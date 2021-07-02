Українець влаштував різанину в німецькому пабі через прохання надіти маску. ФОТО

41-річний громадянин України хотів подивитися в пабі матч "Україна-Швеція", але його не пустили через відсутність маски. Тоді він дістав ніж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Інцидент стався під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитися трансляцію матчу в пабі, але охорона його не пустила, оскільки у чоловіка на вході не було захисної маски.

Після суперечки громадянин України поранив одного з охоронців ножем і кинувся навтьоки. Його спробував зупинити інший працівник закладу, якого також поранили.

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Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був п'яний.

Постраждалих госпіталізували, українця відправили під варту. Триває розслідування.