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Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента

Мендель далі працюватиме в нашій команді, - Офіс президента

Сьогодні, 9 липня, завершилася процедура трансформації інформаційного напрямку в Офісі президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента в соцмережі фейсбук.

"Юлія Мендель завершила роботу на посаді прессекретаря президента України і далі працюватиме в нашій команді. Ми вдячні Юлії за її внесок у створення і розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади в 2019 році, за налагодження якісних і змістовних зв'язків з представниками іноземних ЗМІ і за щирість у спілкуванні з українськими журналістами. Впевнені в ефективності подальшої співпраці", - зазначили в ОПУ.

При цьому не уточнюється, на якій саме посаді працюватиме Мендель в Офісі президента.

Читайте також: Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ

Як повідомлялося, 9 липня Зеленський звільнив Мендель і призначив Никифорова своїм новим прессекретарем.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента.

Тим часом Мендель написала книжку і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як спікера глави держави та самоідентифікацію українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Автор: 

звільнення (2679) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+19
официально - подкинули дерьмаку как внештанную... ой... внештатную советницу )))
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09.07.2021 17:54
+18
Уточняется))
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
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09.07.2021 17:52
+16
А КАКОЙ ТОЛК С ЭТОЙ ДУРЫ ?
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09.07.2021 17:42
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При этом не уточняется, на какой именно должности будет работать Мендель в Офисе Президента.

Загадочно. Любимой женой?
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09.07.2021 17:40 Відповісти
Уточняется))
Зебил ее дерьмаку подарил..
Или проиграл..
А может просто выкинул , а тот подобрал.
Вобщем теперь дерьмаку очко зализывать будет мендельша)))
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09.07.2021 17:52 Відповісти
официально - подкинули дерьмаку как внештанную... ой... внештатную советницу )))
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09.07.2021 17:54 Відповісти
старый проверенный еврейский народный способ:

ложится под клиента и стцчит хозяину на каждый шаг клиента, соска и Штирлиц в одном флаконе
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Завуалированную политминетчицу)...
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09.07.2021 18:35 Відповісти
корабєльной сосной

Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6663
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09.07.2021 18:19 Відповісти
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3949
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09.07.2021 18:20 Відповісти
мендель будет манделить,
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09.07.2021 18:39 Відповісти
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2021 19:02 Відповісти
ротом.....
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09.07.2021 17:41 Відповісти
Или ротом?
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09.07.2021 17:45 Відповісти
И ротом тоже...😀
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09.07.2021 18:26 Відповісти
Утырки работают в команде утырков.

Поэтому на ОП ЗЕ работают ботофермы ДНР.
Поэтому в комунде ЗЕ работают рыги Татаров, Ермак, Подоляк, Разумков.
Поэтому на ЗЕ работает кацапка Мендель.
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09.07.2021 17:41 Відповісти
арабка
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09.07.2021 17:54 Відповісти
Да хоть негр преклонных годов. По взглядам и симпатиям Мендель кацапка.
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09.07.2021 17:59 Відповісти
Та вона єврейка, а не кацапка
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09.07.2021 18:09 Відповісти
А кацапы все русские? Среди них нет евреев?
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09.07.2021 18:15 Відповісти
Так я ж пожартував... Звісно шо в кацапа немає національності...
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09.07.2021 18:26 Відповісти
А КАКОЙ ТОЛК С ЭТОЙ ДУРЫ ?
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09.07.2021 17:42 Відповісти
Смотрящая от бени в ОП (родственница).
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09.07.2021 17:44 Відповісти
у неё голова не болит
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09.07.2021 17:54 Відповісти
Ага и не беременеет!
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09.07.2021 18:45 Відповісти
Хлябай телка из корыта по полной! 😁
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09.07.2021 17:43 Відповісти
Незамінні є!
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09.07.2021 17:44 Відповісти
Ну да, есть. А что прикажешь Вове делать? Ермаку вставлять? Или Разумкову?
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09.07.2021 17:47 Відповісти
Лєнка за цим чотко слідкує...
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09.07.2021 18:10 Відповісти
И шо? Это ж всё государственных интересах.
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09.07.2021 18:13 Відповісти
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09.07.2021 18:27 Відповісти
Мендель-своя в кодлане Коломойского. Кодлане лжецов, воров и предателей. Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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09.07.2021 17:45 Відповісти
это ж надо сделать столько ошибок в одном предложении. не "продолжит работать", а "продолжит кривляться, штамповать фейлы и тешить чсв за деньги налогоплательщиков"
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09.07.2021 17:46 Відповісти
с прессекретаря увалили...а подушковзбивательницей оставили...куда ж буба без цербера???
Мендель продолжит работать в нашей команде, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6050

...
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09.07.2021 17:51 Відповісти
це ж у яких стосунках треба бути з Вівою, шоб фотографуватись в домашньому халаті?
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09.07.2021 18:10 Відповісти
отож! ... вже точно не службові ))))
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09.07.2021 18:34 Відповісти
Трохи згодом ми чуємо хтивий голосок Назара Сивухи - "Люда, ти готовая?", та якесь таємниче шарудіння.
© Лесь Подерв'янський "П*здєц"
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09.07.2021 18:59 Відповісти
Да кто б сомневался...нормальных людей в этой вашей сраной команде нет...и не будет...так что только мендель и ей подобное дерьмо...
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09.07.2021 17:57 Відповісти
Мендельша багато знає. Шантажує мабуть. Прибрати стрьомно. Головне, шоб лєнка-сєпарша нє рипалась.)
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09.07.2021 18:01 Відповісти
Що там вона знає? Це у чмирька досвіду не вистачає. Кожна лярва знає всі ці шманси-дранси.
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09.07.2021 18:38 Відповісти
Ну Коломойша так хочет.
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09.07.2021 18:06 Відповісти
Офис продолжит работать в нашей команде, - Мендель Президента
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09.07.2021 18:06 Відповісти
То есть Зеля абсолютно не сделал никаких выводов и будет дальше лепить полную лажу для дискредитации Украины
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09.07.2021 18:13 Відповісти
_Да понятно, вполне ожидано. Сборище украиноневистников, слуг путлера держится сплочённой группой в тылу врага.
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09.07.2021 18:21 Відповісти
Это мы у них в тылу. Пока.
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09.07.2021 18:28 Відповісти
🤣ну да...работница
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09.07.2021 18:22 Відповісти
А какая разница? Если она уже уволена, то для страны это не будет большим облегчением, потому как шмаркля найдёт новую совковую еврейку.
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09.07.2021 18:28 Відповісти
команда плечевых на трассе
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09.07.2021 18:31 Відповісти
Була б Лєнка нагрянула колись до цього ОП і повисмикувала цій "колишній, незмінній" пастма, то був би цілком на Лєнкіному боці. Гарно було б, щоб і чмирьку оманському дісталось
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09.07.2021 18:35 Відповісти
вміє гарно смоктати значіть ******* падабралась...
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09.07.2021 18:35 Відповісти
Як Ви могли таке припустити? Подивіться на Їх ціломудрені лиця!(вище на фото)
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09.07.2021 18:43 Відповісти
какие эти жи ды мерзкие, как они все очутились при власти? украине-конец
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09.07.2021 18:41 Відповісти
кнішкі будєт пісать? заднім чіслом ілі в устной формє?
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09.07.2021 18:44 Відповісти
Чи не забагато уваги до цієї "мандєль" останнім часом?!
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09.07.2021 18:49 Відповісти
Будет руководить работой игрового автомата в ОП
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09.07.2021 18:51 Відповісти
Автомат автоматичекий с роялем под ...м...
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09.07.2021 19:01 Відповісти
По руках пішла...
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09.07.2021 19:36 Відповісти
разве дураки откажутся от своей дуры))
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09.07.2021 20:29 Відповісти
Слова "работать" в отношении Мендель - это слишком громко сказано.
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09.07.2021 20:39 Відповісти
Сдайте это ничтожество в бордель, там из нее больше толка будет.
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09.07.2021 20:51 Відповісти
"Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента Украины и продолжит работать в нашей Банде. Мы благодарны.
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09.07.2021 21:11 Відповісти
фамилия как писячка
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09.07.2021 22:16 Відповісти
Уверен, мендель самая умная среди всех зЕбилов, включая язЕлоха и 73%! =))))
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09.07.2021 23:36 Відповісти
Если она - умная, то вы - какой?
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10.07.2021 03:01 Відповісти
Украине больше никогда нельзя повторять горький опыт по избранию клоуна на пост президента... потому что избрав клоуна на пост президента, Украина сама превратилась в клоуна, с которой смеется весь мир...
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10.07.2021 03:49 Відповісти
 
 