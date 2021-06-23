Українець у Польщі "відстрілювався" від поліцейських за допомогою вогнегасника. ВIДЕО
36-річний чоловік їхав на автомобілі тротуаром і мало не збив батька з дитиною. Коли його спробували затримати, він чинив опір.
Інцидент стався у Варшавському районі Охота, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео того, що сталося, поляки активно поширюють у соцмережах.
Очевидці повідомили в поліцію, що чоловік їздить по тротуарах на автомобілі і мало не збив батька з дитиною. На місце тут же вирушив наряд. Машину зупинили, але коли поліцейські спробували затримати водія - отримали в обличчя струмінь піни з вогнегасника.
Українець спочатку "відстрілювався" з салону. Потім вибрався з авто, але надіти наручники на себе не дав - вивернувся і втік. Правоохоронці наздогнали його і застосували сльозогінний газ, а також викликали підмогу. Остаточно скрутити українця їм вдалося, тільки коли їх було вже восьмеро.
Українця довелося доставити в лікарню і зробити укол заспокійливого. У нього взяли на аналіз кров, оскільки підозрюють, що він міг перебувати під дією наркотиків.
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То чоловік таки застрелив себе, чи то ви просто так таку дурницю написали?
Діли буде ще цікавіше, коли майже всі Зебіли у Польщу повтікають, бо саме вони масово туди їдуть. Наголосували, курви.
За распыление с огнетушителя? - Струя с огнетушителя является - оружием?
Так что нечего умничать
З дибілами тільки так .
И почему мы до сих пор не в НАТО ?