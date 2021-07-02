РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8346 посетителей онлайн
Новости Фото
22 342 65

Украинец устроил резню в немецком пабе из-за просьбы надеть маску. ФОТО

41-летний гражданин Украины хотел посмотреть в пабе матч "Украина-Швеция", но его не пустили из-за отсутствия маски. Тогда он достал нож.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел во время футбольного матча "Украина-Швеция". Гражданин Украины хотел посмотреть трансляцию матча в пабе, но охрана его не пустила, поскольку у мужчины на входе не было защитной маски.

После спора гражданин Украины ранил одного из охранников ножом и бросился бежать. Его попытался остановить другой работник заведения, которого также ранили.

Немецкая полиция задержала подозреваемого возле места преступления. По предварительным данным, он был пьян.

Смотрите: Украинец в Польше "отстреливался" от полицейских при помощи огнетушителя. ВИДЕО

Пострадавших госпитализировали, украинца отправили под стражу. Продолжается расследование.

Украинец устроил резню в немецком пабе из-за просьбы надеть маску 01

Автор: 

Германия (6964) украинцы (3863)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
жаль то не застрелили
показать весь комментарий
02.07.2021 17:54
+38
Гражданин Украины это слишком обобщенно.Такие граждане могут иметь еще и паспорт рф.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:57
+34
Це якийсь абрек, а не громадянин України. Потрібно було писати правду - особа кавказької національності влаштувала збройний напад на охоронців.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль то не застрелили
показать весь комментарий
02.07.2021 17:54 Ответить
Це якийсь абрек, а не громадянин України. Потрібно було писати правду - особа кавказької національності влаштувала збройний напад на охоронців.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:23 Ответить
Каждый хач теперь украинец ? И ходит с ножом ? Он такой же украинец как я немец
показать весь комментарий
02.07.2021 19:38 Ответить
Это уже как минимум вторая русская провокация по дискредитации украинских болельщиков
показать весь комментарий
02.07.2021 20:23 Ответить
Зіпсували чоловікові вечір
показать весь комментарий
02.07.2021 17:55 Ответить
Я теж дуже люблю німців
показать весь комментарий
02.07.2021 17:59 Ответить
Гражданин Украины это слишком обобщенно.Такие граждане могут иметь еще и паспорт рф.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:57 Ответить
еге, чи Крим, чи Лугандон
показать весь комментарий
02.07.2021 18:01 Ответить
Все-таки надо ввести ограничения на выезд за рубеж любителей спиртного. Вот, что с этой гнидой делать?.. Ну он же весь народ подставил.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:58 Ответить
Подождите. Ещё немного с бедностью борьбу проведут и мало кто будет ездить.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:09 Ответить
Если бы это было в 1945 году, то получил бы медаль и был уважаемым человеком.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:16 Ответить
Представник некорінного населення України.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:58 Ответить
та ладно...

Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску - Цензор.НЕТ 9485
показать весь комментарий
02.07.2021 19:16 Ответить
Нет маски, но за то был нож, дурачёк какой-то... не сильно он на украинца похож, наверное купленное гражданство или фиктивный брак.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:58 Ответить
Жаль его мама не сделала аборт. Теперь будут думать что мы все такие
показать весь комментарий
02.07.2021 18:00 Ответить
Сделала, но не до конца.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:36 Ответить
Это случайно не тот дурачок в ушанке, который с рашоорком на трибуне наших болельщиков фотографировался во время матча с шведами?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:01 Ответить
Щось він схожий на горянина,а не на українця.Навіщо так новини подавати? Недавно в Німеччині дикун трьох людей зарізав,а його навіть не замочили.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:02 Ответить
ну, теперь-то он насмотрится футбола...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:02 Ответить
Мячом будет работать на зоне.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:12 Ответить
"ранил одного из охранников ножом" - это и есть устроил РЕЗНЮ?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:05 Ответить
дебилом быть не запрещено, вот только последствия......
показать весь комментарий
02.07.2021 18:05 Ответить
Ога, «українець»:
показать весь комментарий
02.07.2021 18:09 Ответить
Повернути в паспорти "5 графу" - національність! Всі ці аморфні і безликі "громадяни України" якось напружують - чому мені має бути соромно за жида чи кацапа з українським громадянством? Чому в парламенті подавляюча більшість це "громадяни" які є жидами (0,01% населення) та кацапами (10% населення)? Кого вони представляють і чиї інтереси захищають якщо в Україні 80% населення є етнічними українцями?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:09 Ответить
А чому мені "жиду" має бути соромно, за 73 відсотки тупорилих громадян України, які вибрали собі в президенти мабудь найтупішого з жидів?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:40 Ответить
Логично!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:45 Ответить
Таки "так"! І ще у нас "вашого" теслю вже понад 1000 років вважають Богом. А якщо серйозно, то демократія має бути репрезентативною і пропорційною до складу населення. Іншими словами в ВР має бути 80% депутатів українців, а решта меншин пропорційно до складу населення. І тебе, жида, в ВР має за законом (як в Ізраїлі) має представляти 0,01% від 450 депутатів. Тобто десь трошки менше половини однієї тушки. В Ізраїлі з 112 місць в кнесеті 11 місць зарезервовано за представниками етнічних меншин пропорційно до складу населення. Якби цього не було вчасно зроблено то цієї країни вже давно б не існувало бо багаті араби скупили б увесь кнесет поголовно... Що не ясно?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:52 Ответить
тесля не тільки в нас богом вважається.

в середине 2021 года на Земле проживало 2,419 млрд христиан .
показать весь комментарий
02.07.2021 19:19 Ответить
І скільки серед них "православних ортодоксів" і наскільки успішні країни де вони в більшості? Наприклад, Греція,Сербія або Україна? Про кацапів взагалі не згадую бо там кегебешні сектанти. Ото ж бо... ******* європейська цивілізація представлена виключно екс-католиками та екс-протестантами.
показать весь комментарий
02.07.2021 20:00 Ответить
Так "тесля" номінально в них теж бог! і доречі, ніхто не просив вас вважати його богом!
показать весь комментарий
03.07.2021 01:15 Ответить
Крім того шо ти "Дамир" и "Терентьев" - ты еще и жыд?!
показать весь комментарий
03.07.2021 00:09 Ответить
по маме я Вигдорович
показать весь комментарий
03.07.2021 01:11 Ответить
Откуда оно? Из какой области?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:14 Ответить
СНБО объявила войну ворам в Украине.Воры ответили дискредитацией Украины на международной арене.У верблюда два горба,потому,шо жизнь борьба.Воры будут бороться за Украину на стороне Рашки.Бо им нужна дойная Украина в Таёжном союзе.Як вариант
показать весь комментарий
02.07.2021 18:20 Ответить
Злодії сцикливі. Вони "злодії" в РФ тільки тому що погодились на співпрацю з ФСБ. Тобто все "на страху". В Україні станом на 2014 рік було лише 3 пасивних "злодія в законі" "на дожитії". Станом на січень 2021 їх в Україні раптово виявилось 107. Всі імпортовані з Кавказу та РФ. І чого з ними церемонитись? Вони виконують завдання ФСБ з дестабілізації України. Завжди пропоную таких не висилати а "зникати без вісті". Саме так - вїхав "злодій" в Україну і пропав назавжди. Зник. Саме так розібралися з чеченським злодійським лайном в Полтаві в кінці 90-х. Найбільш борзі просто зникли. Приїхали розиратися і теж зникли. Ще одні прихїхали і теж пропали без вісті. Більше ніхто в Полтаву вже 20 років не приїздить...
показать весь комментарий
02.07.2021 21:58 Ответить
Отрезать ублюдку яйца и в урановые рудники!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:32 Ответить
фУЛЕ,мудрийнарит, изолировать длбба лет на 15
показать весь комментарий
02.07.2021 18:40 Ответить
Вот ПАСКУДА !
показать весь комментарий
02.07.2021 18:42 Ответить
Якби це був НЕ українець то написали б "мужчина устроил резню...)
показать весь комментарий
02.07.2021 18:52 Ответить
шото каккой-то он чорнявий
показать весь комментарий
02.07.2021 19:17 Ответить
Вот из-за таких уе#ков нам и перекроют безвиз.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:21 Ответить
Не перекроют.
Немчура любит, когда их резать начинают. Например сирийцы всякие.
В ответ на это наоборот открывают границы со словами: "приезжайте, мы вас всех примем".
показать весь комментарий
03.07.2021 08:34 Ответить
тільки я бачу на фото кавказця, а не українця?
показать весь комментарий
02.07.2021 19:31 Ответить
Что то он не очень похож на коренного украинца.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:46 Ответить
Якась дурня.
Людина може забути маску. І установа повинна її надати (хтось безкоштовно, хтось за гроші).
Я дойшла до аптеки і побачила, що лишила вдома. Мені на вході дали і скількись там центів нарахували.
В планетарій донька взяла українську маску: сказали, що треба лише місцева аптечна, стояла ціла коробка - вона взяла (гроші не брали, то їм, видно, мерія виділила).
Так і тут: могли і мусили запропонувати маску. Не знаю, як у Польщі: тут до столика дійшов, сів - і зняв.
Ми так футбол і хокей дивились.
показать весь комментарий
02.07.2021 20:31 Ответить
Маски все більше становляться популярними
показать весь комментарий
02.07.2021 21:45 Ответить
заголовок в лучших традициях желто-шоколадной помойки )))
показать весь комментарий
02.07.2021 22:35 Ответить
Конченний.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:10 Ответить
Постановочна провокація. Маску забув, а ножа прихопив. Українці, багато хто з вас виходячи з дому замість маски бере з собою ножа? Шкода, що поліція не застрелила проплаченого провокатора, може наступний би і відмовився від такого заробітку.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:57 Ответить
А що робити абреку в масці у ПАБІ? Дивитись на келих пива? А в кафе-ресторанах також маску потрібно? Від мене не вимагали. Інша справа, що він свідомо хотів спровокувати конфлікт.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:15 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2021 13:31 Ответить
Повесить хохла
показать весь комментарий
03.07.2021 09:00 Ответить
Похмелись, попустит
показать весь комментарий
03.07.2021 09:51 Ответить
хохол?
показать весь комментарий
03.07.2021 10:07 Ответить
Це "воно" сказало, що є "укГаінцем", чи дійсно має паспорт громадянина України? Але ж далеко не кожен громадянин України є українцем!
показать весь комментарий
03.07.2021 11:17 Ответить
Какой это Украинец - это ХАЧИК чорножопый и наверное из **********.
показать весь комментарий
03.07.2021 13:10 Ответить
 
 