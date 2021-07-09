Германия разработала несколько вариантов компенсации Украине за "Северный поток-2", - немецкие СМИ
Правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода "Северны поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока-2" будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.
"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.
Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.
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