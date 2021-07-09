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Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем

Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив телеведучого Сергія Никифорова своїм новим прессекретарем.

Відповідний указ №283/2021 глави держави оприлюднений на офіційному сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - сказано в документі.

Указом №282/2021 Зеленський звільнив з відповідної посади Юлію Мендель.

Зазначимо, що до призначення прессекретарем Зеленського Никифоров працював ведучим новин на телеканалі "Украіна24". До цього він працював на каналі Euronews.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади речниці президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Тим часом Мендель написала книгу і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікерки глави держави та самоідентифікації українців.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) ЗМІ (1363) Мендель Юлія (230) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+15
Поматросил и бросил?
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09.07.2021 16:33
+13
Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем - Цензор.НЕТ 2273
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09.07.2021 17:22
+12
Крємєнь у нього в дупі. І ніяк не виходить кам'яна квітка, як не тужиться гівнокомандувач.
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09.07.2021 16:54
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Вот это характер у нашего *********** - кремень! )))
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09.07.2021 16:33 Відповісти
Крємєнь у нього в дупі. І ніяк не виходить кам'яна квітка, як не тужиться гівнокомандувач.
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09.07.2021 16:54 Відповісти
Уволил Мендель-назначил Шмендель !
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09.07.2021 18:58 Відповісти
Поматросил и бросил?
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09.07.2021 16:33 Відповісти
Сменил ориентацию?
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09.07.2021 16:37 Відповісти
голубая ОПушка...
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09.07.2021 18:36 Відповісти
Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем - Цензор.НЕТ 7148
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09.07.2021 16:37 Відповісти
"Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем"
_Секретутка никифорова, сталбыть... Прислуживает врагам Украины.
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09.07.2021 16:41 Відповісти
Еще одна бородатая нищебродка, которой не хватает бабок на бритву. Рот в пи.ду превратила!
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09.07.2021 17:11 Відповісти
А тепер усі морди провладні під беню косять, як не як, а преЗЕдент.
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10.07.2021 06:19 Відповісти
А с Татаровым так нельзя было? Или что-то пошло не так?
Наверное, полномочия куда-то запропастились в тот момент. Вот были и закатились куда-то.
А тут вот нашлись, но.. но на петицию уже отвечено.
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09.07.2021 16:42 Відповісти
тобто це людина Ахметова?

Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем - Цензор.НЕТ 6623
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09.07.2021 16:43 Відповісти
воно саме.
Може, бені - кранти?
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09.07.2021 16:48 Відповісти
З ватного конала пацьік.
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09.07.2021 16:43 Відповісти
та там і ватний, і ваш, зебільний, там солянка. Навіть смешко з ляшком світяться
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09.07.2021 16:50 Відповісти
Пнх, чмо. Не вішай ярлики на людей, яким насрати на вашу ікону.
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Це на тебе,Та й на Соплю?Ти ж знаєш,дунеш й
Шмаркля вже під підборами.Розте,і пішов далі.
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09.07.2021 19:47 Відповісти
Канальи, значит...
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09.07.2021 17:41 Відповісти
Мендель получила пендель и вылетела в обслугу дермака.
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09.07.2021 16:45 Відповісти
А тем временем, смотрящую от бени сменили смотрящим от ?
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09.07.2021 17:06 Відповісти
Невже він краще ротом працює?
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Дело не в этом, забеременить не сможет.
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10.07.2021 10:31 Відповісти
Уверен менделиха не пропадет.
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09.07.2021 16:53 Відповісти
МеЕндель теперь не по чину быть секретарем Зели Голобородькина.. Она теперь цельный " писСатель".
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09.07.2021 16:53 Відповісти
Мендель пішла по рукам
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09.07.2021 19:01 Відповісти
Скорiш, по .уям.
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10.07.2021 16:06 Відповісти
Одно чудовищное недоразумение поменял на безликое и малоизвестное. Ну ,мандюле скажем пока ! А этот нас скоро удивит?
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09.07.2021 17:05 Відповісти
Очередной претендент на общественное порицание приступил к исполнению обязанностей.
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09.07.2021 17:08 Відповісти
луЧЧе наверное язьіком работаіт
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09.07.2021 17:10 Відповісти
всплакнув .....пішла епоха .........
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09.07.2021 17:12 Відповісти
підтримую... пішла... Привіт епосі:" прАтивньіх голубков на ОПушке леса..."
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09.07.2021 18:49 Відповісти
Зюзяндрій вирішив, що одностатеве чоловіче кохання смакує краще, ніж із якимось дводупим чудовиськом із цицьками.
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09.07.2021 17:12 Відповісти
9 липня https://www.president.gov.ua/documents/2832021-39341 №283/2021 указ виданий, Мендель звільнена.
Але ж вона вже місяці 3-4 не появляється. Виходить ЗП надурняк отримувала ??
А пересічним громадянамм так теж можна ??
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09.07.2021 17:15 Відповісти
Официально в отпуске была, а по зарплате - смотря как оформили отпуск.
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09.07.2021 18:42 Відповісти
Аа ... ну да ... за вредність, за секретність, за особливі умови ...
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09.07.2021 19:46 Відповісти
Так вона ж його мабуть й далі "обслуговувала",щось йому піднімала,та по клавішам опускала?
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09.07.2021 19:50 Відповісти
Щоб не казав Арахамія про близкисть до комуністів , а слуга народу - консерватори .Бо Володимир Олександрович грає на піаніно , а на піаніно вчать грати у консерваторії .

Ю.Мендель , уривок з книжки
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09.07.2021 17:21 Відповісти
Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем - Цензор.НЕТ 2273
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09.07.2021 17:22 Відповісти
Доведеться ******** перейменувати на "Без табу".
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09.07.2021 18:45 Відповісти
Цікаво, вони там у студії стоять, чи сидять. Питання принципове, насправді.
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09.07.2021 19:48 Відповісти
Хитрожопую заменили на москаля.
Шануйся, Україно...
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09.07.2021 17:37 Відповісти
Интересно ,этот забеременеет от осла???
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09.07.2021 17:38 Відповісти
ні,бо призначення інше... наняли ослоосеменителем.
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09.07.2021 18:59 Відповісти
То була пассив,а цей такий активний
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09.07.2021 19:52 Відповісти
«Иные рождаются великими, другие достигают величия, а третьи нанимают специалистов по связям с общественностью».© Дэниэл Бурстин
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09.07.2021 17:38 Відповісти
_Поразительно мне что люди на это всё ещё ведутся. Для этого содержат целые отделы, работа которых врать и формировать нужное им мнение общества и имидж. Но ведь имидж - это прикидываться тем, кем ты на самом деле не являешься!
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09.07.2021 17:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648

«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться».© Фридрих Ницше.
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09.07.2021 17:57 Відповісти
А что сказать этим хотел?
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09.07.2021 18:18 Відповісти
До рівня Ослобородька можна лише провалитися, а не дотягнутися.
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09.07.2021 18:48 Відповісти
Так,наші 25 процентів,не здогадались хлопати при грі членом на роялі,мабуть,не те що не дотянуться,а тому що розумні,а не Зебовдури.
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09.07.2021 19:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/439761 Цитата Ніцше, стосувалась Зеленського.
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10.07.2021 10:15 Відповісти
Ішаки, дєрьмаки, хламідії, авакяни...
Україно, Україно! Подивись на себе!...
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09.07.2021 17:49 Відповісти
От Зеленского уже бегут.
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09.07.2021 17:51 Відповісти
Сєрґєй Нікіфоров? Його коли в Україну завезли?
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Так я не поняв, мандєльша шо з травня на роботу не ходила?
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09.07.2021 18:16 Відповісти
Тільки по ночам,потрійна оплата,бо спочатку піднімати,а потім ще й гортати.
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09.07.2021 19:58 Відповісти
Так, а Шо Лєнка тоді робе?
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09.07.2021 20:22 Відповісти
взял слугу ахметова
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09.07.2021 18:39 Відповісти
Гастролі тривають...
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09.07.2021 20:06 Відповісти
Сопля,це гномік,на фоні Нікіфорова.
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09.07.2021 20:30 Відповісти
Перестановка кроватей в публичном доме
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09.07.2021 21:55 Відповісти
Нда....
Отняли у Менделя крендель...
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10.07.2021 10:27 Відповісти
 
 