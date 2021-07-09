Бывший заместитель Табачника Днепров назначен замруководителя ОП вместо Костюка (обновлено)

Алексей Днепров во времена президентства Януковича занимал должность заместителя министра образования и науки Дмитрия Табачника. Теперь он будет отвечать за "стратегические вопросы развития государства".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначил своим советником, при этом на должность замруководителя ОП назначен Алексей Днепров, ранее возглавлявший Аппарат Офиса главы государства. Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Днепров будет ответственным за гуманитарное направление работы Офиса президента. "С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса Президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования", - сообщается на сайте президента.

Костюк, в свою очередь, на должности советника главы государства "сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский назначил Витушок руководителем Аппарата Офиса президента