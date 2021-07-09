"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил Путин, - Кулеба
"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Крымская платформа направлена на то, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин - международное право и безопасность в Европе", - заявил он.
20 мая на пресс конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" приедут представители 30 стран. Он также сказал, что Россия тяжело воспринимает "Крымскую платформу".
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)(уйло навіть не думай, Україна не одна а з друзями.
І ти фашист окупант отримаєш жорстку відсіч