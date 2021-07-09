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"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил Путин, - Кулеба

"Крымская платформа" направлена на восстановление того, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа направлена на то, что  уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин - международное право и безопасность в Европе", - заявил он.

20 мая на пресс конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" приедут представители 30 стран. Он также сказал, что Россия тяжело воспринимает "Крымскую платформу".

Также читайте: Киев не видит целесообразности в участии России в Крымской платформе, - Джапарова

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Цензор сегодня была мощная атака не только на ресурсы а и на все пк ...воосновном вырубались БП компов с КЗ даже
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09.07.2021 23:41 Ответить
А должно быть наоборот(иначе это просто посиделки, чаепитие мудаков!!) - Крымская платформа должна быть направлена к привлечению паРаши и Куйла как главаря банды к восстановлению ВСЕГО что они разрушили в Крыму и плюс компенсация за моральный ущерб."
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10.07.2021 00:01 Ответить
"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5489
)(уйло навіть не думай, Україна не одна а з друзями.
І ти фашист окупант отримаєш жорстку відсіч
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10.07.2021 05:14 Ответить
Когда будет "украинская платформа"? Направленная на восстановление того, что разрушено в Украине?
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10.07.2021 05:25 Ответить
Мильна бульбашка. А Крим чекає військового звільнення.
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10.07.2021 06:29 Ответить
Ты крайне ошибаешся. ИМХО
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10.07.2021 12:07 Ответить
Ще рано. Коли кацап почне відходити, за ним не лишиться нічого, навіть землю буде вагонами вивозити, як фашисти в 42-му. А те, що не зможуть вивезти, тупо попалять, розіб'ють, розтопчуть.
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10.07.2021 07:04 Ответить
 
 