Евросоюз может ограничить работу "Северного потока-2", - Шмыгаль

В случае завершения строительства "Северного потока-2" компетентные органы Евросоюза имеют возможность ограничить мощности газопровода.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, речь идет о том, что ЕС может ограничить использование компанией "Газпром" трубопроводов "Опал" и "Евгал", которые являются наземными продолжениями "Северного потока" и "Северного потока-2".

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"То, что строительство газопровода "Северный поток-2" находится на завершающем этапе, это еще не значит, что мы должны прекратить принимать меры против его введения в эксплуатацию", – сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что проект является деструктивным и содержит ряд угроз, и в первую очередь – безопасности.

"Северный поток-2" – это энергетическое оружие Кремля, которое направлено не только против Украины, но и против Европы и США", – отметил Шмыгаль.

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