Зеленський призначив Вітушок керівницею Апарату Офісу президента

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Марію Вітушок керівницею Апарату Офісу Президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №288/2021 глави держави.

"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну Керівником Апарату Офісу Президента України", - сказано в документі.

Зазначимо, що Вітушок є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінет Міністрів, Адміністрації Президента.

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