При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору
При Раді національної безпеки та оборони створено робочу групу з питань захисту інформаційного простору, водночас при РНБО вже працює Центр протидії дезінформації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у фейсбуці РНБО.
Вказується, що робота група стане майданчиком для обговорення питань та напрацювання конкретних рішень щодо захисту інформаційного простору держави.
8 липня група вже провела установче засідання.
До її складу, кажуть в РНБО, увійшли всі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації.
На зустрічі обговорили питання створення реєстру заборонених ресурсів, яке всі учасники визнали невиправданим.
Начебто група повинна виробити механізм і алгоритм дій для операторів телекомунікацій щодо виконання закону про санкції і захисту вітчизняного інформаційного простору.
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Опять видать набирать по обьявлению в газете будите как и в кибер-полицию !!??
хоть польза какая будет!.. сегодня сайт ВМСУ подвесили, а РНБО занимается клоунадой!
Це про бажання зелених боронити інформаційний простір )