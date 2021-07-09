Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента
Сьогодні, 9 липня, завершилася процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі президента України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента в соцмережі фейсбук.
"Юлія Мендель завершила роботу на посаді прессекретаря президента України і далі працюватиме в нашій команді. Ми вдячні Юлії за її внесок у створення і розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади в 2019 році, за налагодження якісних і змістовних зв'язків з представниками іноземних ЗМІ і за щирість у спілкуванні з українськими журналістами. Впевнені в ефективності подальшої співпраці", - зазначили в ОПУ.
При цьому не уточнюється, на якій саме посаді працюватиме Мендель в Офісі президента.
Як повідомлялося, 9 липня Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента.
Тим часом Мендель написала книжку і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікера глави держави та самоідентифікацію українців.
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Загадочно. Любимой женой?
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
ложится под клиента и стцчит хозяину на каждый шаг клиента, соска и Штирлиц в одном флаконе
Поэтому на ОП ЗЕ работают ботофермы ДНР.
Поэтому в комунде ЗЕ работают рыги Татаров, Ермак, Подоляк, Разумков.
Поэтому на ЗЕ работает кацапка Мендель.
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© Лесь Подерв'янський "П*здєц"