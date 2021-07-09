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Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка (оновлено)

Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка (оновлено)

Олексій Дніпров за часів президентства Януковича обіймав посаду заступника міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Тепер він відповідатиме за "стратегічні питання розвитку держави".

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу Президента і призначив своїм радником, при цьому на посаду заступника керівника ОП призначено Олексія Дніпрова, який раніше очолював Апарат Офісу глави держави. Тексти відповідних указів опубліковані на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Дніпров буде відповідальним за гуманітарний напрям роботи Офісу президента. "З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу Президента України, відповідальним за цей напрямок, призначений Олексій Дніпров, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти", - повідомляється на сайті президента.

Костюк, в свою чергу, на посаді радника глави держави "сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі буде відповідати за підготовку промов і виступів глави держави", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Вітушок керівницею Апарату Офісу президента

Автор: 

Костюк Юрій (12) Офіс Президента (2027) Дніпров Олексій (4)


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Ровно год назад, 8 июля 2020-го года, произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую с одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели.

В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika-kotorogo-boeviki-1595412237.html?fbclid=IwAR1hVHC3faejt8upuN1_Zx-VOZNput1y8xSHQuqPUj3VNdte7K1oZtFbrDk https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...

Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.

Украина всегда официально опровергала данные обвинения.

А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил).

И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО.

9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fresonance%2F3229919%2Fpodpolkovnik_vsu_mihail_nikolov_operatsiya_gur_mo_po_shturmu_tyurem_v_donetske_sorvana_v_rezultate_predatelstva%3Ffbclid%3DIwAR2P2lSnDpMZGDrRNaJJrGCuJWrPd1zjqQLoAQdZp1tseR5Gn8eyWxViKT8&h=AT1S-eYN_XuC24tBIcuPQFX-0Tl6wp0B6TNjTaXd0F3ovXNS2-zzHFByD6WeA-dX5Z7ijkC-H_3-0N3MhGj4ZXm7y6yKpSpkGGu0du5y-YvdiOCuzai_EWg53591peNnYXoB&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov...

Что же произошло спустя год после такого резонанса?

"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.

Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО.

Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fdelo-organizatora-ubiystva-zaharchenko-sud-1625735786.html%3Ffbclid%3DIwAR28OewJjIw8Oa2_5w5uDkHgU1Ijxl9ntyXJR8DEWK5h5L8KYoVXj7Yw5Pc&h=AT31Yvc3EN15YcCY-c6REbc90vt44ItoeJFyKakaEsSgOsXltWCt4pBwDN-PsWc0sJmrZAtcSC6p1gXBeepvVkplbHhpAK60DBoykwOtaA173UCZUHG-FxuqpmD08qEI9bXa&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...

По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах.

Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.

Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.

Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
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09.07.2021 17:03
+11
В борделе "95 квартал" ЗЕчмо решил переставить кровати местами.
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09.07.2021 17:15
+9
Во времена президентства Януковича все министры и заместители министра образования согласовывались в Кремле. Ермак назначил очередного агента РФ. Это приводит к крови и войне. Жалко, Майдан был очень толерантным к врагам. Они зализали раны и пришли уже добивать Украину окончательно
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09.07.2021 19:38
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Ровно год назад, 8 июля 2020-го года, произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую с одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели.

В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika-kotorogo-boeviki-1595412237.html?fbclid=IwAR1hVHC3faejt8upuN1_Zx-VOZNput1y8xSHQuqPUj3VNdte7K1oZtFbrDk https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...

Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.

Украина всегда официально опровергала данные обвинения.

А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил).

И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО.

9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fresonance%2F3229919%2Fpodpolkovnik_vsu_mihail_nikolov_operatsiya_gur_mo_po_shturmu_tyurem_v_donetske_sorvana_v_rezultate_predatelstva%3Ffbclid%3DIwAR2P2lSnDpMZGDrRNaJJrGCuJWrPd1zjqQLoAQdZp1tseR5Gn8eyWxViKT8&h=AT1S-eYN_XuC24tBIcuPQFX-0Tl6wp0B6TNjTaXd0F3ovXNS2-zzHFByD6WeA-dX5Z7ijkC-H_3-0N3MhGj4ZXm7y6yKpSpkGGu0du5y-YvdiOCuzai_EWg53591peNnYXoB&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov...

Что же произошло спустя год после такого резонанса?

"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.

Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО.

Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fdelo-organizatora-ubiystva-zaharchenko-sud-1625735786.html%3Ffbclid%3DIwAR28OewJjIw8Oa2_5w5uDkHgU1Ijxl9ntyXJR8DEWK5h5L8KYoVXj7Yw5Pc&h=AT31Yvc3EN15YcCY-c6REbc90vt44ItoeJFyKakaEsSgOsXltWCt4pBwDN-PsWc0sJmrZAtcSC6p1gXBeepvVkplbHhpAK60DBoykwOtaA173UCZUHG-FxuqpmD08qEI9bXa&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...

По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах.

Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.

Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.

Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
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09.07.2021 17:03 Відповісти
в Гаити преза дома убили....
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09.07.2021 19:11 Відповісти
А в Перу сами стреляются, когда полиция приходит арестовывать за воровство.
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09.07.2021 19:31 Відповісти
а в Украине ещё ни одного не застрелили...скучно
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09.07.2021 21:47 Відповісти
замнуть - як завжди , а шкода....
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09.07.2021 19:20 Відповісти
Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка - Цензор.НЕТ 4420
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ЩО ВЕСЬ ВАШ
В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
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09.07.2021 19:45 Відповісти
СБУ превращается в филиал ФСБ - уничтожает настоящих героев Украины. Ветераны, майдановцы, те, кто любит Украину и ненавидит Кремль - мы ведь следующие!!!
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09.07.2021 19:55 Відповісти
Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ
https://censor.net/ru/n3276232
Скандальный российский Сепаратист, антиукраинский пропагандист, провокатор рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине
https://censor.net/ru/n3276248
На канале "Украина" из-за появления в проекте российского певца Валерия солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала "Украина": "Поклонник кровавого российского рубля"Меладзе https://censor.net/ru/n3276032
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10.07.2021 01:26 Відповісти
В борделе "95 квартал" ЗЕчмо решил переставить кровати местами.
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09.07.2021 17:15 Відповісти
Он не при делах,это Бенина прихоть
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09.07.2021 17:53 Відповісти
А шо это он коней менять начал?
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09.07.2021 17:16 Відповісти
Не коней, а баранов!
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09.07.2021 17:27 Відповісти
То, о чем сообщил "Владимир Николенко" для меня не новость, и давно считаю Зе двойным агентом, в его работе много проколов, он во всем самоучка дилетант.
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09.07.2021 18:51 Відповісти
может, пора ремонтировать дорогу на Ростов?
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09.07.2021 19:15 Відповісти
На лисапеде можно и по тропинкам.
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09.07.2021 19:30 Відповісти
нэ нэнадо... валшебный пендель и хоть куда... *****
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09.07.2021 20:46 Відповісти
Парт билет Партии Регионов ценится у узеленских как билет КПСС при совке.
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09.07.2021 19:29 Відповісти
Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка - Цензор.НЕТ 8824
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной строгим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - капитулянты! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же
примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать
суверенитет и целостность Украины, и руководить "малроссией -новроссией"!
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09.07.2021 19:35 Відповісти
Во времена президентства Януковича все министры и заместители министра образования согласовывались в Кремле. Ермак назначил очередного агента РФ. Это приводит к крови и войне. Жалко, Майдан был очень толерантным к врагам. Они зализали раны и пришли уже добивать Украину окончательно
показати весь коментар
09.07.2021 19:38 Відповісти
майдан по сути оказал силовое сопротивление силовикам и антимайдану тоисть просто
выстоял остальное должна была сделать..... смишно сказать но теоретически это должна
делать элита.... но она заснула в оглоблях и завязла в мелочах.... ну шо... чем дальше в
лес тем ближе военная диктатура... просто больше некак.... ничего другого нет..... увы
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09.07.2021 20:44 Відповісти
Пиночет нам не помешал бы...
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09.07.2021 21:51 Відповісти
она заснула в оглоблях и завязла в мелочах...это типа вторжение в АРК и на бамбас мелочи.
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10.07.2021 13:07 Відповісти
ага ага подзабыли некоторые шо при придурке шо при папереднике - евробляхи и война
с фопами- это так на вскидку.... а то шо камаз нала в вечнозелёных рупиях канул как
шарик у напёрсточника в небытие так об этом даже сэр рыцарь майданного образа
Бутусов не вспоминает а там как минмум внешний долг страны за 30 лет.... и никамублть
накуйтакое ненужно....
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10.07.2021 19:21 Відповісти
Тебя тупорылого крепко трахнули по башке телевизором, насмотрелся хрени, наслушался бреда. Вам быдлу надо работать, цемент грузить, подметать, а вы рассуждаете про деньги чужие. Ты придурок, больше 1000$ не видел. Запиши в блокнот-1 млн$ = 10 кг, поэтому в камаз по весу больше 2 млрд не войдет. По объему 1 млрд = 7 камазов. Долг Украины 80 млрд=560 камазов. Вопрос-ты лох давно видел камазы на дороге?)))
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11.07.2021 12:19 Відповісти
твои диды таки сильно выпивали
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11.07.2021 14:34 Відповісти
и к стати местная элита который партия мэров тоже растворилась без осадка.... ау
где вы ???!!!!!
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09.07.2021 20:50 Відповісти
здраствуйжопановыйгод
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09.07.2021 20:38 Відповісти
хотя 25% это всё обещали ещё 2,5 года назад
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09.07.2021 20:39 Відповісти
и к стати у санта пэти хто был за элиту??? праильна - любідрузі
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09.07.2021 20:48 Відповісти
каждый зебил - безграмотное чмо.
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10.07.2021 00:17 Відповісти
Известного далеко не рядового сподвижника Януковича Днепрова назначают на один ихз важнейших постов в ОП, а именно ОП очень многим руководит в Украине. Теперь понятно куда Зеленский хочет повернуть страну.
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09.07.2021 20:57 Відповісти
Зелекторат, чому ваш преЗедент вважає професіоналами тільки ригів?
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09.07.2021 21:16 Відповісти
настоящие профессионалы боятся запятнать свою репутацию,для остальных деньги не пахнут
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09.07.2021 21:55 Відповісти
НЕ ригів, які ще лишаються в різних структурах, вони вичавлюють, звільняють.
Це цілеспрямована кадрова політика.
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10.07.2021 11:24 Відповісти
Лайно починає спливати і кучкуватися.Майдан стояв не за це,треба Зєлє нагадати.
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09.07.2021 22:57 Відповісти
Повалило ригівське лайно. Далі будуть реформи. Мабуть. І НАТО. Клоун остаточно спалився. Чекаємо Фьодорича. СБУ, я думаю, проти нього не має вже нічого.
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09.07.2021 22:59 Відповісти
*******... Федрыч собирает чемоданы. 73 процента в экстазе
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10.07.2021 00:45 Відповісти
А як, що до такої постановки питання?))
Колишнього міністра уряду Азарова, часів Януковича, обрали президентом, а тепер він очолює фракцію у ВР проводячи підривну політику, направлену на розкол суспільства. Формуючи у своїх прихильників патологічну ненависть до усіх, хто не належить до їхньої зграї.
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10.07.2021 08:00 Відповісти
Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка - Цензор.НЕТ 1686
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10.07.2021 09:50 Відповісти
Олигарх, с которым "борется" ЗЕленый мудак, подогнал Вовочке своего пресс-секретаря
Всё, как и предполагалось ранее.😀

Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".

Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим.)
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10.07.2021 11:12 Відповісти
Ха -ха,а хтось очікував чогось іншого від дітей "ПР"?
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10.07.2021 12:34 Відповісти
кошерного народу прибыло... нами управлять.
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10.07.2021 13:00 Відповісти
Это уже агония-осенью Клоуняку переизберут..
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10.07.2021 13:37 Відповісти
кадєри міті собачника затребовані......невже як консервні банки......то це недобре
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10.07.2021 17:18 Відповісти
 
 