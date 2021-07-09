Колишнього заступника Табачника Дніпрова призначили заступником керівника ОП замість Костюка (оновлено)

Олексій Дніпров за часів президентства Януковича обіймав посаду заступника міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Тепер він відповідатиме за "стратегічні питання розвитку держави".

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу Президента і призначив своїм радником, при цьому на посаду заступника керівника ОП призначено Олексія Дніпрова, який раніше очолював Апарат Офісу глави держави. Тексти відповідних указів опубліковані на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Дніпров буде відповідальним за гуманітарний напрям роботи Офісу президента. "З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу Президента України, відповідальним за цей напрямок, призначений Олексій Дніпров, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти", - повідомляється на сайті президента.

Костюк, в свою чергу, на посаді радника глави держави "сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі буде відповідати за підготовку промов і виступів глави держави", - йдеться в повідомленні.

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