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Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску. ФОТО

41-річний громадянин України хотів подивитися в пабі матч "Україна-Швеція", але його не пустили через відсутність маски. Тоді він дістав ніж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Інцидент стався під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитися трансляцію матчу в пабі, але охорона його не пустила, оскільки у чоловіка на вході не було захисної маски.

Після суперечки громадянин України поранив одного з охоронців ножем і кинувся навтьоки. Його спробував зупинити інший працівник закладу, якого також поранили.

Дивіться також: Українець у Польщі "відстрілювався" від поліцейських за допомогою вогнегасника. ВIДЕО

Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був п'яний.

Постраждалих госпіталізували, українця відправили під варту. Триває розслідування.

Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску 01

Автор: 

Німеччина (7363) українці (2539)


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Топ коментарі
+48
жаль то не застрелили
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02.07.2021 17:54
+38
Гражданин Украины это слишком обобщенно.Такие граждане могут иметь еще и паспорт рф.
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02.07.2021 17:57
+34
Це якийсь абрек, а не громадянин України. Потрібно було писати правду - особа кавказької національності влаштувала збройний напад на охоронців.
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02.07.2021 18:23
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жаль то не застрелили
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02.07.2021 17:54 Відповісти
Це якийсь абрек, а не громадянин України. Потрібно було писати правду - особа кавказької національності влаштувала збройний напад на охоронців.
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02.07.2021 18:23 Відповісти
Каждый хач теперь украинец ? И ходит с ножом ? Он такой же украинец как я немец
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02.07.2021 19:38 Відповісти
Это уже как минимум вторая русская провокация по дискредитации украинских болельщиков
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02.07.2021 20:23 Відповісти
Зіпсували чоловікові вечір
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02.07.2021 17:55 Відповісти
Я теж дуже люблю німців
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02.07.2021 17:59 Відповісти
Гражданин Украины это слишком обобщенно.Такие граждане могут иметь еще и паспорт рф.
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02.07.2021 17:57 Відповісти
еге, чи Крим, чи Лугандон
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02.07.2021 18:01 Відповісти
Все-таки надо ввести ограничения на выезд за рубеж любителей спиртного. Вот, что с этой гнидой делать?.. Ну он же весь народ подставил.
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02.07.2021 17:58 Відповісти
Подождите. Ещё немного с бедностью борьбу проведут и мало кто будет ездить.
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02.07.2021 18:09 Відповісти
Если бы это было в 1945 году, то получил бы медаль и был уважаемым человеком.
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02.07.2021 18:16 Відповісти
Представник некорінного населення України.
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02.07.2021 17:58 Відповісти
та ладно...

Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску - Цензор.НЕТ 9485
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02.07.2021 19:16 Відповісти
Нет маски, но за то был нож, дурачёк какой-то... не сильно он на украинца похож, наверное купленное гражданство или фиктивный брак.
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02.07.2021 17:58 Відповісти
Жаль его мама не сделала аборт. Теперь будут думать что мы все такие
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02.07.2021 18:00 Відповісти
Сделала, но не до конца.
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02.07.2021 19:36 Відповісти
Это случайно не тот дурачок в ушанке, который с рашоорком на трибуне наших болельщиков фотографировался во время матча с шведами?
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02.07.2021 18:01 Відповісти
Щось він схожий на горянина,а не на українця.Навіщо так новини подавати? Недавно в Німеччині дикун трьох людей зарізав,а його навіть не замочили.
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02.07.2021 18:02 Відповісти
ну, теперь-то он насмотрится футбола...
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02.07.2021 18:02 Відповісти
Мячом будет работать на зоне.
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02.07.2021 18:12 Відповісти
"ранил одного из охранников ножом" - это и есть устроил РЕЗНЮ?
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02.07.2021 18:05 Відповісти
дебилом быть не запрещено, вот только последствия......
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02.07.2021 18:05 Відповісти
Ога, «українець»:
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02.07.2021 18:09 Відповісти
Повернути в паспорти "5 графу" - національність! Всі ці аморфні і безликі "громадяни України" якось напружують - чому мені має бути соромно за жида чи кацапа з українським громадянством? Чому в парламенті подавляюча більшість це "громадяни" які є жидами (0,01% населення) та кацапами (10% населення)? Кого вони представляють і чиї інтереси захищають якщо в Україні 80% населення є етнічними українцями?
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02.07.2021 18:09 Відповісти
А чому мені "жиду" має бути соромно, за 73 відсотки тупорилих громадян України, які вибрали собі в президенти мабудь найтупішого з жидів?
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02.07.2021 18:40 Відповісти
Логично!
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02.07.2021 18:45 Відповісти
Таки "так"! І ще у нас "вашого" теслю вже понад 1000 років вважають Богом. А якщо серйозно, то демократія має бути репрезентативною і пропорційною до складу населення. Іншими словами в ВР має бути 80% депутатів українців, а решта меншин пропорційно до складу населення. І тебе, жида, в ВР має за законом (як в Ізраїлі) має представляти 0,01% від 450 депутатів. Тобто десь трошки менше половини однієї тушки. В Ізраїлі з 112 місць в кнесеті 11 місць зарезервовано за представниками етнічних меншин пропорційно до складу населення. Якби цього не було вчасно зроблено то цієї країни вже давно б не існувало бо багаті араби скупили б увесь кнесет поголовно... Що не ясно?
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02.07.2021 18:52 Відповісти
тесля не тільки в нас богом вважається.

в середине 2021 года на Земле проживало 2,419 млрд христиан .
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02.07.2021 19:19 Відповісти
І скільки серед них "православних ортодоксів" і наскільки успішні країни де вони в більшості? Наприклад, Греція,Сербія або Україна? Про кацапів взагалі не згадую бо там кегебешні сектанти. Ото ж бо... ******* європейська цивілізація представлена виключно екс-католиками та екс-протестантами.
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02.07.2021 20:00 Відповісти
Так "тесля" номінально в них теж бог! і доречі, ніхто не просив вас вважати його богом!
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03.07.2021 01:15 Відповісти
Крім того шо ти "Дамир" и "Терентьев" - ты еще и жыд?!
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03.07.2021 00:09 Відповісти
по маме я Вигдорович
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03.07.2021 01:11 Відповісти
Откуда оно? Из какой области?
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02.07.2021 18:14 Відповісти
СНБО объявила войну ворам в Украине.Воры ответили дискредитацией Украины на международной арене.У верблюда два горба,потому,шо жизнь борьба.Воры будут бороться за Украину на стороне Рашки.Бо им нужна дойная Украина в Таёжном союзе.Як вариант
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02.07.2021 18:20 Відповісти
Злодії сцикливі. Вони "злодії" в РФ тільки тому що погодились на співпрацю з ФСБ. Тобто все "на страху". В Україні станом на 2014 рік було лише 3 пасивних "злодія в законі" "на дожитії". Станом на січень 2021 їх в Україні раптово виявилось 107. Всі імпортовані з Кавказу та РФ. І чого з ними церемонитись? Вони виконують завдання ФСБ з дестабілізації України. Завжди пропоную таких не висилати а "зникати без вісті". Саме так - вїхав "злодій" в Україну і пропав назавжди. Зник. Саме так розібралися з чеченським злодійським лайном в Полтаві в кінці 90-х. Найбільш борзі просто зникли. Приїхали розиратися і теж зникли. Ще одні прихїхали і теж пропали без вісті. Більше ніхто в Полтаву вже 20 років не приїздить...
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02.07.2021 21:58 Відповісти
Отрезать ублюдку яйца и в урановые рудники!
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02.07.2021 18:32 Відповісти
фУЛЕ,мудрийнарит, изолировать длбба лет на 15
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02.07.2021 18:40 Відповісти
Вот ПАСКУДА !
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02.07.2021 18:42 Відповісти
Якби це був НЕ українець то написали б "мужчина устроил резню...)
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02.07.2021 18:52 Відповісти
шото каккой-то он чорнявий
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02.07.2021 19:17 Відповісти
Вот из-за таких уе#ков нам и перекроют безвиз.
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02.07.2021 19:21 Відповісти
Не перекроют.
Немчура любит, когда их резать начинают. Например сирийцы всякие.
В ответ на это наоборот открывают границы со словами: "приезжайте, мы вас всех примем".
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03.07.2021 08:34 Відповісти
тільки я бачу на фото кавказця, а не українця?
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02.07.2021 19:31 Відповісти
Что то он не очень похож на коренного украинца.
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02.07.2021 19:46 Відповісти
Якась дурня.
Людина може забути маску. І установа повинна її надати (хтось безкоштовно, хтось за гроші).
Я дойшла до аптеки і побачила, що лишила вдома. Мені на вході дали і скількись там центів нарахували.
В планетарій донька взяла українську маску: сказали, що треба лише місцева аптечна, стояла ціла коробка - вона взяла (гроші не брали, то їм, видно, мерія виділила).
Так і тут: могли і мусили запропонувати маску. Не знаю, як у Польщі: тут до столика дійшов, сів - і зняв.
Ми так футбол і хокей дивились.
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02.07.2021 20:31 Відповісти
Маски все більше становляться популярними
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02.07.2021 21:45 Відповісти
заголовок в лучших традициях желто-шоколадной помойки )))
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02.07.2021 22:35 Відповісти
Конченний.
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02.07.2021 23:10 Відповісти
Постановочна провокація. Маску забув, а ножа прихопив. Українці, багато хто з вас виходячи з дому замість маски бере з собою ножа? Шкода, що поліція не застрелила проплаченого провокатора, може наступний би і відмовився від такого заробітку.
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03.07.2021 01:57 Відповісти
А що робити абреку в масці у ПАБІ? Дивитись на келих пива? А в кафе-ресторанах також маску потрібно? Від мене не вимагали. Інша справа, що він свідомо хотів спровокувати конфлікт.
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03.07.2021 08:15 Відповісти
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03.07.2021 13:31 Відповісти
Повесить хохла
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03.07.2021 09:00 Відповісти
Похмелись, попустит
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03.07.2021 09:51 Відповісти
хохол?
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03.07.2021 10:07 Відповісти
Це "воно" сказало, що є "укГаінцем", чи дійсно має паспорт громадянина України? Але ж далеко не кожен громадянин України є українцем!
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03.07.2021 11:17 Відповісти
Какой это Украинец - это ХАЧИК чорножопый и наверное из **********.
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03.07.2021 13:10 Відповісти
 
 