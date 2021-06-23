Українець у Польщі "відстрілювався" від поліцейських за допомогою вогнегасника. ВIДЕО

36-річний чоловік їхав на автомобілі тротуаром і мало не збив батька з дитиною. Коли його спробували затримати, він чинив опір.

Інцидент стався у Варшавському районі Охота, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео того, що сталося, поляки активно поширюють у соцмережах.

Очевидці повідомили в поліцію, що чоловік їздить по тротуарах на автомобілі і мало не збив батька з дитиною. На місце тут же вирушив наряд. Машину зупинили, але коли поліцейські спробували затримати водія - отримали в обличчя струмінь піни з вогнегасника.

Українець спочатку "відстрілювався" з салону. Потім вибрався з авто, але надіти наручники на себе не дав - вивернувся і втік. Правоохоронці наздогнали його і застосували сльозогінний газ, а також викликали підмогу. Остаточно скрутити українця їм вдалося, тільки коли їх було вже восьмеро.

Українця довелося доставити в лікарню і зробити укол заспокійливого. У нього взяли на аналіз кров, оскільки підозрюють, що він міг перебувати під дією наркотиків.

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