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Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента

Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента

Сегодня, 9 июля, завершилась процедура трансформации информационного направления в Офисе Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента в соцсети Фейсбук.

"Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей команде. Мы благодарны Юлии за ее вклад в создание и развитие новой системы государственной коммуникации после смены власти в 2019 году, за налаживание качественных и содержательных связей с представителями иностранных СМИ и за искренность в общении с украинскими журналистами. Уверены в эффективности дальнейшего сотрудничества", - отметили в ОПУ.

При этом не уточняется, на какой именно должности будет работать Мендель в Офисе Президента.

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Как сообщалось, 9 июля Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем.

Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

Автор: 

увольнение (2681) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+19
официально - подкинули дерьмаку как внештанную... ой... внештатную советницу )))
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09.07.2021 17:54
+18
Уточняется))
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
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09.07.2021 17:52
+16
А КАКОЙ ТОЛК С ЭТОЙ ДУРЫ ?
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09.07.2021 17:42
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При этом не уточняется, на какой именно должности будет работать Мендель в Офисе Президента.

Загадочно. Любимой женой?
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09.07.2021 17:40 Ответить
Уточняется))
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
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09.07.2021 17:52 Ответить
официально - подкинули дерьмаку как внештанную... ой... внештатную советницу )))
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09.07.2021 17:54 Ответить
старый проверенный еврейский народный способ:

ложится под клиента и стцчит хозяину на каждый шаг клиента, соска и Штирлиц в одном флаконе
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09.07.2021 17:58 Ответить
Завуалированную политминетчицу)...
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09.07.2021 18:35 Ответить
корабєльной сосной

Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6663
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09.07.2021 18:19 Ответить
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3949
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09.07.2021 18:20 Ответить
мендель будет манделить,
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09.07.2021 18:39 Ответить
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2021 19:02 Ответить
ротом.....
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09.07.2021 17:41 Ответить
Или ротом?
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09.07.2021 17:45 Ответить
И ротом тоже...😀
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09.07.2021 18:26 Ответить
Утырки работают в команде утырков.

Поэтому на ОП ЗЕ работают ботофермы ДНР.
Поэтому в комунде ЗЕ работают рыги Татаров, Ермак, Подоляк, Разумков.
Поэтому на ЗЕ работает кацапка Мендель.
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09.07.2021 17:41 Ответить
арабка
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09.07.2021 17:54 Ответить
Да хоть негр преклонных годов. По взглядам и симпатиям Мендель кацапка.
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09.07.2021 17:59 Ответить
Та вона єврейка, а не кацапка
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09.07.2021 18:09 Ответить
А кацапы все русские? Среди них нет евреев?
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09.07.2021 18:15 Ответить
Так я ж пожартував... Звісно шо в кацапа немає національності...
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09.07.2021 18:26 Ответить
А КАКОЙ ТОЛК С ЭТОЙ ДУРЫ ?
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09.07.2021 17:42 Ответить
Смотрящая от бени в ОП (родственница).
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09.07.2021 17:44 Ответить
у неё голова не болит
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09.07.2021 17:54 Ответить
Ага и не беременеет!
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09.07.2021 18:45 Ответить
Хлябай телка из корыта по полной! 😁
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09.07.2021 17:43 Ответить
Незамінні є!
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09.07.2021 17:44 Ответить
Ну да, есть. А что прикажешь Вове делать? Ермаку вставлять? Или Разумкову?
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09.07.2021 17:47 Ответить
Лєнка за цим чотко слідкує...
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09.07.2021 18:10 Ответить
И шо? Это ж всё государственных интересах.
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09.07.2021 18:13 Ответить
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09.07.2021 18:27 Ответить
Мендель-своя в кодлане Коломойского. Кодлане лжецов, воров и предателей. Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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09.07.2021 17:45 Ответить
это ж надо сделать столько ошибок в одном предложении. не "продолжит работать", а "продолжит кривляться, штамповать фейлы и тешить чсв за деньги налогоплательщиков"
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09.07.2021 17:46 Ответить
с прессекретаря увалили...а подушковзбивательницей оставили...куда ж буба без цербера???
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6050

...
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09.07.2021 17:51 Ответить
це ж у яких стосунках треба бути з Вівою, шоб фотографуватись в домашньому халаті?
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09.07.2021 18:10 Ответить
отож! ... вже точно не службові ))))
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09.07.2021 18:34 Ответить
Трохи згодом ми чуємо хтивий голосок Назара Сивухи - "Люда, ти готовая?", та якесь таємниче шарудіння.
© Лесь Подерв'янський "П*здєц"
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09.07.2021 18:59 Ответить
Да кто б сомневался...нормальных людей в этой вашей сраной команде нет...и не будет...так что только мендель и ей подобное дерьмо...
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09.07.2021 17:57 Ответить
Мендельша багато знає. Шантажує мабуть. Прибрати стрьомно. Головне, шоб лєнка-сєпарша нє рипалась.)
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09.07.2021 18:01 Ответить
Що там вона знає? Це у чмирька досвіду не вистачає. Кожна лярва знає всі ці шманси-дранси.
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09.07.2021 18:38 Ответить
Ну Коломойша так хочет.
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09.07.2021 18:06 Ответить
Офис продолжит работать в нашей команде, - Мендель Президента
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09.07.2021 18:06 Ответить
То есть Зеля абсолютно не сделал никаких выводов и будет дальше лепить полную лажу для дискредитации Украины
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09.07.2021 18:13 Ответить
_Да понятно, вполне ожидано. Сборище украиноневистников, слуг путлера держится сплочённой группой в тылу врага.
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09.07.2021 18:21 Ответить
Это мы у них в тылу. Пока.
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09.07.2021 18:28 Ответить
🤣ну да...работница
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09.07.2021 18:22 Ответить
А какая разница? Если она уже уволена, то для страны это не будет большим облегчением, потому как шмаркля найдёт новую совковую еврейку.
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09.07.2021 18:28 Ответить
команда плечевых на трассе
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09.07.2021 18:31 Ответить
Була б Лєнка нагрянула колись до цього ОП і повисмикувала цій "колишній, незмінній" пастма, то був би цілком на Лєнкіному боці. Гарно було б, щоб і чмирьку оманському дісталось
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09.07.2021 18:35 Ответить
вміє гарно смоктати значіть ******* падабралась...
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09.07.2021 18:35 Ответить
Як Ви могли таке припустити? Подивіться на Їх ціломудрені лиця!(вище на фото)
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09.07.2021 18:43 Ответить
какие эти жи ды мерзкие, как они все очутились при власти? украине-конец
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09.07.2021 18:41 Ответить
кнішкі будєт пісать? заднім чіслом ілі в устной формє?
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09.07.2021 18:44 Ответить
Чи не забагато уваги до цієї "мандєль" останнім часом?!
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09.07.2021 18:49 Ответить
Будет руководить работой игрового автомата в ОП
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09.07.2021 18:51 Ответить
Автомат автоматичекий с роялем под ...м...
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09.07.2021 19:01 Ответить
По руках пішла...
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09.07.2021 19:36 Ответить
разве дураки откажутся от своей дуры))
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09.07.2021 20:29 Ответить
Слова "работать" в отношении Мендель - это слишком громко сказано.
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09.07.2021 20:39 Ответить
Сдайте это ничтожество в бордель, там из нее больше толка будет.
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09.07.2021 20:51 Ответить
"Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей Банде. Мы благодарны.
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09.07.2021 21:11 Ответить
фамилия как писячка
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09.07.2021 22:16 Ответить
Уверен, мендель самая умная среди всех зЕбилов, включая язЕлоха и 73%! =))))
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09.07.2021 23:36 Ответить
Если она - умная, то вы - какой?
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10.07.2021 03:01 Ответить
Украине больше никогда нельзя повторять горький опыт по избранию клоуна на пост президента... потому что избрав клоуна на пост президента, Украина сама превратилась в клоуна, с которой смеется весь мир...
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10.07.2021 03:49 Ответить
 
 