Двоє робітників із України постраждали під час падіння ліфта в Польщі
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Двоє громадян України постраждали внаслідок обвалення ліфта в одному з будинків в центрі польського міста Лодзь.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт польського новинного телеканалу Tvn24, інформує Цензор.НЕТ.
"Працювали на даху пасажирської кабіни, фарбували скло. У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з п'ятнадцятого поверху", - розповів молодший капітан лодзинської пожежної частини Петро Висоцький.
Аварія сталася в одному з кварталів на вул. Петрківській, 203. На місце прибули медики-рятувальники, які евакуювали постраждалих і госпіталізували.
"Виносили поранених на рівні -1. Один з постраждалих українців був у важкому стані. У другого були менш серйозні травми, в основному черепні", - розповів Висоцький.
Причини аварії поки невідомі.
"Ми вивчаємо обставини аварії і перевіряємо, чи були співробітникам гарантовані умови для безпечного виконання дорученої їм роботи..." - розповів співробітник Національної інспекції праці в Лодзі Вальдемар Клюха.
Нагадаємо, чоловіки 41-го і 42-х років якраз працювали на даху в шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.
Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли в лікарню. Один з поранених у важкому стані.
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"Ще щось я побачив під сонцем: швидкі не завжди перемагають у бігу, а сильні - у битві, також мудрі не завжди мають їжу, а розумні - багатство, і ті, хто має знання, не завжди досягають успіху, бо на них усіх має вплив час і випадок. Адже людина не знає свого часу. Подібно як риба ловиться у згубну сіть, а птахи - в тенета, так і сини людські потрапляють у пастку, коли для них раптово настає час нещастя*." (Еккл. 9:11,12)