Украинец в Польше "отстреливался" от полицейских при помощи огнетушителя. ВИДЕО
36-летний мужчина ехал на автомобиле по тротуару и чуть не сбил отца с ребенком. Когда его попытались задержать, он оказал сопротивление.
Инцидент произошёл в Варшавском районе Охота, сообщает Цензор.НЕТ. Видео случившегося поляки активно распространяют в соцсетях.
Очевидцы сообщили в полицию, что мужчина ездит по тротуарам на автомобиле и чуть не сбил отца с ребёнком. На место тут же отправился наряд. Машину остановили, но когда полицейские попытались задержать водителя - получили в лицо струю пены из огнетушителя.
Украинец сначала "отстреливался" из салона. После выбрался из авто, но надеть наручники на себя не дал - вывернулся и убежал. Стражи порядка догнали его и применили слезоточивый газ, а также вызвали подмогу. Окончательно скрутить украинца им удалось, только когда их было уже восемь.
Украинца пришлось доставить в больницу и сделать укол успокоительного. У него взяли на анализ кровь, так как подозревают, что он мог находиться под действием наркотиков.
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То чоловік таки застрелив себе, чи то ви просто так таку дурницю написали?
Діли буде ще цікавіше, коли майже всі Зебіли у Польщу повтікають, бо саме вони масово туди їдуть. Наголосували, курви.
За распыление с огнетушителя? - Струя с огнетушителя является - оружием?
Так что нечего умничать
З дибілами тільки так .
И почему мы до сих пор не в НАТО ?