Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента
Сегодня, 9 июля, завершилась процедура трансформации информационного направления в Офисе Президента Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента в соцсети Фейсбук.
"Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей команде. Мы благодарны Юлии за ее вклад в создание и развитие новой системы государственной коммуникации после смены власти в 2019 году, за налаживание качественных и содержательных связей с представителями иностранных СМИ и за искренность в общении с украинскими журналистами. Уверены в эффективности дальнейшего сотрудничества", - отметили в ОПУ.
При этом не уточняется, на какой именно должности будет работать Мендель в Офисе Президента.
Как сообщалось, 9 июля Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем.
Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента.
Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.
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Загадочно. Любимой женой?
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
ложится под клиента и стцчит хозяину на каждый шаг клиента, соска и Штирлиц в одном флаконе
Поэтому на ОП ЗЕ работают ботофермы ДНР.
Поэтому в комунде ЗЕ работают рыги Татаров, Ермак, Подоляк, Разумков.
Поэтому на ЗЕ работает кацапка Мендель.
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© Лесь Подерв'янський "П*здєц"