При СНБО создали группу по защите информационного пространства

При Совете национальной безопасности и обороны создана рабочая группа по вопросам защиты информационного пространства, в то же время при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации.

Как переает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке СНБО.

Указывается, что работа группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства.

8 июля группа уже провела учредительное заседание.

В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.

На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.

Вроде группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.

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