При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору

При Раді національної безпеки та оборони створено робочу групу з питань захисту інформаційного простору, водночас при РНБО вже працює Центр протидії дезінформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у фейсбуці РНБО.

Вказується, що робота група стане майданчиком для обговорення питань та напрацювання конкретних рішень щодо захисту інформаційного простору держави.

8 липня група вже провела установче засідання.

До її складу, кажуть в РНБО, увійшли всі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації.

Читайте також: Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання "Сі Бриз - 2021", - Міноборони

На зустрічі обговорили питання створення реєстру заборонених ресурсів, яке всі учасники визнали невиправданим.

Начебто група повинна виробити механізм і алгоритм дій для операторів телекомунікацій щодо виконання закону про санкції і захисту вітчизняного інформаційного простору.