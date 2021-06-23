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Українець у Польщі "відстрілювався" від поліцейських за допомогою вогнегасника. ВIДЕО

Українець у Польщі

36-річний чоловік їхав на автомобілі тротуаром і мало не збив батька з дитиною. Коли його спробували затримати, він чинив опір.

Інцидент стався у Варшавському районі Охота, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео того, що сталося, поляки активно поширюють у соцмережах.

Очевидці повідомили в поліцію, що чоловік їздить по тротуарах на автомобілі і мало не збив батька з дитиною. На місце тут же вирушив наряд. Машину зупинили, але коли поліцейські спробували затримати водія - отримали в обличчя струмінь піни з вогнегасника.

Українець спочатку "відстрілювався" з салону. Потім вибрався з авто, але надіти наручники на себе не дав - вивернувся і втік. Правоохоронці наздогнали його і застосували сльозогінний газ, а також викликали підмогу. Остаточно скрутити українця їм вдалося, тільки коли їх було вже восьмеро.

Українця довелося доставити в лікарню і зробити укол заспокійливого. У нього взяли на аналіз кров, оскільки підозрюють, що він міг перебувати під дією наркотиків.

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Автор: 

Польща (8491) українці (2537)


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Топ коментарі
+25
Все было хорошо, но закончился боекомплект...
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23.06.2021 21:08
+18
Скорее козел.
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23.06.2021 21:18
+10
А як на мене деякі емігранти "ощерювалися" нещодавно коли я написав про те що разом з нормальними людьми на Захід виїхало багато нашої "брудної піни" яка своєю поведінкою та ганебними заняттями і вчинками ганьбить Україну і українців за кордоном! Трохи не "ворогом України" вважать стали! (Деякі навіть спілкуваться перестали) А тут такий "підсер"!!! (І це ж тільки "видима частина айсберга"! Знайомий розповідав - їм у відділ надходять запити і через Інтерпол і напряму - через систему міждержавних угод на інформацію про подібних "діячів" що "натворили ділов" по Європі!)
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23.06.2021 21:22
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Все было хорошо, но закончился боекомплект...
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23.06.2021 21:08 Відповісти
Козак
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23.06.2021 21:16 Відповісти
Скорее козел.
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23.06.2021 21:18 Відповісти
Урод!
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23.06.2021 21:31 Відповісти
Українець у Польщі "відстрілювався" від поліцейських за допомогою вогнегасника - Цензор.НЕТ 1760
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23.06.2021 23:32 Відповісти
Гівнюк,яких ще багато.
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23.06.2021 21:08 Відповісти
Детский сад не разводи, Польша помогает Украине обеспечивает рабочими местами ,поддерживает программу вступления в НАТО, при таких вариантах не далеко что бы и послали подальше однажды , для начала зайди на форум польский где это обсуждают включи переводчик и проанализируй
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23.06.2021 22:23 Відповісти
Да, Польша помогает Украине, безусловно респект и спасибо, но это же не значит, что теперь полицейским полякам можно бить ногами лежащего на земле нарушителя-украинца, корчащегося то ли от распыления слезоточивого газа, то ли от перцового - как это показано на видео.
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24.06.2021 00:24 Відповісти
У білорасєї міліцыя за ним так довго не бігала з балончиком, відхерачили б так що визнав би себе Пртасевичем і українським терористом одночасно...))
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24.06.2021 07:56 Відповісти
Скажи что выпил и пошутил ,ну а если всерьёз сказанул тогда ,кстати из за таких как он другим нормальным работягам может однажды стать неуютно и даже просто на ровном месте
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23.06.2021 22:51 Відповісти
а могли і застрелити бидлана, повезло однако
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23.06.2021 21:10 Відповісти
ну видно по ньому було видно одразу, що з ним щось не так.
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23.06.2021 22:07 Відповісти
Надо было бы ,что бы больше не позорил и подставлял других
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23.06.2021 22:24 Відповісти
надо бы было, но законы там мягкие, однако сядет на лет так несколько, ну а поляки к сожалению поставят ещё нам один маленький минус
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23.06.2021 23:01 Відповісти
вот для чего нужны тазеры.
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23.06.2021 21:11 Відповісти
Мужик, конечно, засранец ещё тот. Но полисвумен настырно лезет со своим баллончиком в лицо, вызывая желание отобрать этот баллончик и засунуть ей в... назад в сумку.
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23.06.2021 21:12 Відповісти
Она вполне могла "полезть" с Walther P99 9x19
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23.06.2021 21:22 Відповісти
и правильно делает, сколько нервов кандон вымотал...
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23.06.2021 22:29 Відповісти
А як на мене деякі емігранти "ощерювалися" нещодавно коли я написав про те що разом з нормальними людьми на Захід виїхало багато нашої "брудної піни" яка своєю поведінкою та ганебними заняттями і вчинками ганьбить Україну і українців за кордоном! Трохи не "ворогом України" вважать стали! (Деякі навіть спілкуваться перестали) А тут такий "підсер"!!! (І це ж тільки "видима частина айсберга"! Знайомий розповідав - їм у відділ надходять запити і через Інтерпол і напряму - через систему міждержавних угод на інформацію про подібних "діячів" що "натворили ділов" по Європі!)
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23.06.2021 21:22 Відповісти
Так там нормальних від сили 10%. Всі інші або бидлота, або алкашня . Сам вже вп'яте в Польщі, так що є з чим зрівняти.
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24.06.2021 00:04 Відповісти
Наче я не знаю! Та "алкашня" - півбіди! Там уже кримінальні структури "українськонаціональні" вросли у суспільство! Сидять у тій же Німеччині чи Польщі українці з "видом на проживання" (а то і з громадянством тих країн) Платять податки , їх діти в школи місцеві ходять А вони тихцем організовують "схеми" злочинів , створюють "прикриття" , "бази для відсидки"Приїжджають з України "гастролери" , вчиняють злочини безпосередньо і їдуть з країни Через деякий час історія повторюється Так , наприклад , діє схема по крадіжках автомобілів у тій же Німеччині Польща - "бази відсидки" - там перебивають номери , фальсифікують документи Однією з "прокладок" (Вже років з 20) є Білорусь! Коли мені кажуть , що там "маленький СРСР" , я сміюся - він тільки для "бидла" Верхівка вже давно сидить на контрабандно-кримінальних потоках Вони тільки не так , як у нас , організовані - у нас навіть рядові митники "беруть" , а потім "податок" нагору передають А у них "бере" тільки "верхівка , а "нижня ланка" "сопе в три дірки і виконує розпорядження верхівки - як при СРСР!
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24.06.2021 05:13 Відповісти
Ті емігранти, які Вас ворогом України почали вважати, самі виявилися ворогом України. Для них українці - це «населення України». Так завжди буває, коли селючка виїхала з села, а до міста так і не доїхала, але корчить із себе зірку успіху та пихато поводиться з колишніми співвітчизниками.
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24.06.2021 11:07 Відповісти
І такі "екземпляри" зустрічаються Прямо як із старої притчі: "Ой! Та як же ці бісові граблі так боляче б"ються!"
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24.06.2021 11:11 Відповісти
Надо этого Рембо подать на кандидата премии Дарвина. Вбухать бабло на поездку, на тесты, прививки, проживание и питание и так тупо попасться полиции да еще и огнетушителем отбиваться...
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23.06.2021 21:27 Відповісти
Бахнув борща з салом
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23.06.2021 21:29 Відповісти
странно было бы полагать, что в польшу едет ылита нации мыть туалеты и рвать клубнику. в подавляющем большинстве - упоротое быдло, которое не в состоянии выучится и устроится в Украине на нормальную работу. впрочем, сами поляки тоже не подарок: все кто более смикалистый уже давно моют туалеты в лондонах и бергенах продлолжая считать тех кто остался на родине - лошарами.
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23.06.2021 21:34 Відповісти
и только нарахе никто не моет туалетов .бо таджики поумнели,а кацапне похрен,в каком состоянии дырка в полу
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23.06.2021 21:44 Відповісти
Цікаве у вас судження, зомбоящик ********** ?
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24.06.2021 00:05 Відповісти
відстрілювався = відстрілював себе

То чоловік таки застрелив себе, чи то ви просто так таку дурницю написали?
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23.06.2021 21:47 Відповісти
Нормально відбивався. Респект.
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23.06.2021 21:59 Відповісти
А тепер нормально сяде і можливо порозумнішає бидло, а хто то з нормальних наших працівників за нього можливо отримає не по дитячому п ..... від їх молодих націоналістів так як є причина
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23.06.2021 22:33 Відповісти
Чувак конечно накосячил, но пшеки знатно обдрыстались, вояки, пля....
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23.06.2021 22:02 Відповісти
так якщо він реально під дозою, то там у людини така сила народжується.
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23.06.2021 22:08 Відповісти
Спецназ хоть вызвали?
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23.06.2021 22:27 Відповісти
Зачем спецназ, ты один с ним справился бы...
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23.06.2021 22:43 Відповісти
К чему этот твой высер?
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24.06.2021 11:51 Відповісти
Напоминает фильм " Разрушитель".
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23.06.2021 22:31 Відповісти
Наша брудна піна.

Діли буде ще цікавіше, коли майже всі Зебіли у Польщу повтікають, бо саме вони масово туди їдуть. Наголосували, курви.
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23.06.2021 22:34 Відповісти
В Канаді чи Америці його вже б по крайній мірі підстрілили.
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23.06.2021 22:35 Відповісти
Жаль, что поляки это не сделали...
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23.06.2021 22:45 Відповісти
"В Канаді чи Америці його вже б по крайній мірі підстрілили"

За распыление с огнетушителя? - Струя с огнетушителя является - оружием?
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24.06.2021 00:29 Відповісти
Причому тут вогнегасник? Коли тебе зупиняє поліція, то ти повинен сидіти і тримати руки на кермі щоб він їх бачив. Або може приказати щоб ти через вікно висунув обидві руки щоб він переконався що в них нічого нема. А так застрілив би і потім можеш доказувати щоб в тебе був вогнегасник а не бомба.
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24.06.2021 02:12 Відповісти
В штатах расстреливают даже за неосторожное резкое движение. Даже в ПДД написано что если полицейский остановил, то держать руки на руле и слушаться указаний.
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24.06.2021 05:45 Відповісти
Русини усі троха туповаті, у Закарпатті хронічна нестача йоду...)))
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24.06.2021 08:00 Відповісти
Вы считаете белорусов умными ? 20 лет терпеть луку ? Русины бы не терпели .
Так что нечего умничать
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24.06.2021 11:49 Відповісти
Вже майже тридцять років білорасєяни обирають луку)) не скажу що це розумно, але русини свого часу терпіли більше знущання мадяроти)) Так що ліпше закрийте свого не дуже розумного писочка)) доречи нестача йоду дійсно суттєво впливає на розумові здібності закарпатців, IQ яких найнижче по Україні...((
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24.06.2021 14:52 Відповісти
пшекурва
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23.06.2021 22:38 Відповісти
Наручники на ноги , за фаркоп і у відділок . Бажано не самим коротким маршрутом .
З дибілами тільки так .
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23.06.2021 22:46 Відповісти
Деваха боевая. В одиночку подсрачами гоняла, а потом восьмеро поляков его скрутить не могли.
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23.06.2021 23:31 Відповісти
Щас его депортируют обратно в Нэньку, он учтёт прежние ошибки и будет возить два огнетушителя
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23.06.2021 23:33 Відповісти
Дєбіла шматок , немає що більше й сказати . Зараз загремить на всю катушку . Опір ( або навіть напад можуть приписати) поліції в Польщі це дуже серіозно, то не Жмерінка, кошик не занесеш до поліціі - хлопці пробачте був піяній- не порєшаєш вапрос
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23.06.2021 23:51 Відповісти
Точно украинец или может с Украины какой-то ассимилянт с мокшанских болот.
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24.06.2021 00:08 Відповісти
Где это на автомобилях пенные огнетушители, порошковым воевал.
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24.06.2021 00:10 Відповісти
руский нищеброд из 73% чудом получивший биометрический загранпаспорт Украины.
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24.06.2021 00:41 Відповісти
Барышня поактивней упокоила
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24.06.2021 00:44 Відповісти
Такая красивая девушка, а он так неприлично себя ведёт, ну куда это годится ?
И почему мы до сих пор не в НАТО ?
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24.06.2021 01:36 Відповісти
Впечатлило как женщина дала херою подсрачник, а в конце полицейские брезгливо вытирали руки. И последние минуты три делали ему за машинами не попавшее в кадр явно что-то похожее на "я не могу дышать". Суд еще добавит. С позорящим Украину быдлом только так.
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24.06.2021 02:16 Відповісти
крутой пацан, шестерым копам таки удалось его повязать....
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24.06.2021 08:10 Відповісти
но бегает плохо, дама догнала. Этот косяк надо исправлять.
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24.06.2021 08:50 Відповісти
 
 