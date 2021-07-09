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Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель

Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель

Сергій Никифоров, призначений прессекретарем президента Володимира Зеленського, прокоментував роботу своєї попередниці Юлії Мендель.

Про це він сказав на своєму першому на новій посаді брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Особисто я як журналіст не стикався, не співпрацював з панею Юлею. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що у неї можливо були якісь публічні - не будемо називати їх скандалами, - я спробую їх не повторювати", - зазначив Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи замовив він у передпродажу анонсовану Мендель книгу "Кожен із нас Президент", Никифоров сказав, що не замовив і не читатиме її через брак часу на новій посаді.

"Я думаю, я не буду читати. У мене зараз трохи мало часу у зв'язку з тим, що мені треба осягнути величезний обсяг інформації. Тому на книгу пані Юлії зараз точно часу не буде", - сказав він.

Читайте також: Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента

Нагадаємо, Никифоров призначений на посаду прессекретаря президента України 9 липня. Раніше він працював ведучим новин на телеканалі "Україна 24", на каналі Euronews.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента з червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо про те, що вона написала заяву про звільнення з цієї посади. Указ про її звільнення президент підписав 9 липня.

Читайте також: Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента

Автор: 

Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2027) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+14
На фоне Мендель и глухонемой будет неплохим пресс-секретарём.
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09.07.2021 20:49
+12
Дійство лялькового балагана триває,невеличка зміна декорацій !!!))
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09.07.2021 20:49
+12
Борислав Береза:

Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.

А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.

Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.

В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.

На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
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09.07.2021 20:56
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Не будет в халате для беременных с потерпевшим вiслюком фоткаться?

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 4605
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09.07.2021 20:48 Відповісти
своіх надєлаєт, как обєщал
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09.07.2021 20:49 Відповісти
Дійство лялькового балагана триває,невеличка зміна декорацій !!!))
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09.07.2021 20:49 Відповісти
На фоне Мендель и глухонемой будет неплохим пресс-секретарём.
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09.07.2021 20:49 Відповісти
Бубочка на мальчиков перейшов...)))

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 1522
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09.07.2021 20:51 Відповісти
Трррррррррах тібі дох -Юля!
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09.07.2021 21:00 Відповісти
Халатик не наденешь или в ванной спинку не потрешь?
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09.07.2021 20:52 Відповісти
Попытаюсь Где они этих клоунов набирают?
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09.07.2021 20:52 Відповісти
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 8521
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09.07.2021 20:53 Відповісти
Если пресс-секретарь большого руководителя организовывает скандалы, вместо того, чтобы заносить проколы своего шефа, то гнать его надо поганой метлой и ссаными трусами вообще из политики и публичной жизни. В данном случае и бывший пресс-секретарь ошибся со своим позиционированием в этой жизни и кадровики жиденько обосрались, ну и сам Император малость недодумал
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09.07.2021 20:53 Відповісти
"У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации".Источник: https://censor.net/ru/n3276239
Який вчоний, а розумний... А він так в оригіналі і сказав "по кацапськи", бо посилання усі кацапськомовні.
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09.07.2021 20:55 Відповісти
как же это возможно что лучше - ведь борода щекотать будет...
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09.07.2021 20:55 Відповісти
Борислав Береза:

Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.

А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.

Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.

В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.

На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
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09.07.2021 20:56 Відповісти
З конструктивних думка тільки одна - відправити один добробат на стажування до Гаїті. Або три, і зробити змагання потім між ними.
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11.07.2021 12:05 Відповісти
Зараз почне писати патріотичні тексти для бубочки. Як я розумію, вже почав. Та суть цих зрадників ніяк не зміниться.
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09.07.2021 20:57 Відповісти
- Папа, а Зе-тыпилы, без зашкваров существуют?
- Нет сынок, это ФАНТАСТИКА!!!
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09.07.2021 20:59 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5665350-novyiy-press-sekretar-zelenskogo-priznalsya-budet-li-chitat-knigu-svoey-predshestvennitsyi-yulii-mendel.html Новый пресс-секретарь Зеленского признался, будет ли читать трилогию книги "Поднятая целина", "Малая земля " и " Возрождение " своей предшественницы Юлии Мендель ,наверное посоветуется с Зеленским
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09.07.2021 20:59 Відповісти
И кто ж теперь кого перекривляет и перехохочет, панове? Ведь у нас ныне пошел-плохуехал новейший супер квартал-2021! Ха?
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09.07.2021 21:03 Відповісти
Самым важным изменением в структуре ОПУ есть конечно не смена Мендель (№282/2021) на Никифорова (283/2021) на посту говорящей головы, хотя тактическая победа К. Тимошенко и проигрыш Ермака в борьбе должна быть отмечена. Самым важным и самым глупым решением есть безусловно смена руководителя аппарата ОПУ Днепрова( №286/2021), единственного человека поддерживавшего хоть какой то уровень порядка и документальной дисциплины в аппаратном хаосе офиса Зеленского-Ермака. Приход на это место Витушок (№288/2021) - еще один приз в копилку К. Тимошенко. Что то многовато проигрывает Ермак последнее время ... (с)
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09.07.2021 21:05 Відповісти
Там всё будет по-другому, само собой... Просто танкер "Генерал Головко" с грузом протеина пришвартуют к угольному терминалу. В перцгерцога Пердинанда будут стрелять из кожаного револьвера. Лысому инспектору устроят экскурсию в поповедные места. Ночью будут ходить через заднюю калитку гулять узкими улочками Пердобурга. Покатушки на волосатом мотороллере и запуск кожистой черепахи по Галапопчанским островам...
В общем, как-то так они с Никифоровым сработаются
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09.07.2021 21:06 Відповісти
++Роттердам+
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09.07.2021 21:10 Відповісти
Через Попенгаген.
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09.07.2021 21:18 Відповісти
Спираль в жопу вставит???
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09.07.2021 21:08 Відповісти
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09.07.2021 21:28 Відповісти
Читать - не буду давать Зебилу? Ай-ай-ай...
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09.07.2021 21:12 Відповісти
На должность клоунской мандели приглашён некто Никифоров. Парень симпатичный - Ленка напряглась...
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09.07.2021 21:15 Відповісти
Запідозрила, чи не будуть хлопці смакувати роттердамську сосіську з майонезом і макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю...
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09.07.2021 21:23 Відповісти
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 4912
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09.07.2021 21:16 Відповісти
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09.07.2021 21:49 Відповісти
Из окружения Зеленского убрали почти всех, кто имел возможность доносить до него альтернативную точку зрения по праву «старой гвардии». Мешая той «тёплой ванне», которую наладили Ермак-Тимошенко. И сознательно ведут президента «на плаху», подпитывая его истерику и паранойю…(с)
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09.07.2021 21:21 Відповісти
думаю дерьмак знает дозу найвеличнейшего, его болезненное самолюбие и неизлечимые комплексы - на этом можно спокойно содержать тело в вакууме... (для этого завхоз и нужен)
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09.07.2021 21:29 Відповісти
Да вы не волнуйтесь - если что - сдрыснет на историческую родину.
С баблом от "больщой стройки".
Они всегда так делают.
А лохи - останутся...
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09.07.2021 21:31 Відповісти
вот и нужно не дать свалить !!!
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09.07.2021 23:27 Відповісти
Щось маю передчуття, що повторить шмаркля долю гаїтянського колеги. І мусило б це статись ще з пів року тому. Нічого особистого, просто шмаркля завершує третю спіраль президентського шабашу в Україні (пару років тому написав довгенький аналіз-прогноз, але пандемія внесла корективи схоже в часі). Шмарклю мені не жаль. Але що робити з тим нарідом? З 3/4 абсолютно неадекватних активних дорослих громадян України? І це ще слава Богу без лугандонців і крисчян на цей раз обійшлося.
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11.07.2021 12:11 Відповісти
Просто народ у нас какой-то безразличный к окружающему пистецу !!! Нормальные-активные - выехали, патриотов убили на войне ... остались одни покуисты... ********
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11.07.2021 12:26 Відповісти
И это из крывого рога.
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09.07.2021 21:27 Відповісти
а ваще печальное зрелище...мендель хоть как-то своими ужимками и победами над журналистами в рукопашной... разбавляла этот зверинец...
опять же...печеньки стряпала и наряды подбирала поприкольнее...и кто теперь зенелоха удивлять будет? эта борода???
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09.07.2021 21:43 Відповісти
это уже скандал, ведь любимая мандель бубочки никогда неошибалась и была умницей в глазах бубочки а ты её опоганил только что - это скандал
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09.07.2021 21:45 Відповісти
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 2360
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09.07.2021 22:06 Відповісти
Идиотскую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые кодлан не понимает ввела Мендель: Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель .05.10.19. Будет Никифоров следовать этой моде-значит, он такой же придурок.
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09.07.2021 21:52 Відповісти
Президент Володимир Зеленський звільнив 32-річного Юрія Костюка з посади заступника керівника Офіса президента. Указ підписав у п'ятницю.
"Сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов і виступів глави держави", - повідомив сайт глави держави.

Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу". працював донедавнього сценаристом у "Студії Квартал-95".
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 6116 Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 8127
......
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09.07.2021 21:53 Відповісти
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 8384
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09.07.2021 21:54 Відповісти
Мандель, хоч трохи робила людяним образ зегаранта. Люди думали, що воно натурал
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09.07.2021 22:03 Відповісти
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11.07.2021 12:18 Відповісти
окуляри на своє декольте не будеш чіпляти?
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09.07.2021 22:11 Відповісти
Судячи з новопризначених лайно почало кучкуватись.
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09.07.2021 22:42 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.

Цитата из басни И.А. Крылова "Квартет" (1811).
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09.07.2021 23:05 Відповісти
у вови було гівно секретар а я таким не буду , буду другим хоча б тому що про це сказав
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09.07.2021 23:40 Відповісти
Скажу как журналист: у меня немного мало времени(с).
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10.07.2021 00:04 Відповісти
Не заздрю цьому прес-аташе.Треба ж буде якось перекладати на нормальну мову те,що...не перекладається ЗОВСІМ.
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11.07.2021 12:20 Відповісти
 
 