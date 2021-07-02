Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску. ФОТО
41-річний громадянин України хотів подивитися в пабі матч "Україна-Швеція", але його не пустили через відсутність маски. Тоді він дістав ніж.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Інцидент стався під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитися трансляцію матчу в пабі, але охорона його не пустила, оскільки у чоловіка на вході не було захисної маски.
Після суперечки громадянин України поранив одного з охоронців ножем і кинувся навтьоки. Його спробував зупинити інший працівник закладу, якого також поранили.
Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був п'яний.
Постраждалих госпіталізували, українця відправили під варту. Триває розслідування.
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в середине 2021 года на Земле проживало 2,419 млрд христиан .
Немчура любит, когда их резать начинают. Например сирийцы всякие.
В ответ на это наоборот открывают границы со словами: "приезжайте, мы вас всех примем".
Людина може забути маску. І установа повинна її надати (хтось безкоштовно, хтось за гроші).
Я дойшла до аптеки і побачила, що лишила вдома. Мені на вході дали і скількись там центів нарахували.
В планетарій донька взяла українську маску: сказали, що треба лише місцева аптечна, стояла ціла коробка - вона взяла (гроші не брали, то їм, видно, мерія виділила).
Так і тут: могли і мусили запропонувати маску. Не знаю, як у Польщі: тут до столика дійшов, сів - і зняв.
Ми так футбол і хокей дивились.