вдома. Мені на вході дали і скількись там центів нарахували.
В планетарій донька взяла українську маску: сказали, що треба лише місцева аптечна, стояла ціла коробка - вона взяла (гроші не брали, то їм, видно, мерія виділила).
Так і тут: могли і мусили запропонувати маску. Не знаю, як у Польщі: тут до столика дійшов, сів - і зняв.
Ми так футбол і хокей дивились.