Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель
Сергій Никифоров, призначений прессекретарем президента Володимира Зеленського, прокоментував роботу своєї попередниці Юлії Мендель.
Про це він сказав на своєму першому на новій посаді брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Особисто я як журналіст не стикався, не співпрацював з панею Юлею. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що у неї можливо були якісь публічні - не будемо називати їх скандалами, - я спробую їх не повторювати", - зазначив Никифоров.
Відповідаючи на запитання, чи замовив він у передпродажу анонсовану Мендель книгу "Кожен із нас Президент", Никифоров сказав, що не замовив і не читатиме її через брак часу на новій посаді.
"Я думаю, я не буду читати. У мене зараз трохи мало часу у зв'язку з тим, що мені треба осягнути величезний обсяг інформації. Тому на книгу пані Юлії зараз точно часу не буде", - сказав він.
Нагадаємо, Никифоров призначений на посаду прессекретаря президента України 9 липня. Раніше він працював ведучим новин на телеканалі "Україна 24", на каналі Euronews.
Юлія Мендель була прессекретаркою президента з червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо про те, що вона написала заяву про звільнення з цієї посади. Указ про її звільнення президент підписав 9 липня.
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Який вчоний, а розумний... А він так в оригіналі і сказав "по кацапськи", бо посилання усі кацапськомовні.
Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.
А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.
А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.
Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.
Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.
В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.
На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.
Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.
Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
- Нет сынок, это ФАНТАСТИКА!!!
В общем, как-то так они с Никифоровым сработаются
С баблом от "больщой стройки".
Они всегда так делают.
А лохи - останутся...
опять же...печеньки стряпала и наряды подбирала поприкольнее...и кто теперь зенелоха удивлять будет? эта борода???
"Сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов і виступів глави держави", - повідомив сайт глави держави.
Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу". працював донедавнього сценаристом у "Студії Квартал-95".
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А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
Цитата из басни И.А. Крылова "Квартет" (1811).