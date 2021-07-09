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Мендель (232) Сергей Никифоров (102)

Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель

Новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется "выходить с реакцией" к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель "Каждый из нас – президент".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время своего первого брифинга в ОП 9 июля.

Он пояснил, что Мендель намекнула на отсутствие обличительных политических тем в мемуарах, о чем ранее заявляла во время анонса.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там (в мемуарах – ред.) скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и что инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все-таки, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – ответил Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем
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Топ комментарии
+17
Та да...мемуары в 25 лет это круто...😀
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09.07.2021 19:45
+13
Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»? - Да! Вы в прямом эфире. - А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:45
+12
А скільки років цій Мандель, що вона мемуари пише? Вона що, помирати зібралася?
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09.07.2021 19:46
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Все помнят книгу Януковича и вознаграждение до 800 миллионов гривен до ее публикации, тут история та же. Книга написана для получения бабла, взятка с ширмой.
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09.07.2021 19:42 Ответить
Судя по кривой морде это тоже наркоша...
Хотя удивляться тут нечему...в зеленом стаде других не держат..
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09.07.2021 19:42 Ответить
Кх-кх, для начала ,неплохо бы понять для самого себя, что такое мемуары, кто их может писать и после какого опыта. Это так на будущее, перед тем, как кукарекать Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 1083
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09.07.2021 19:43 Ответить
Та да...мемуары в 25 лет это круто...😀
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09.07.2021 19:45 Ответить
Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»? - Да! Вы в прямом эфире. - А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:45 Ответить
По заявке уважаемого слухача....будь ласка, Пане.
Наркомани на городі
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09.07.2021 19:55 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! Щира подяка за файну пісню !!!)))
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09.07.2021 20:03 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Будь ласка, земляче. Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 8889
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09.07.2021 20:04 Ответить
Майже класика.
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09.07.2021 22:16 Ответить
А скільки років цій Мандель, що вона мемуари пише? Вона що, помирати зібралася?
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09.07.2021 19:46 Ответить
34 роки. Дійсно, якщо людина не опіатний наркоман, не вата і не члін "слуги народу" - то ще жити й жити...
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09.07.2021 21:57 Ответить
Представляю еще тупее коммент о впечатлениях от тупых мыслей из книги мендельши.
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09.07.2021 19:51 Ответить
а что там коментировать ? никто -ни о чём
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09.07.2021 19:51 Ответить
Просто Зе-лохторат книг не читает, а его противники и без книги достаточно насмотрелись на идиота, так что оправдываться по сути не нужно
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09.07.2021 20:50 Ответить
Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", - ответил Никифоров.

...факт + фак = фактаж...
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09.07.2021 19:52 Ответить
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 843
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09.07.2021 19:52 Ответить
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 4213
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09.07.2021 19:53 Ответить
Но накого расчитан этот понос бессвязных темопредложений? на дэбилов еще дебильнее авторов этой макулатуры в письменных испражнениях?
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09.07.2021 20:01 Ответить
Стиль письма - а-ля Шлепер, шлепер-2(залдостанов-2, тобто, гундосик с его планом "Б" по возведению таукитайской стены , призванной оградиться (итс минс отказаться) от лугандонии...
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09.07.2021 20:05 Ответить
какайаразніца ?
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09.07.2021 19:58 Ответить
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 9914
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09.07.2021 19:59 Ответить
Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется "выходить с реакцией" к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель "

Хорошо, что не с "эрекцией"...
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09.07.2021 20:00 Ответить
Книга Юлии Мендель "Каждый из 73% - идиот".Источник: https://censor.net/ru/n3276226
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09.07.2021 20:02 Ответить
Ты смотри,сам не заберемений.
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09.07.2021 20:41 Ответить
Да уж,тут без комментариев... История идёт по спирали: Л.И.Брежневу знаменитую трилогию писали литрабы,и для шмендель по заказу конторки ОП писали хитрые и ушлые рус.пропагандисты! Ждём "от Мендель" ещё два фолианта на заданную тему! Должна быть только трилогия! Ждём-с!
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09.07.2021 21:56 Ответить
Для понимания и оценки будущих теоретических изысканий "мендель' в области политики и государственного управления вовсе не обязательно быть ясновидящим. Том первый:"Каждый из нас - презЕдент!".Том второй:"Как выжить каждому из новоявленных "презЕдентов" в условиях тотального повышения зарплаты до 4000 евро".Том третий: "Как начать каждому новоявленному "презЕденту" управлять Украиной не привлекая внимания санитаров"!
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09.07.2021 22:14 Ответить
Чавой мелочиться... Том 4-ый: "Канабис - движитель истории (зебилоидов)".
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10.07.2021 00:53 Ответить
том 5-ый: " Как нелегко быть смотрящей в ОПi, на правах родственницы Карабаса-Барабаса".
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10.07.2021 00:56 Ответить
том 6-ойц: " Как Эвглена Зелена меня ревновала".
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10.07.2021 00:58 Ответить
О, видно лікар-мозкоправ порадив панночці Мендель довіритися паперу. Лише, певно, забув їй підказати, що довірятися тре' лише паперу. Тобто, щоб ніхто більше того не бачив.
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 8610
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09.07.2021 22:19 Ответить
 
 