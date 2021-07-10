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Новини
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При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору

При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору

При Раді національної безпеки та оборони створено робочу групу з питань захисту інформаційного простору, водночас при РНБО вже працює Центр протидії дезінформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у фейсбуці РНБО.

Вказується, що робота група стане майданчиком для обговорення питань та напрацювання конкретних рішень щодо захисту інформаційного простору держави.

8 липня група вже провела установче засідання.

До її складу, кажуть в РНБО, увійшли всі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації.

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На зустрічі обговорили питання створення реєстру заборонених ресурсів, яке всі учасники визнали невиправданим.

Начебто група повинна виробити механізм і алгоритм дій для операторів телекомунікацій щодо виконання закону про санкції і захисту вітчизняного інформаційного простору.

Автор: 

РНБО (2285) хакер (1353) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+7
Ну, що Шановні Порохоботи, починаємо стібаться з нового недоумка!

При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору - Цензор.НЕТ 3229
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10.07.2021 00:03
+2
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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09.07.2021 23:56
+2
о госпидя, пля!.. а давайте создадим пространство по защите черешни!..
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
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10.07.2021 00:03
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"Російські хакери атакували сайт ВМС, зараз він не працює." Результат противодействия на лицо.

Опять видать набирать по обьявлению в газете будите как и в кибер-полицию !!??
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09.07.2021 23:55 Відповісти
Найбільш вразлива точка доступу до будь якої Б\Д,серверу-це прокладка між компом та стулом.
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10.07.2021 07:02 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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09.07.2021 23:56 Відповісти
о госпидя, пля!.. а давайте создадим пространство по защите черешни!..
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
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10.07.2021 00:03 Відповісти
Ну, що Шановні Порохоботи, починаємо стібаться з нового недоумка!

При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору - Цензор.НЕТ 3229
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10.07.2021 00:03 Відповісти
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10.07.2021 00:06 Відповісти
Він вже заявив що не стане на Юлькині граблі, бо в нього є свої.)))
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10.07.2021 00:23 Відповісти
Зеля змінив партнера.
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10.07.2021 07:20 Відповісти
Продовжує працювати Наш, ніхто не бачить проблем.
Це про бажання зелених боронити інформаційний простір )
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10.07.2021 01:43 Відповісти
шапито ОПУ омывает свое крмлерашистское реноме на сцене СНБО
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10.07.2021 03:15 Відповісти
если ОПУ зам Табачника рулить будет - украина вовы идет к рашистам
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10.07.2021 03:17 Відповісти
 
 