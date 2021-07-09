Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента

Сьогодні, 9 липня, завершилася процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента в соцмережі фейсбук.

"Юлія Мендель завершила роботу на посаді прессекретаря президента України і далі працюватиме в нашій команді. Ми вдячні Юлії за її внесок у створення і розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади в 2019 році, за налагодження якісних і змістовних зв'язків з представниками іноземних ЗМІ і за щирість у спілкуванні з українськими журналістами. Впевнені в ефективності подальшої співпраці", - зазначили в ОПУ.

При цьому не уточнюється, на якій саме посаді працюватиме Мендель в Офісі президента.

Читайте також: Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ

Як повідомлялося, 9 липня Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента.

Тим часом Мендель написала книжку і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікера глави держави та самоідентифікацію українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ