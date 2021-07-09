Німеччина розробила кілька варіантів компенсації Україні за "Північний потік-2", - німецькі ЗМІ

Уряд Німеччини розробив варіанти компенсації Україні, якщо країна втратить роль транзитера газу. Зокрема, через відкриття російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

За даними видання, якщо домовленості Німеччини і Сполучених Штатів щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті, то Берлін може надати допомогу Україні в енергетичній сфері.

"Ще говорять про можливу обіцянку з німецької сторони вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - сказано в повідомленні.

Берлін також може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.

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