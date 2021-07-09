Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка (оновлено)
Олексій Дніпров за часів президентства Януковича обіймав посаду заступника міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Тепер він відповідатиме за "стратегічні питання розвитку держави".
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу Президента і призначив своїм радником, при цьому на посаду заступника керівника ОП призначено Олексія Дніпрова, який раніше очолював Апарат Офісу глави держави. Тексти відповідних указів опубліковані на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Дніпров буде відповідальним за гуманітарний напрям роботи Офісу президента. "З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу Президента України, відповідальним за цей напрямок, призначений Олексій Дніпров, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти", - повідомляється на сайті президента.
Костюк, в свою чергу, на посаді радника глави держави "сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі буде відповідати за підготовку промов і виступів глави держави", - йдеться в повідомленні.
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В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika-kotorogo-boeviki-1595412237.html?fbclid=IwAR1hVHC3faejt8upuN1_Zx-VOZNput1y8xSHQuqPUj3VNdte7K1oZtFbrDk https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...
Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.
Украина всегда официально опровергала данные обвинения.
А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил).
И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО.
9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fresonance%2F3229919%2Fpodpolkovnik_vsu_mihail_nikolov_operatsiya_gur_mo_po_shturmu_tyurem_v_donetske_sorvana_v_rezultate_predatelstva%3Ffbclid%3DIwAR2P2lSnDpMZGDrRNaJJrGCuJWrPd1zjqQLoAQdZp1tseR5Gn8eyWxViKT8&h=AT1S-eYN_XuC24tBIcuPQFX-0Tl6wp0B6TNjTaXd0F3ovXNS2-zzHFByD6WeA-dX5Z7ijkC-H_3-0N3MhGj4ZXm7y6yKpSpkGGu0du5y-YvdiOCuzai_EWg53591peNnYXoB&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov...
Что же произошло спустя год после такого резонанса?
"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.
Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО.
Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fdelo-organizatora-ubiystva-zaharchenko-sud-1625735786.html%3Ffbclid%3DIwAR28OewJjIw8Oa2_5w5uDkHgU1Ijxl9ntyXJR8DEWK5h5L8KYoVXj7Yw5Pc&h=AT31Yvc3EN15YcCY-c6REbc90vt44ItoeJFyKakaEsSgOsXltWCt4pBwDN-PsWc0sJmrZAtcSC6p1gXBeepvVkplbHhpAK60DBoykwOtaA173UCZUHG-FxuqpmD08qEI9bXa&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1g2pnhYkDir45P6iIZhw3XAcV7lSG4k4mHugKi0agkLjSp2U6RJ_Ub3lqsxqb4khO4OuEvH7JVKgb_cZKaZvYzcyph2jRAU6Z90ttKVJq7tVIZSksTJTjnx7VAr_IfdUsCTyvTPC6eR_aDspbOPIRP5796AyCOD5IFqAk28RRGLVn_ksTBGlRbViGL-jQ_xhatrpI https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...
По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах.
Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.
Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.
Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ЩО ВЕСЬ ВАШ
В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ,
КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
https://censor.net/ru/n3276232
Скандальный российский Сепаратист, антиукраинский пропагандист, провокатор рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине
https://censor.net/ru/n3276248
На канале "Украина" из-за появления в проекте российского певца Валерия солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала "Украина": "Поклонник кровавого российского рубля"Меладзе https://censor.net/ru/n3276032
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной строгим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - капитулянты! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же
примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать
суверенитет и целостность Украины, и руководить "малроссией -новроссией"!
выстоял остальное должна была сделать..... смишно сказать но теоретически это должна
делать элита.... но она заснула в оглоблях и завязла в мелочах.... ну шо... чем дальше в
лес тем ближе военная диктатура... просто больше некак.... ничего другого нет..... увы
с фопами- это так на вскидку.... а то шо камаз нала в вечнозелёных рупиях канул как
шарик у напёрсточника в небытие так об этом даже сэр рыцарь майданного образа
Бутусов не вспоминает а там как минмум внешний долг страны за 30 лет.... и никамублть
накуйтакое ненужно....
где вы ???!!!!!
Це цілеспрямована кадрова політика.
Колишнього міністра уряду Азарова, часів Януковича, обрали президентом, а тепер він очолює фракцію у ВР проводячи підривну політику, направлену на розкол суспільства. Формуючи у своїх прихильників патологічну ненависть до усіх, хто не належить до їхньої зграї.
Всё, как и предполагалось ранее.😀
Ведущий Ахметовского канала "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Теперь смотрите:
▪️премьер-министр Шмыгаль - креатура Ахметова;
▪️5 министров кабмина - бывшие сотрудники структур, связанных с Ахметовым;
▪️канал "Украина-24" даже чаще, чем Г+Г, начал пиарить Зеленского;
▪️новый прес-секретарь презЕдента - ведущий ахметовского "Украина-24".
Недавно Ренат Леонидович заявил: "Я не олигарх, я - инвестор."
Да-да, мы видим.)