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Новости
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При СНБО создали группу по защите информационного пространства

При СНБО создали группу по защите информационного пространства

При Совете национальной безопасности и обороны создана рабочая группа по вопросам защиты информационного пространства, в то же время при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации.

Как переает Цензор.НЕТ, об  этом говорится в Фейсбуке СНБО.

 Указывается, что работа группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства.

8 июля группа уже провела учредительное заседание.

В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.

На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.

Вроде группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях "Си Бриз - 2021", - Минобороны

Автор: 

СНБО (4435) хакер (1185) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+7
Ну, що Шановні Порохоботи, починаємо стібаться з нового недоумка!

При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору - Цензор.НЕТ 3229
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10.07.2021 00:03
+2
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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09.07.2021 23:56
+2
о госпидя, пля!.. а давайте создадим пространство по защите черешни!..
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
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10.07.2021 00:03
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"Російські хакери атакували сайт ВМС, зараз він не працює." Результат противодействия на лицо.

Опять видать набирать по обьявлению в газете будите как и в кибер-полицию !!??
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09.07.2021 23:55 Ответить
Найбільш вразлива точка доступу до будь якої Б\Д,серверу-це прокладка між компом та стулом.
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10.07.2021 07:02 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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09.07.2021 23:56 Ответить
о госпидя, пля!.. а давайте создадим пространство по защите черешни!..
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
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10.07.2021 00:03 Ответить
Ну, що Шановні Порохоботи, починаємо стібаться з нового недоумка!

При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору - Цензор.НЕТ 3229
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10.07.2021 00:03 Ответить
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10.07.2021 00:06 Ответить
Він вже заявив що не стане на Юлькині граблі, бо в нього є свої.)))
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10.07.2021 00:23 Ответить
Зеля змінив партнера.
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10.07.2021 07:20 Ответить
Продовжує працювати Наш, ніхто не бачить проблем.
Це про бажання зелених боронити інформаційний простір )
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10.07.2021 01:43 Ответить
шапито ОПУ омывает свое крмлерашистское реноме на сцене СНБО
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10.07.2021 03:15 Ответить
если ОПУ зам Табачника рулить будет - украина вовы идет к рашистам
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10.07.2021 03:17 Ответить
 
 