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Двоє робітників із України постраждали під час падіння ліфта в Польщі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Двоє робітників із України постраждали під час падіння ліфта в Польщі

Двоє громадян України постраждали внаслідок обвалення ліфта в одному з будинків в центрі польського міста Лодзь.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт польського новинного телеканалу Tvn24, інформує Цензор.НЕТ.

"Працювали на даху пасажирської кабіни, фарбували скло. У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з п'ятнадцятого поверху", - розповів молодший капітан лодзинської пожежної частини Петро Висоцький.

Аварія сталася в одному з кварталів на вул. Петрківській, 203. На місце прибули медики-рятувальники, які евакуювали постраждалих і госпіталізували.

"Виносили поранених на рівні -1. Один з постраждалих українців був у важкому стані. У другого були менш серйозні травми, в основному черепні", - розповів Висоцький.

Причини аварії поки невідомі.

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"Ми вивчаємо обставини аварії і перевіряємо, чи були співробітникам гарантовані умови для безпечного виконання дорученої їм роботи..." - розповів співробітник Національної інспекції праці в Лодзі Вальдемар Клюха.

Нагадаємо, чоловіки 41-го і 42-х років якраз працювали на даху в шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.

Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли в лікарню. Один з поранених у важкому стані.
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Всі ми під Богом ходимо. Одужання потерпілим.
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06.06.2021 21:59 Відповісти
У Біблії написано: «Під час випробування нехай ніхто не говорить: "Мене випробовує Бог", тому що Бога неможливо випробовувати злом і він сам нікого не випробовує» (Якова 1:13). Страждань зазнають усі, навіть ті, кого схвалює Бог.
"Ще щось я побачив під сонцем: швидкі не завжди перемагають у бігу, а сильні - у битві, також мудрі не завжди мають їжу, а розумні - багатство, і ті, хто має знання, не завжди досягають успіху, бо на них усіх має вплив час і випадок. Адже людина не знає свого часу. Подібно як риба ловиться у згубну сіть, а птахи - в тенета, так і сини людські потрапляють у пастку, коли для них раптово настає час нещастя*." (Еккл. 9:11,12)
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07.06.2021 00:15 Відповісти
Странные дела
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06.06.2021 22:08 Відповісти
надеюсь оно того стоило ...
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06.06.2021 22:23 Відповісти
Ніяка робота по найму не вартує втраченого життя. Якщо в результаті розслідування причин аварії з'ясується, що робітники не винні, а вина - на їх роботодавцеві чи на фірмі, яка здійснювала тех.обслуговування ліфта, чи понесуть вони відповідальність? Чи не спишуть українців, як розхідний матеріал, людей 3-го сорту?
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06.06.2021 23:03 Відповісти
В Украіні - напевно, що списали б як розходний матеріал = власник підприємства має можливість дати хабаря на любому етапі слідства.. а судді хто?
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07.06.2021 08:31 Відповісти
 
 