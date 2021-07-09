Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сергей Никифоров, назначенный пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, прокомментировал работу своей предшественницы Юлии Мендель.
Об этом он сказал на первом в новой должности брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Лично я как журналист не сталкивался, не сотрудничал с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее возможно были какие-то публичные - не будем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - отметил Никифоров.
отвечая на вопрос, заказал ли он в предпродаже анонсированную Мендель книгу "Каждый из нас Президент", Никифоров сказал, что не заказал и не будет читать ее из-за нехватки времени на новой должности.
"Я думаю, я не буду читать. У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации. Поэтому на книгу госпожи Юлии сейчас точно времени не будет", - сказал он.
Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.
Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.
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Який вчоний, а розумний... А він так в оригіналі і сказав "по кацапськи", бо посилання усі кацапськомовні.
Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет.
А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.
А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году.
Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.
Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити.
В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро.
На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.
Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.
Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?
- Нет сынок, это ФАНТАСТИКА!!!
В общем, как-то так они с Никифоровым сработаются
С баблом от "больщой стройки".
Они всегда так делают.
А лохи - останутся...
опять же...печеньки стряпала и наряды подбирала поприкольнее...и кто теперь зенелоха удивлять будет? эта борода???
"Сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов і виступів глави держави", - повідомив сайт глави держави.
Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу". працював донедавнього сценаристом у "Студії Квартал-95".
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А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
Цитата из басни И.А. Крылова "Квартет" (1811).