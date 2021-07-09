УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14660 відвідувачів онлайн
Новини
1 568 8

"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив Путін, - Кулеба

"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кримська платформа спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін - міжнародне право і безпеку в Європі", - заявив він.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт "Кримської платформи" приїдуть представники 30 країн. Він також сказав, що Росія важко сприймає "Кримську платформу".

Читайте також: Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор сегодня была мощная атака не только на ресурсы а и на все пк ...воосновном вырубались БП компов с КЗ даже
показати весь коментар
09.07.2021 23:41 Відповісти
А должно быть наоборот(иначе это просто посиделки, чаепитие мудаков!!) - Крымская платформа должна быть направлена к привлечению паРаши и Куйла как главаря банды к восстановлению ВСЕГО что они разрушили в Крыму и плюс компенсация за моральный ущерб."
показати весь коментар
10.07.2021 00:01 Відповісти
"Кримська платформа" спрямована на відновлення того, що знищив Путін, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5489
)(уйло навіть не думай, Україна не одна а з друзями.
І ти фашист окупант отримаєш жорстку відсіч
показати весь коментар
10.07.2021 05:14 Відповісти
Когда будет "украинская платформа"? Направленная на восстановление того, что разрушено в Украине?
показати весь коментар
10.07.2021 05:25 Відповісти
Мильна бульбашка. А Крим чекає військового звільнення.
показати весь коментар
10.07.2021 06:29 Відповісти
Ты крайне ошибаешся. ИМХО
показати весь коментар
10.07.2021 12:07 Відповісти
Ще рано. Коли кацап почне відходити, за ним не лишиться нічого, навіть землю буде вагонами вивозити, як фашисти в 42-му. А те, що не зможуть вивезти, тупо попалять, розіб'ють, розтопчуть.
показати весь коментар
10.07.2021 07:04 Відповісти
 
 