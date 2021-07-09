Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив телеведучого Сергія Никифорова своїм новим прессекретарем.

Відповідний указ №283/2021 глави держави оприлюднений на офіційному сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - сказано в документі.

Указом №282/2021 Зеленський звільнив з відповідної посади Юлію Мендель.

Зазначимо, що до призначення прессекретарем Зеленського Никифоров працював ведучим новин на телеканалі "Украіна24". До цього він працював на каналі Euronews.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади речниці президента.

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Тим часом Мендель написала книгу і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікерки глави держави та самоідентифікації українців.