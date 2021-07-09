"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив Путін, - Кулеба
"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Кримська платформа спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін - міжнародне право і безпеку в Європі", - заявив він.
20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт "Кримської платформи" приїдуть представники 30 країн. Він також сказав, що Росія важко сприймає "Кримську платформу".
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)(уйло навіть не думай, Україна не одна а з друзями.
І ти фашист окупант отримаєш жорстку відсіч