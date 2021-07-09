Зеленский назначил Витушок руководителем Аппарата Офиса президента

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №288/2021 главы государства.

"Назначить Витушок Марию Анатольевну Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины", - сказано в документе.

Отметим, что Витушок является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации президента.

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