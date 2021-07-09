При СНБО создали группу по защите информационного пространства
При Совете национальной безопасности и обороны создана рабочая группа по вопросам защиты информационного пространства, в то же время при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации.
Как переает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке СНБО.
Указывается, что работа группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства.
8 июля группа уже провела учредительное заседание.
В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.
На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.
Вроде группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.
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Опять видать набирать по обьявлению в газете будите как и в кибер-полицию !!??
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
Це про бажання зелених боронити інформаційний простір )