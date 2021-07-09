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Офісу президента нічого коментувати не доведеться, - Никифоров про книжку Мендель

Офісу президента нічого коментувати не доведеться, - Никифоров про книжку Мендель

Новопризначений прес-секретар глави держави Сергій Никифоров вважає, що Офісу президента не доведеться "виходити з реакцією" до журналістів після появи на полицях книгарень книжки Юлії Мендель "Кожен із нас – президент".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час свого першого брифінгу в ОП 9 липня.

Він пояснив, що Мендель натякнула на відсутність викривальних політичних тем у мемуарах, про що раніше заявляла під час анонсу.

"Якраз сьогодні бачив інтерв’ю Юлії Мендель одному з телеканалів, в якому вона зізналася, що там (у мемуарах – ред.) скандалів очікувати не варто, тому що вона поважає свої певні зобов’язання перед людьми, з якими працювала, і що інсайдів не буде. Тому я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться. Все ж таки, давайте дочекаємося, поки книга вийде. І що там буде написано. Якщо це стосуватиметься якогось фактажу, то тоді вже будемо виходити до вас з реакцією", – відповів Никифоров.

Читайте також: Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель

Автор: 

Мендель Юлія (230) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+17
Та да...мемуары в 25 лет это круто...😀
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09.07.2021 19:45
+13
Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»? - Да! Вы в прямом эфире. - А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:45
+12
А скільки років цій Мандель, що вона мемуари пише? Вона що, помирати зібралася?
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09.07.2021 19:46
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Все помнят книгу Януковича и вознаграждение до 800 миллионов гривен до ее публикации, тут история та же. Книга написана для получения бабла, взятка с ширмой.
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09.07.2021 19:42 Відповісти
Судя по кривой морде это тоже наркоша...
Хотя удивляться тут нечему...в зеленом стаде других не держат..
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09.07.2021 19:42 Відповісти
Кх-кх, для начала ,неплохо бы понять для самого себя, что такое мемуары, кто их может писать и после какого опыта. Это так на будущее, перед тем, как кукарекать
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09.07.2021 19:43 Відповісти
Та да...мемуары в 25 лет это круто...😀
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09.07.2021 19:45 Відповісти
Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»? - Да! Вы в прямом эфире. - А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:45 Відповісти
По заявке уважаемого слухача....будь ласка, Пане.
https://www.youtube.com/watch?v=PyK7LWhyy6U Наркомани на городі
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09.07.2021 19:55 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!! Щира подяка за файну пісню !!!)))
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09.07.2021 20:03 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Будь ласка, земляче.
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09.07.2021 20:04 Відповісти
Майже класика.
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09.07.2021 22:16 Відповісти
А скільки років цій Мандель, що вона мемуари пише? Вона що, помирати зібралася?
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09.07.2021 19:46 Відповісти
34 роки. Дійсно, якщо людина не опіатний наркоман, не вата і не члін "слуги народу" - то ще жити й жити...
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09.07.2021 21:57 Відповісти
Представляю еще тупее коммент о впечатлениях от тупых мыслей из книги мендельши.
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09.07.2021 19:51 Відповісти
а что там коментировать ? никто -ни о чём
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09.07.2021 19:51 Відповісти
Просто Зе-лохторат книг не читает, а его противники и без книги достаточно насмотрелись на идиота, так что оправдываться по сути не нужно
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09.07.2021 20:50 Відповісти
Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", - ответил Никифоров.

...факт + фак = фактаж...
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09.07.2021 19:52 Відповісти
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 843
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09.07.2021 19:52 Відповісти
Офису президента ничего комментировать не придется, - Никифоров о книге Мендель - Цензор.НЕТ 4213
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09.07.2021 19:53 Відповісти
Но накого расчитан этот понос бессвязных темопредложений? на дэбилов еще дебильнее авторов этой макулатуры в письменных испражнениях?
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09.07.2021 20:01 Відповісти
Стиль письма - а-ля Шлепер, шлепер-2(залдостанов-2, тобто, гундосик с его планом "Б" по возведению таукитайской стены , призванной оградиться (итс минс отказаться) от лугандонии...
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09.07.2021 20:05 Відповісти
какайаразніца ?
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09.07.2021 19:58 Відповісти
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09.07.2021 19:59 Відповісти
Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется "выходить с реакцией" к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель "

Хорошо, что не с "эрекцией"...
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09.07.2021 20:00 Відповісти
Книга Юлии Мендель "Каждый из 73% - идиот".Источник: https://censor.net/ru/n3276226
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09.07.2021 20:02 Відповісти
Ты смотри,сам не заберемений.
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09.07.2021 20:41 Відповісти
Да уж,тут без комментариев... История идёт по спирали: Л.И.Брежневу знаменитую трилогию писали литрабы,и для шмендель по заказу конторки ОП писали хитрые и ушлые рус.пропагандисты! Ждём "от Мендель" ещё два фолианта на заданную тему! Должна быть только трилогия! Ждём-с!
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09.07.2021 21:56 Відповісти
Для понимания и оценки будущих теоретических изысканий "мендель' в области политики и государственного управления вовсе не обязательно быть ясновидящим. Том первый:"Каждый из нас - презЕдент!".Том второй:"Как выжить каждому из новоявленных "презЕдентов" в условиях тотального повышения зарплаты до 4000 евро".Том третий: "Как начать каждому новоявленному "презЕденту" управлять Украиной не привлекая внимания санитаров"!
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09.07.2021 22:14 Відповісти
Чавой мелочиться... Том 4-ый: "Канабис - движитель истории (зебилоидов)".
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10.07.2021 00:53 Відповісти
том 5-ый: " Как нелегко быть смотрящей в ОПi, на правах родственницы Карабаса-Барабаса".
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10.07.2021 00:56 Відповісти
том 6-ойц: " Как Эвглена Зелена меня ревновала".
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10.07.2021 00:58 Відповісти
О, видно лікар-мозкоправ порадив панночці Мендель довіритися паперу. Лише, певно, забув їй підказати, що довірятися тре' лише паперу. Тобто, щоб ніхто більше того не бачив.
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09.07.2021 22:19 Відповісти
 
 