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Германия разработала несколько вариантов компенсации Украине за "Северный поток-2", - немецкие СМИ

Германия разработала несколько вариантов компенсации Украине за

Правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода "Северны поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Der Spiegel.

По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока-2" будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.

"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.

Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

Также читайте: Евросоюз может ограничить работу "Северного потока-2", - Шмыгаль

Автор: 

Германия (6995) компенсации (481) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+29
Слуги-потирают руки...
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09.07.2021 18:52
+14
"о возможном обещании" - тут прекрасно всьо!
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09.07.2021 18:57
+13
Какое лицемерие🤗
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09.07.2021 18:53
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А за что компенсация?
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10.07.2021 21:55 Ответить
Мало мы били нацистов в 45-ом.
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10.07.2021 22:35 Ответить
бубь чётче
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11.07.2021 03:43 Ответить
берлин и момка а нас сливают
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11.07.2021 03:42 Ответить
да не возможно шо как наши предки показачис
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11.07.2021 03:45 Ответить
главный вариант - озабоченность
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11.07.2021 15:24 Ответить
Если Германия выстраивает дружеские отношения с бензоколонкой и в кругах, близкой к их теперешней администрации действуют агенты, проплаченные бензоколонкой, но при этом периодически немецкое промышленное подсанкционное оборудование SIMENS появляется в Крыму, а информация об этом не вызывает особую реакцию в самой Германии, кроме каких-то "расследований", которые очень быстро затихают - можно с уверенностью сказать - словам фрау Меркель настолько же можно верить, насколько можно верить документам, которые подписывает ее союзник - бензоколонка. Обратил внимание - немецкие боевые корабли (Германия член НАТО) не заходят в Черное море, оружие Украине не продается (для стран НАТО этого ограничения не существует). И когда Меркель называла рашку бензоколонкой, то после запуска СП2 именно Германия станет российской бензоколонкой, а рашка станет просто скважиной для нее. Получится классный "симбиоз на крови" украинцев, сирийцев, жителей Центральной Африки. Т.е. все станет на свои места. Не знаю с чем Зеля едет в Германию, но если там будет предлагаться какая-либо подачка - нужно отказываться от нее и отзывать нашего посла "для консультаций".
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11.07.2021 16:03 Ответить
у фрицев нет корупции
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11.07.2021 18:46 Ответить
А вы знаете кем является управляющий директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг ?!Это бывший сотрудник Штази...и немецкая комсомолка ему в придачу!!! А мы все продолжаем всем верить и доверять!!!
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11.07.2021 19:18 Ответить
Бывших сотрудников кгб не бывает.
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12.07.2021 00:39 Ответить
Я помню,как в 2014 г.люди писали на этом сайте,что надо взорвать все транзитные газопроводы.Сейчас бы жили нормально.
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11.07.2021 19:30 Ответить
Германия поможет с утилизацией украинской ГТС. А Франция чем нам поможет?
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11.07.2021 22:40 Ответить
Купит металлолом ГТС и построит на нем "Мистрали" для рашки
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12.07.2021 00:38 Ответить
Так нашо пропонувати ремонт газотранспортної системи яка не буде використовуватись? Компенсацією може бути тільки одне - це безпекова складова. Прийняття в НАТО. Гроші нехай собі залишуть.
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12.07.2021 01:30 Ответить
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