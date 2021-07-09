Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента

Сегодня, 9 июля, завершилась процедура трансформации информационного направления в Офисе Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента в соцсети Фейсбук.

"Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей команде. Мы благодарны Юлии за ее вклад в создание и развитие новой системы государственной коммуникации после смены власти в 2019 году, за налаживание качественных и содержательных связей с представителями иностранных СМИ и за искренность в общении с украинскими журналистами. Уверены в эффективности дальнейшего сотрудничества", - отметили в ОПУ.

При этом не уточняется, на какой именно должности будет работать Мендель в Офисе Президента.

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Как сообщалось, 9 июля Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем.

Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.