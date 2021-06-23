Украинец в Польше "отстреливался" от полицейских при помощи огнетушителя. ВИДЕО

36-летний мужчина ехал на автомобиле по тротуару и чуть не сбил отца с ребенком. Когда его попытались задержать, он оказал сопротивление.

Инцидент произошёл в Варшавском районе Охота, сообщает Цензор.НЕТ. Видео случившегося поляки активно распространяют в соцсетях.

Очевидцы сообщили в полицию, что мужчина ездит по тротуарам на автомобиле и чуть не сбил отца с ребёнком. На место тут же отправился наряд. Машину остановили, но когда полицейские попытались задержать водителя - получили в лицо струю пены из огнетушителя.

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Украинец сначала "отстреливался" из салона. После выбрался из авто, но надеть наручники на себя не дал - вывернулся и убежал. Стражи порядка догнали его и применили слезоточивый газ, а также вызвали подмогу. Окончательно скрутить украинца им удалось, только когда их было уже восемь.

Украинца пришлось доставить в больницу и сделать укол успокоительного. У него взяли на анализ кровь, так как подозревают, что он мог находиться под действием наркотиков.

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