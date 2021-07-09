Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем
Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив телеведучого Сергія Никифорова своїм новим прессекретарем.
Відповідний указ №283/2021 глави держави оприлюднений на офіційному сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - сказано в документі.
Указом №282/2021 Зеленський звільнив з відповідної посади Юлію Мендель.
Зазначимо, що до призначення прессекретарем Зеленського Никифоров працював ведучим новин на телеканалі "Украіна24". До цього він працював на каналі Euronews.
Нагадаємо, в травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади речниці президента.
Тим часом Мендель написала книгу і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікерки глави держави та самоідентифікації українців.
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_Секретутка никифорова, сталбыть... Прислуживает врагам Украины.
Наверное, полномочия куда-то запропастились в тот момент. Вот были и закатились куда-то.
А тут вот нашлись, но.. но на петицию уже отвечено.
Може, бені - кранти?
Шмаркля вже під підборами.Розте,і пішов далі.
Але ж вона вже місяці 3-4 не появляється. Виходить ЗП надурняк отримувала ??
А пересічним громадянамм так теж можна ??
Ю.Мендель , уривок з книжки
Шануйся, Україно...
«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться».© Фридрих Ницше.
Україно, Україно! Подивись на себе!...
Отняли у Менделя крендель...