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Німеччина розробила кілька варіантів компенсації Україні за "Північний потік-2", - німецькі ЗМІ

Німеччина розробила кілька варіантів компенсації Україні за

Уряд Німеччини розробив варіанти компенсації Україні, якщо країна втратить роль транзитера газу. Зокрема, через відкриття російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

За даними видання, якщо домовленості Німеччини і Сполучених Штатів щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті, то Берлін може надати допомогу Україні в енергетичній сфері.

"Ще говорять про можливу обіцянку з німецької сторони вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - сказано в повідомленні.

Берлін також може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.

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Автор: 

Німеччина (7397) компенсації (700) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+29
Слуги-потирают руки...
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09.07.2021 18:52
+14
"о возможном обещании" - тут прекрасно всьо!
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09.07.2021 18:57
+13
Какое лицемерие🤗
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09.07.2021 18:53
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А за что компенсация?
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10.07.2021 21:55 Відповісти
Мало мы били нацистов в 45-ом.
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10.07.2021 22:35 Відповісти
бубь чётче
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11.07.2021 03:43 Відповісти
берлин и момка а нас сливают
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11.07.2021 03:42 Відповісти
да не возможно шо как наши предки показачис
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11.07.2021 03:45 Відповісти
главный вариант - озабоченность
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11.07.2021 15:24 Відповісти
Если Германия выстраивает дружеские отношения с бензоколонкой и в кругах, близкой к их теперешней администрации действуют агенты, проплаченные бензоколонкой, но при этом периодически немецкое промышленное подсанкционное оборудование SIMENS появляется в Крыму, а информация об этом не вызывает особую реакцию в самой Германии, кроме каких-то "расследований", которые очень быстро затихают - можно с уверенностью сказать - словам фрау Меркель настолько же можно верить, насколько можно верить документам, которые подписывает ее союзник - бензоколонка. Обратил внимание - немецкие боевые корабли (Германия член НАТО) не заходят в Черное море, оружие Украине не продается (для стран НАТО этого ограничения не существует). И когда Меркель называла рашку бензоколонкой, то после запуска СП2 именно Германия станет российской бензоколонкой, а рашка станет просто скважиной для нее. Получится классный "симбиоз на крови" украинцев, сирийцев, жителей Центральной Африки. Т.е. все станет на свои места. Не знаю с чем Зеля едет в Германию, но если там будет предлагаться какая-либо подачка - нужно отказываться от нее и отзывать нашего посла "для консультаций".
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11.07.2021 16:03 Відповісти
у фрицев нет корупции
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11.07.2021 18:46 Відповісти
А вы знаете кем является управляющий директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг ?!Это бывший сотрудник Штази...и немецкая комсомолка ему в придачу!!! А мы все продолжаем всем верить и доверять!!!
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11.07.2021 19:18 Відповісти
Бывших сотрудников кгб не бывает.
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12.07.2021 00:39 Відповісти
Я помню,как в 2014 г.люди писали на этом сайте,что надо взорвать все транзитные газопроводы.Сейчас бы жили нормально.
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11.07.2021 19:30 Відповісти
Германия поможет с утилизацией украинской ГТС. А Франция чем нам поможет?
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11.07.2021 22:40 Відповісти
Купит металлолом ГТС и построит на нем "Мистрали" для рашки
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12.07.2021 00:38 Відповісти
Так нашо пропонувати ремонт газотранспортної системи яка не буде використовуватись? Компенсацією може бути тільки одне - це безпекова складова. Прийняття в НАТО. Гроші нехай собі залишуть.
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12.07.2021 01:30 Відповісти
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