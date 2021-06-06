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Двое рабочих из Украины пострадали при падении лифта в Польше

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Двое рабочих из Украины пострадали при падении лифта в Польше

Двое граждан Украины пострадали вследствие обрушения лифта в одном из домов в центре польского города Лодзь.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт польского новостного телеканала Tvn24, информирует Цензор.НЕТ.

"Работали на крыше пассажирской кабины, красили стекла. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с пятнадцатого этажа", - рассказал младший капитан Лодзинской пожарной части Петр Высоцкий.

Авария произошла в одном из кварталов по ул. Петрковской, 203. На место прибыли медики-спасатели, которые эвакуировали пострадавших и госпитализировали.

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"Выносили раненых на уровне -1. Один из пострадавших украинцев был в тяжелом состоянии. У второго были менее серьезные травмы, в основном черепные", - рассказал Высоцкий.

Причины аварии пока неизвестны.

"Мы изучаем обстоятельства аварии и проверяем, были ли сотрудникам гарантированы условия для безопасного выполнения порученной им работы…" - рассказал сотрудник Национальной инспекции труда в Лодзи Вальдемар Клюха.

Также сообщаются, что пострадавшим 41 и 42 года.

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Медики вытащили пострадавших украинцев, оба остались живыми, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Автор: Анна Судак
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Всі ми під Богом ходимо. Одужання потерпілим.
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06.06.2021 21:59 Ответить
У Біблії написано: «Під час випробування нехай ніхто не говорить: "Мене випробовує Бог", тому що Бога неможливо випробовувати злом і він сам нікого не випробовує» (Якова 1:13). Страждань зазнають усі, навіть ті, кого схвалює Бог.
"Ще щось я побачив під сонцем: швидкі не завжди перемагають у бігу, а сильні - у битві, також мудрі не завжди мають їжу, а розумні - багатство, і ті, хто має знання, не завжди досягають успіху, бо на них усіх має вплив час і випадок. Адже людина не знає свого часу. Подібно як риба ловиться у згубну сіть, а птахи - в тенета, так і сини людські потрапляють у пастку, коли для них раптово настає час нещастя*." (Еккл. 9:11,12)
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07.06.2021 00:15 Ответить
Странные дела
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06.06.2021 22:08 Ответить
надеюсь оно того стоило ...
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06.06.2021 22:23 Ответить
Ніяка робота по найму не вартує втраченого життя. Якщо в результаті розслідування причин аварії з'ясується, що робітники не винні, а вина - на їх роботодавцеві чи на фірмі, яка здійснювала тех.обслуговування ліфта, чи понесуть вони відповідальність? Чи не спишуть українців, як розхідний матеріал, людей 3-го сорту?
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06.06.2021 23:03 Ответить
В Украіні - напевно, що списали б як розходний матеріал = власник підприємства має можливість дати хабаря на любому етапі слідства.. а судді хто?
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07.06.2021 08:31 Ответить
 
 