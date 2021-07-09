Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель

Сергій Никифоров, призначений прессекретарем президента Володимира Зеленського, прокоментував роботу своєї попередниці Юлії Мендель.

Про це він сказав на своєму першому на новій посаді брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Особисто я як журналіст не стикався, не співпрацював з панею Юлею. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що у неї можливо були якісь публічні - не будемо називати їх скандалами, - я спробую їх не повторювати", - зазначив Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи замовив він у передпродажу анонсовану Мендель книгу "Кожен із нас Президент", Никифоров сказав, що не замовив і не читатиме її через брак часу на новій посаді.

"Я думаю, я не буду читати. У мене зараз трохи мало часу у зв'язку з тим, що мені треба осягнути величезний обсяг інформації. Тому на книгу пані Юлії зараз точно часу не буде", - сказав він.

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Нагадаємо, Никифоров призначений на посаду прессекретаря президента України 9 липня. Раніше він працював ведучим новин на телеканалі "Україна 24", на каналі Euronews.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента з червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо про те, що вона написала заяву про звільнення з цієї посади. Указ про її звільнення президент підписав 9 липня.

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