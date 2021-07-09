Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем
Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил телеведущего Сергея Никифорова своим новым пресс-секретарем.
Соответствующий указ №283/2021 главы государства обнародован на официальном сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.
Указом №282/2021 Зеленский уволил с соответствующей должности Юлию Мендель.
Отметим, что до назначения пресс-секретарем Зеленского Никифоров работал ведущим новостей на телеканале "Украина24". До этого он работал на канале Euronews.
Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.
Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.
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_Секретутка никифорова, сталбыть... Прислуживает врагам Украины.
Наверное, полномочия куда-то запропастились в тот момент. Вот были и закатились куда-то.
А тут вот нашлись, но.. но на петицию уже отвечено.
Може, бені - кранти?
Шмаркля вже під підборами.Розте,і пішов далі.
Але ж вона вже місяці 3-4 не появляється. Виходить ЗП надурняк отримувала ??
А пересічним громадянамм так теж можна ??
Ю.Мендель , уривок з книжки
Шануйся, Україно...
«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться».© Фридрих Ницше.
Україно, Україно! Подивись на себе!...
Отняли у Менделя крендель...