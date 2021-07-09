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Зеленский назначил Витушок руководителем Аппарата Офиса президента

Зеленский назначил Витушок руководителем Аппарата Офиса президента

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №288/2021 главы государства.

"Назначить Витушок Марию Анатольевну Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины", - сказано в документе.

Отметим, что Витушок является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) назначение (2176) Офис Президента (1799) Витушок Мария (1)


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а д'єрмака - куди?
Що - революція? Переворот?
Не вірю.
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09.07.2021 16:56 Ответить
Держдепартамент США офіційно заявив,що ЗЕленський вкрав 40 000 000 000дол. Або 1088 000 000 000грн. Або 40%ВВП.країни. Де шабуні,лєші,тячівські повстанці,швілі,,бігуси,де анальні пружини,нацжони де ви всі бл@ді зникли???? Де ви там?!!! Альо!!! Ви живі?

https://biz.nv.ua/ukr/economics/blinken-ukrajina-vtrachaye-30-vvp-cherez-korupciyu-novini-ukrajini-50169910.html Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію - Блінкен
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09.07.2021 17:01 Ответить
вы пишите с психбольницы?
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09.07.2021 17:10 Ответить
ссылку используйте
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09.07.2021 18:58 Ответить
Де це такі бредоту пишуть про 40 млрд. Це не вой з мокшанських болот. Де посилання.
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09.07.2021 17:07 Ответить
маша питушок прот ирмака?
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09.07.2021 17:11 Ответить
А что другого фото величезного лідера ********** немає? Може він візує свої статки за кордоном або затверджує програму виступу квартала на 30 річницю незалежності України.
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09.07.2021 18:12 Ответить
 
 