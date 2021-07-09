Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель

Новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется "выходить с реакцией" к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель "Каждый из нас – президент".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время своего первого брифинга в ОП 9 июля.

Он пояснил, что Мендель намекнула на отсутствие обличительных политических тем в мемуарах, о чем ранее заявляла во время анонса.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там (в мемуарах – ред.) скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и что инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все-таки, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – ответил Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем