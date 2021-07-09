Офісу президента нічого коментувати не доведеться, - Никифоров про книжку Мендель
Новопризначений прес-секретар глави держави Сергій Никифоров вважає, що Офісу президента не доведеться "виходити з реакцією" до журналістів після появи на полицях книгарень книжки Юлії Мендель "Кожен із нас – президент".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час свого першого брифінгу в ОП 9 липня.
Він пояснив, що Мендель натякнула на відсутність викривальних політичних тем у мемуарах, про що раніше заявляла під час анонсу.
"Якраз сьогодні бачив інтерв’ю Юлії Мендель одному з телеканалів, в якому вона зізналася, що там (у мемуарах – ред.) скандалів очікувати не варто, тому що вона поважає свої певні зобов’язання перед людьми, з якими працювала, і що інсайдів не буде. Тому я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться. Все ж таки, давайте дочекаємося, поки книга вийде. І що там буде написано. Якщо це стосуватиметься якогось фактажу, то тоді вже будемо виходити до вас з реакцією", – відповів Никифоров.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя удивляться тут нечему...в зеленом стаде других не держат..
https://www.youtube.com/watch?v=PyK7LWhyy6U Наркомани на городі
...факт + фак = фактаж...
Хорошо, что не с "эрекцией"...