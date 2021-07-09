Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель

Сергей Никифоров, назначенный пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, прокомментировал работу своей предшественницы Юлии Мендель.

Об этом он сказал на первом в новой должности брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Лично я как журналист не сталкивался, не сотрудничал с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее возможно были какие-то публичные - не будем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - отметил Никифоров.

отвечая на вопрос, заказал ли он в предпродаже анонсированную Мендель книгу "Каждый из нас Президент", Никифоров сказал, что не заказал и не будет читать ее из-за нехватки времени на новой должности.

"Я думаю, я не буду читать. У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне надо понять огромный объем информации. Поэтому на книгу госпожи Юлии сейчас точно времени не будет", - сказал он.

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Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.

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