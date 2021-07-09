"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил Путин, - Кулеба

"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа направлена на то, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин - международное право и безопасность в Европе", - заявил он.

20 мая на пресс конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" приедут представители 30 стран. Он также сказал, что Россия тяжело воспринимает "Крымскую платформу".

Также читайте: Киев не видит целесообразности в участии России в Крымской платформе, - Джапарова