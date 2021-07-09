УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6625 відвідувачів онлайн
Новини
5 014 7

Зеленський призначив Вітушок керівницею Апарату Офісу президента

Зеленський призначив Вітушок керівницею Апарату Офісу президента

Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Марію Вітушок керівницею Апарату Офісу Президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №288/2021 глави держави.

"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну Керівником Апарату Офісу Президента України", - сказано в документі.

Зазначимо, що Вітушок є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінет Міністрів, Адміністрації Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) призначення (2290) Офіс Президента (2027) Вітушок Марія (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а д'єрмака - куди?
Що - революція? Переворот?
Не вірю.
показати весь коментар
09.07.2021 16:56 Відповісти
Держдепартамент США офіційно заявив,що ЗЕленський вкрав 40 000 000 000дол. Або 1088 000 000 000грн. Або 40%ВВП.країни. Де шабуні,лєші,тячівські повстанці,швілі,,бігуси,де анальні пружини,нацжони де ви всі бл@ді зникли???? Де ви там?!!! Альо!!! Ви живі?

https://biz.nv.ua/ukr/economics/blinken-ukrajina-vtrachaye-30-vvp-cherez-korupciyu-novini-ukrajini-50169910.html Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію - Блінкен
показати весь коментар
09.07.2021 17:01 Відповісти
вы пишите с психбольницы?
показати весь коментар
09.07.2021 17:10 Відповісти
ссылку используйте
показати весь коментар
09.07.2021 18:58 Відповісти
Де це такі бредоту пишуть про 40 млрд. Це не вой з мокшанських болот. Де посилання.
показати весь коментар
09.07.2021 17:07 Відповісти
маша питушок прот ирмака?
показати весь коментар
09.07.2021 17:11 Відповісти
А что другого фото величезного лідера ********** немає? Може він візує свої статки за кордоном або затверджує програму виступу квартала на 30 річницю незалежності України.
показати весь коментар
09.07.2021 18:12 Відповісти
 
 