"Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем"

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил телеведущего Сергея Никифорова своим новым пресс-секретарем.

Соответствующий указ №283/2021 главы государства обнародован на официальном сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Указом №282/2021 Зеленский уволил с соответствующей должности Юлию Мендель.

Отметим, что до назначения пресс-секретарем Зеленского Никифоров работал ведущим новостей на телеканале "Украина24". До этого он работал на канале Euronews.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня", - Мендель

Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.