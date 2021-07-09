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Євросоюз може обмежити роботу "Північного потоку-2", - Шмигаль

Євросоюз може обмежити роботу

В разі завершення будівництва "Північного потоку-2" компетентні органи Євросоюзу мають можливість обмежити потужності газопроводу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, йдеться про те, що ЄС може обмежити використання компанією "Газпром" трубопроводів "Опал" і "Евгал", які є наземними продовженнями "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

"Те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" перебуває на завершальному етапі, це ще не означає, що ми повинні припинити вживати заходів проти його введення в експлуатацію", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні, - Шмигаль

Прем'єр також зазначив, що проєкт є деструктивним і містить низку загроз, і насамперед - безпеки.

"Північний потік-2" - це енергетична зброя Кремля, яка спрямована не тільки проти України, а й проти Європи і США", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: В України буде принципова розмова з Німеччиною щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

Автор: 

газопровід (1548) Євросоюз (13472) Північний потік (2465) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+5
Шмыгаль (нем. Контрабанда) всегда несет какую то дичь
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09.07.2021 17:05
+4
Шмигаль, твої дебільні думки нікого в ЄС не цікавлять...
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09.07.2021 16:59
+2
может ограничить /а может и не ограничить.Хрен его знает. Казала Настя, як удасться. Философствует Шмыгаль в свободное от пророчеств и фантазий время. Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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09.07.2021 17:09
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Шмигаль, твої дебільні думки нікого в ЄС не цікавлять...
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09.07.2021 16:59 Відповісти
"Могут ограничивать"... Я теж могу "огранічівать", та толку з того? Від цього, що хтось щось МОЖЕ - воно ні холодно ні жарко. Бо могти і робити - то далеко не то само. Чи у коксо шлюх наріду не так?
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09.07.2021 17:00 Відповісти
Шмыгаль (нем. Контрабанда) всегда несет какую то дичь
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09.07.2021 17:05 Відповісти
может...а может и не может... или не захочет...
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09.07.2021 17:06 Відповісти
Євросоюз може обмежити роботу "Північного потоку-2", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8174
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09.07.2021 18:37 Відповісти
...Євросоюз може обмежити роботу "Північного потоку-2", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4841

...
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09.07.2021 18:43 Відповісти
может но не будет
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09.07.2021 17:09 Відповісти
может ограничить /а может и не ограничить.Хрен его знает. Казала Настя, як удасться. Философствует Шмыгаль в свободное от пророчеств и фантазий время. Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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09.07.2021 17:09 Відповісти
Ближе к реальности давай, не строй бурную деятельность перед избирателями
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09.07.2021 17:13 Відповісти
если логика в шмыгла отсутсвует,то она говорит ,что ЕС может ограничить работу "Северного потока".а была б логика то она б вопрошала и давала ответы одновременно-"разве гейропейские немецко-рашистские подельники строили эту трубу для того,что бы пол завершению ее строительства ограничить ее работу.или же для того,что бы иметь обоюдовыгодный навар ?
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09.07.2021 17:15 Відповісти
Может, но не хочет. ЕС видит ЗЕбанду на х... Жаль только что от этих ЗЕмудаков страдает Украина.
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09.07.2021 17:15 Відповісти
"Северный поток-2" - это энергетическое оружие Кремля, которое направлено не только против Украины, но и против Европы и США"
"...В рамках политики восстановления альянса с Германией США получают от Германии. Ведь что немцы получают от американцев, понятно. И это, учитывая потенциальную возможность спокойно достроить «Северный поток-2», действительно весьма щедрые дары. ... за последние месяцы мы стали свидетелями того, как важные для нас решения в администрации Байдена принимались на основе микса двух подходов - хорошо известного на Западе «не провоцировать Путина» и достаточно нового «не огорчать Германию». - полностью https://zn.ua/international/podkhody-bajdena-k-ukraine-ne-provotsirovat-putina-i-ne-ohorchat-hermaniju.html Подходы Байдена к Украине: «не провоцировать Путина» и «не огорчать Германию»
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09.07.2021 17:28 Відповісти
ух ты!
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09.07.2021 17:31 Відповісти
Премьер из меня не вышел, прийдется переквалифицироваться в комики.
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09.07.2021 17:32 Відповісти
_Может в том смысле что имеет такую возможность. Но тут вопрос в желании, а вот сделать (ограничить) это они как раз категорически и не хотят.
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09.07.2021 17:33 Відповісти
Шмыгаль уже все решил за Евросоюз.
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09.07.2021 17:43 Відповісти
Ну, то таке... Шміґоль...
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09.07.2021 17:55 Відповісти
Естественно, они могут ограничить объёмы газа и рашка получит меньше денег. Но тогда у них будет меньше произведённой продукции и за ьолее высокую цену. СП2 проект политический, а политика это тоже двигатель экономики.
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09.07.2021 17:57 Відповісти
Евросоюз может ограничить работу "Северного потока-2", а может и не ограничивать, подумал про себя Шмыгаль, после тихо сказал "Какая разница"
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09.07.2021 18:43 Відповісти
Вони вже ляпають усе підряд, аби ляпати. Головне - щоб наслух подобалось лохторату. Доречі, це і є вірною ознакою незбіжного піз.єца команти зелених клоунів.
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09.07.2021 20:14 Відповісти
Мля,Шмыгаль уже ЕСом руководит. Вот поперло чуваку.Заживем!
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09.07.2021 20:33 Відповісти
В отношении севпотока - 2 стратегически все уже решено у США и ЕС, которые считают нашу страну и народ третьесортными. Хотя два майдана показали высокий уровень порядочности и величие духа украинцев, которые и не снились многим западноевропейцам: там чуть - что, и рассыпаются витрины, горят машины, грабят магазины. Материально украинцы, по сравнению с Западом, довольно бедная нация, но не допускали подобных действий, напротив, делились по- братски друг с другом чем могли. На сегодняшний день мы можем доверять, по-моему, только трем прибалтийским странам, вырвавшимися из совка и Польше с Канадой. Это наша политическая опора.
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09.07.2021 21:23 Відповісти
БРЕД СИВОГО ЛОСЯ...
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09.07.2021 23:40 Відповісти
 
 