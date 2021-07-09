Зеленський призначив Вітушок керівницею Апарату Офісу президента
Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Марію Вітушок керівницею Апарату Офісу Президента України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №288/2021 глави держави.
"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну Керівником Апарату Офісу Президента України", - сказано в документі.
Зазначимо, що Вітушок є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінет Міністрів, Адміністрації Президента.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що - революція? Переворот?
Не вірю.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/blinken-ukrajina-vtrachaye-30-vvp-cherez-korupciyu-novini-ukrajini-50169910.html Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію - Блінкен