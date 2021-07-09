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Новости Политика Украины
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Мендель (232) Офис Президента (1522) Сергей Никифоров (102)

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель

Сергей Никифоров, назначенный пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, прокомментировал работу своей предшественницы Юлии Мендель.

Об этом он сказал на первом в новой должности брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Лично я как журналист не сталкивался, не сотрудничал с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее возможно были какие-то публичные - не будем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - отметил Никифоров.

отвечая на вопрос, заказал ли он в предпродаже анонсированную Мендель книгу "Каждый из нас Президент", Никифоров сказал, что не заказал и не будет читать ее из-за нехватки времени на новой должности.

"Я думаю, я не буду читать. У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации. Поэтому на книгу госпожи Юлии сейчас точно времени не будет", - сказал он.

Читайте: Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента

Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.

Также читайте: Книга Мендель называется "Каждый из нас президент". СКРИНШОТ
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Топ комментарии
+14
На фоне Мендель и глухонемой будет неплохим пресс-секретарём.
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09.07.2021 20:49
+12
Борислав Береза:

Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.

А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.

Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.

В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.

На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
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09.07.2021 20:56
+12
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 4912
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09.07.2021 21:16
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Не будет в халате для беременных с потерпевшим вiслюком фоткаться?

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 4605
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09.07.2021 20:48 Ответить
своіх надєлаєт, как обєщал
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09.07.2021 20:49 Ответить
Дійство лялькового балагана триває,невеличка зміна декорацій !!!))
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09.07.2021 20:49 Ответить
На фоне Мендель и глухонемой будет неплохим пресс-секретарём.
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09.07.2021 20:49 Ответить
Бубочка на мальчиков перейшов...)))

Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 1522
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09.07.2021 20:51 Ответить
Трррррррррах тібі дох -Юля!
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09.07.2021 21:00 Ответить
Халатик не наденешь или в ванной спинку не потрешь?
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09.07.2021 20:52 Ответить
Попытаюсь Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 7027 Где они этих клоунов набирают?
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09.07.2021 20:52 Ответить
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 8521
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09.07.2021 20:53 Ответить
Если пресс-секретарь большого руководителя организовывает скандалы, вместо того, чтобы заносить проколы своего шефа, то гнать его надо поганой метлой и ссаными трусами вообще из политики и публичной жизни. В данном случае и бывший пресс-секретарь ошибся со своим позиционированием в этой жизни и кадровики жиденько обосрались, ну и сам Император малость недодумал Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 1553
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09.07.2021 20:53 Ответить
"У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации".Источник: https://censor.net/ru/n3276239
Який вчоний, а розумний... Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 9454 А він так в оригіналі і сказав "по кацапськи", бо посилання усі кацапськомовні.
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09.07.2021 20:55 Ответить
как же это возможно что лучше - ведь борода щекотать будет...
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09.07.2021 20:55 Ответить
Борислав Береза:

Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.

А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.

Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.

В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.

На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
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09.07.2021 20:56 Ответить
З конструктивних думка тільки одна - відправити один добробат на стажування до Гаїті. Або три, і зробити змагання потім між ними.
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11.07.2021 12:05 Ответить
Зараз почне писати патріотичні тексти для бубочки. Як я розумію, вже почав. Та суть цих зрадників ніяк не зміниться.
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09.07.2021 20:57 Ответить
- Папа, а Зе-тыпилы, без зашкваров существуют?
- Нет сынок, это ФАНТАСТИКА!!!
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 5957
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09.07.2021 20:59 Ответить
И кто ж теперь кого перекривляет и перехохочет, панове? Ведь у нас ныне пошел-плохуехал новейший супер квартал-2021! Ха?
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09.07.2021 21:03 Ответить
Самым важным изменением в структуре ОПУ есть конечно не смена Мендель (№282/2021) на Никифорова (283/2021) на посту говорящей головы, хотя тактическая победа К. Тимошенко и проигрыш Ермака в борьбе должна быть отмечена. Самым важным и самым глупым решением есть безусловно смена руководителя аппарата ОПУ Днепрова( №286/2021), единственного человека поддерживавшего хоть какой то уровень порядка и документальной дисциплины в аппаратном хаосе офиса Зеленского-Ермака. Приход на это место Витушок (№288/2021) - еще один приз в копилку К. Тимошенко. Что то многовато проигрывает Ермак последнее время ... (с)
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09.07.2021 21:05 Ответить
Там всё будет по-другому, само собой... Просто танкер "Генерал Головко" с грузом протеина пришвартуют к угольному терминалу. В перцгерцога Пердинанда будут стрелять из кожаного револьвера. Лысому инспектору устроят экскурсию в поповедные места. Ночью будут ходить через заднюю калитку гулять узкими улочками Пердобурга. Покатушки на волосатом мотороллере и запуск кожистой черепахи по Галапопчанским островам...
В общем, как-то так они с Никифоровым сработаются
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09.07.2021 21:06 Ответить
++Роттердам+
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09.07.2021 21:10 Ответить
Через Попенгаген.
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09.07.2021 21:18 Ответить
Спираль в жопу вставит???
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09.07.2021 21:08 Ответить
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 5880
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09.07.2021 21:28 Ответить
Читать - не буду давать Зебилу? Ай-ай-ай...
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09.07.2021 21:12 Ответить
На должность клоунской мандели приглашён некто Никифоров. Парень симпатичный - Ленка напряглась...
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09.07.2021 21:15 Ответить
Запідозрила, чи не будуть хлопці смакувати роттердамську сосіську з майонезом і макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю...
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09.07.2021 21:23 Ответить
Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель - Цензор.НЕТ 4912
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09.07.2021 21:16 Ответить
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 1952
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09.07.2021 21:49 Ответить
Из окружения Зеленского убрали почти всех, кто имел возможность доносить до него альтернативную точку зрения по праву «старой гвардии». Мешая той «тёплой ванне», которую наладили Ермак-Тимошенко. И сознательно ведут президента «на плаху», подпитывая его истерику и паранойю…(с)
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09.07.2021 21:21 Ответить
думаю дерьмак знает дозу найвеличнейшего, его болезненное самолюбие и неизлечимые комплексы - на этом можно спокойно содержать тело в вакууме... (для этого завхоз и нужен)
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09.07.2021 21:29 Ответить
Да вы не волнуйтесь - если что - сдрыснет на историческую родину.
С баблом от "больщой стройки".
Они всегда так делают.
А лохи - останутся...
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09.07.2021 21:31 Ответить
вот и нужно не дать свалить !!!
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09.07.2021 23:27 Ответить
Щось маю передчуття, що повторить шмаркля долю гаїтянського колеги. І мусило б це статись ще з пів року тому. Нічого особистого, просто шмаркля завершує третю спіраль президентського шабашу в Україні (пару років тому написав довгенький аналіз-прогноз, але пандемія внесла корективи схоже в часі). Шмарклю мені не жаль. Але що робити з тим нарідом? З 3/4 абсолютно неадекватних активних дорослих громадян України? І це ще слава Богу без лугандонців і крисчян на цей раз обійшлося.
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11.07.2021 12:11 Ответить
Просто народ у нас какой-то безразличный к окружающему пистецу !!! Нормальные-активные - выехали, патриотов убили на войне ... остались одни покуисты... ********
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11.07.2021 12:26 Ответить
И это из крывого рога.
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09.07.2021 21:27 Ответить
а ваще печальное зрелище...мендель хоть как-то своими ужимками и победами над журналистами в рукопашной... разбавляла этот зверинец...
опять же...печеньки стряпала и наряды подбирала поприкольнее...и кто теперь зенелоха удивлять будет? эта борода???
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09.07.2021 21:43 Ответить
это уже скандал, ведь любимая мандель бубочки никогда неошибалась и была умницей в глазах бубочки а ты её опоганил только что - это скандал
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09.07.2021 21:45 Ответить
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 2360
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09.07.2021 22:06 Ответить
Идиотскую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые кодлан не понимает ввела Мендель: Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель .05.10.19. Будет Никифоров следовать этой моде-значит, он такой же придурок.
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09.07.2021 21:52 Ответить
Президент Володимир Зеленський звільнив 32-річного Юрія Костюка з посади заступника керівника Офіса президента. Указ підписав у п'ятницю.
"Сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов і виступів глави держави", - повідомив сайт глави держави.

Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу". працював донедавнього сценаристом у "Студії Квартал-95".
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 6116 Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 8127
......
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09.07.2021 21:53 Ответить
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 8384
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09.07.2021 21:54 Ответить
Мандель, хоч трохи робила людяним образ зегаранта. Люди думали, що воно натурал
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09.07.2021 22:03 Ответить
Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 1683
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11.07.2021 12:18 Ответить
окуляри на своє декольте не будеш чіпляти?
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09.07.2021 22:11 Ответить
Судячи з новопризначених лайно почало кучкуватись.
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09.07.2021 22:42 Ответить
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.

Цитата из басни И.А. Крылова "Квартет" (1811). Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 7931
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09.07.2021 23:05 Ответить
у вови було гівно секретар а я таким не буду , буду другим хоча б тому що про це сказав
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09.07.2021 23:40 Ответить
Скажу как журналист: у меня немного мало времени(с).
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10.07.2021 00:04 Ответить
Не заздрю цьому прес-аташе.Треба ж буде якось перекладати на нормальну мову те,що...не перекладається ЗОВСІМ. Новий прессекретар президента Никифоров: Спробую не повторювати скандали Мендель - Цензор.НЕТ 151
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11.07.2021 12:20 Ответить
 
 