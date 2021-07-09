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Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем

Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил телеведущего Сергея Никифорова своим новым пресс-секретарем.

Соответствующий указ №283/2021 главы государства обнародован на официальном сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Указом №282/2021 Зеленский уволил с соответствующей должности Юлию Мендель.

Отметим, что до назначения пресс-секретарем Зеленского Никифоров работал ведущим новостей на телеканале "Украина24". До этого он работал на канале Euronews.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня", - Мендель

Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) СМИ (3839) Мендель Юлия (232) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+15
Поматросил и бросил?
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09.07.2021 16:33
+13
Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем - Цензор.НЕТ 2273
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09.07.2021 17:22
+12
Крємєнь у нього в дупі. І ніяк не виходить кам'яна квітка, як не тужиться гівнокомандувач.
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09.07.2021 16:54
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Вот это характер у нашего *********** - кремень! )))
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09.07.2021 16:33 Ответить
Крємєнь у нього в дупі. І ніяк не виходить кам'яна квітка, як не тужиться гівнокомандувач.
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09.07.2021 16:54 Ответить
Уволил Мендель-назначил Шмендель !
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09.07.2021 18:58 Ответить
Поматросил и бросил?
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09.07.2021 16:33 Ответить
Сменил ориентацию?
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09.07.2021 16:37 Ответить
голубая ОПушка...
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09.07.2021 18:36 Ответить
Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем - Цензор.НЕТ 7148
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09.07.2021 16:37 Ответить
"Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем"
_Секретутка никифорова, сталбыть... Прислуживает врагам Украины.
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09.07.2021 16:41 Ответить
Еще одна бородатая нищебродка, которой не хватает бабок на бритву. Рот в пи.ду превратила!
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09.07.2021 17:11 Ответить
А тепер усі морди провладні під беню косять, як не як, а преЗЕдент.
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10.07.2021 06:19 Ответить
А с Татаровым так нельзя было? Или что-то пошло не так?
Наверное, полномочия куда-то запропастились в тот момент. Вот были и закатились куда-то.
А тут вот нашлись, но.. но на петицию уже отвечено.
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09.07.2021 16:42 Ответить
тобто це людина Ахметова?

Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем - Цензор.НЕТ 6623
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09.07.2021 16:43 Ответить
воно саме.
Може, бені - кранти?
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09.07.2021 16:48 Ответить
З ватного конала пацьік.
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09.07.2021 16:43 Ответить
та там і ватний, і ваш, зебільний, там солянка. Навіть смешко з ляшком світяться
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09.07.2021 16:50 Ответить
Пнх, чмо. Не вішай ярлики на людей, яким насрати на вашу ікону.
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09.07.2021 17:58 Ответить
Це на тебе,Та й на Соплю?Ти ж знаєш,дунеш й
Шмаркля вже під підборами.Розте,і пішов далі.
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09.07.2021 19:47 Ответить
Канальи, значит...
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09.07.2021 17:41 Ответить
Мендель получила пендель и вылетела в обслугу дермака.
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09.07.2021 16:45 Ответить
А тем временем, смотрящую от бени сменили смотрящим от ?
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09.07.2021 17:06 Ответить
Невже він краще ротом працює?
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09.07.2021 16:52 Ответить
Дело не в этом, забеременить не сможет.
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10.07.2021 10:31 Ответить
Уверен менделиха не пропадет.
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09.07.2021 16:53 Ответить
МеЕндель теперь не по чину быть секретарем Зели Голобородькина.. Она теперь цельный " писСатель".
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09.07.2021 16:53 Ответить
Мендель пішла по рукам
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09.07.2021 19:01 Ответить
Скорiш, по .уям.
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10.07.2021 16:06 Ответить
Одно чудовищное недоразумение поменял на безликое и малоизвестное. Ну ,мандюле скажем пока ! А этот нас скоро удивит?
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09.07.2021 17:05 Ответить
Очередной претендент на общественное порицание приступил к исполнению обязанностей.
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09.07.2021 17:08 Ответить
луЧЧе наверное язьіком работаіт
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09.07.2021 17:10 Ответить
всплакнув .....пішла епоха .........
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09.07.2021 17:12 Ответить
підтримую... пішла... Привіт епосі:" прАтивньіх голубков на ОПушке леса..."
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09.07.2021 18:49 Ответить
Зюзяндрій вирішив, що одностатеве чоловіче кохання смакує краще, ніж із якимось дводупим чудовиськом із цицьками.
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09.07.2021 17:12 Ответить
9 липня https://www.president.gov.ua/documents/2832021-39341 №283/2021 указ виданий, Мендель звільнена.
Але ж вона вже місяці 3-4 не появляється. Виходить ЗП надурняк отримувала ??
А пересічним громадянамм так теж можна ??
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09.07.2021 17:15 Ответить
Официально в отпуске была, а по зарплате - смотря как оформили отпуск.
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09.07.2021 18:42 Ответить
Аа ... ну да ... за вредність, за секретність, за особливі умови ...
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09.07.2021 19:46 Ответить
Так вона ж його мабуть й далі "обслуговувала",щось йому піднімала,та по клавішам опускала?
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09.07.2021 19:50 Ответить
Щоб не казав Арахамія про близкисть до комуністів , а слуга народу - консерватори .Бо Володимир Олександрович грає на піаніно , а на піаніно вчать грати у консерваторії .

Ю.Мендель , уривок з книжки
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09.07.2021 17:21 Ответить
Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем - Цензор.НЕТ 2273
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09.07.2021 17:22 Ответить
Доведеться ******** перейменувати на "Без табу".
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09.07.2021 18:45 Ответить
Цікаво, вони там у студії стоять, чи сидять. Питання принципове, насправді.
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09.07.2021 19:48 Ответить
Хитрожопую заменили на москаля.
Шануйся, Україно...
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09.07.2021 17:37 Ответить
Интересно ,этот забеременеет от осла???
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09.07.2021 17:38 Ответить
ні,бо призначення інше... наняли ослоосеменителем.
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09.07.2021 18:59 Ответить
То була пассив,а цей такий активний
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09.07.2021 19:52 Ответить
«Иные рождаются великими, другие достигают величия, а третьи нанимают специалистов по связям с общественностью».© Дэниэл Бурстин
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09.07.2021 17:38 Ответить
_Поразительно мне что люди на это всё ещё ведутся. Для этого содержат целые отделы, работа которых врать и формировать нужное им мнение общества и имидж. Но ведь имидж - это прикидываться тем, кем ты на самом деле не являешься!
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09.07.2021 17:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648

«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться».© Фридрих Ницше.
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09.07.2021 17:57 Ответить
А что сказать этим хотел?
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09.07.2021 18:18 Ответить
До рівня Ослобородька можна лише провалитися, а не дотягнутися.
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09.07.2021 18:48 Ответить
Так,наші 25 процентів,не здогадались хлопати при грі членом на роялі,мабуть,не те що не дотянуться,а тому що розумні,а не Зебовдури.
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09.07.2021 19:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/439761 Цитата Ніцше, стосувалась Зеленського.
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10.07.2021 10:15 Ответить
Ішаки, дєрьмаки, хламідії, авакяни...
Україно, Україно! Подивись на себе!...
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09.07.2021 17:49 Ответить
От Зеленского уже бегут.
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09.07.2021 17:51 Ответить
Сєрґєй Нікіфоров? Його коли в Україну завезли?
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09.07.2021 17:58 Ответить
Так я не поняв, мандєльша шо з травня на роботу не ходила?
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09.07.2021 18:16 Ответить
Тільки по ночам,потрійна оплата,бо спочатку піднімати,а потім ще й гортати.
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09.07.2021 19:58 Ответить
Так, а Шо Лєнка тоді робе?
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09.07.2021 20:22 Ответить
взял слугу ахметова
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09.07.2021 18:39 Ответить
Гастролі тривають...
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09.07.2021 20:06 Ответить
Сопля,це гномік,на фоні Нікіфорова.
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09.07.2021 20:30 Ответить
Перестановка кроватей в публичном доме
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09.07.2021 21:55 Ответить
Нда....
Отняли у Менделя крендель...
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10.07.2021 10:27 Ответить
 
 