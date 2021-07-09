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Новости Агрессия России против Украины
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Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях "Си Бриз - 2021", - Минобороны

Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях

9 июля были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.

Также в результате хакерской атаки ммело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано "использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания". Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

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Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.

По данным Минобороны, к проведению информационных операций против Украины привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze

Автор: 

ВМС (1474) Минобороны (9371) Си-Бриз (145) хакер (1185)


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Топ комментарии
+11
Ідійоти. Запитали б у Зелі, він би і так все злив.
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09.07.2021 22:34
+10
Моего младшего сына призвали в армию ...,захотел служить Украине...
Надобраніч Панове Українці...,
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09.07.2021 23:03
+7
А бубачка знову буде вмовляти фуйла?
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09.07.2021 22:31
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шизофренічний дід ніяк не вгамується)
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09.07.2021 22:31 Ответить
шо вы накинулись на то нещасне *****!! вон байден сказал, шо козломордые хакеры никакого отношения в *****деду не имеют
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09.07.2021 22:40 Ответить
Все их хакеры это подразделение ФСБ. Никаких шалящих студентов там нет. Там нет демократии, поэтому там все подконтрольно спецслужбам.
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09.07.2021 23:48 Ответить
не выдумывайте
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10.07.2021 00:23 Ответить
А бубачка знову буде вмовляти фуйла?
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09.07.2021 22:31 Ответить
Він на нього працює, "вмовляти" то на публіку
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09.07.2021 23:31 Ответить
не вмовляти а відсмоктувати!
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09.07.2021 23:47 Ответить
охренеть, самим не позорно такие новости выкладывать?
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09.07.2021 22:33 Ответить
а ведь недавно какой-то бюрократ интернетных сверхтехнологий рассказывал, что предотвратил миллион и маленькую тележку хакерских аттак
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09.07.2021 22:41 Ответить
все дело в том что первая выложила рашка и компашка...а наши типа оправдываются, что все не так страшно... а взломал это все "джокер из днр" .. (от это уровень у младонедорецпублик))
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09.07.2021 22:43 Ответить
Это мироточение глаз ***** в очЕях гундосого косоворотника
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09.07.2021 22:34 Ответить
Ідійоти. Запитали б у Зелі, він би і так все злив.
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09.07.2021 22:34 Ответить
ще й від себе прибрехав би трошки))))
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09.07.2021 22:43 Ответить
_А кто сказал что он не слил? Стратегические и оперативные планы, списки личного состава, завербованных агентов в тылу врага и т .п.
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09.07.2021 22:44 Ответить
В такому разі виникає питання. Навіщо їм ламати сайт коли вся інфа злита?
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09.07.2021 22:57 Ответить
Ну типа РАБссия одержала паБЕДУ на блоком НАТО и Бразилией 30 стран НАТО потерпели поражение в Черном море...,лично я верю...,что Путлер всех многоходовочкой обул...
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09.07.2021 22:47 Ответить
Ох уж эти всемогущие хакеры...
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09.07.2021 22:49 Ответить
Штирлиц,у вас усы советского производства,а ваще перестаньте гримироваться что Чарли Чаплин,сказал шэф Гестапо Мюллер...,Штирлиц подумал и говорит...,герр Группенфюрер, советская разведка узнала о плане Гитлера " Барбаросса" когда Гитлер еще не хотел нападать на советское дерьмо...
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09.07.2021 22:53 Ответить
Боширов и Петров срочно вылетели в Афган...,предложение простое...Витька Индюкович,дважды не сидевший, новый президент Талибана и Афгана...Во люди растут...мать моя мама...
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09.07.2021 22:59 Ответить
полная изоляция, гибель и распад -
для мира ничего не может быть лучше такого кацапского будущего ...
и, сами кацапы - способствуют этому
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09.07.2021 22:59 Ответить
Моего младшего сына призвали в армию ...,захотел служить Украине...
Надобраніч Панове Українці...,
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09.07.2021 23:03 Ответить
Здоровья и удачи от души!
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09.07.2021 23:52 Ответить
Справжнього чоловіка та українця виховали!
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10.07.2021 01:13 Ответить
"...ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ"(с) - оно и понятно, - бубочка сам прислал...
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09.07.2021 23:04 Ответить
Все эти московские хакеры это не какие-то шалящие студенты. Это подразделение ФСБ. Даже если у вас перестала работать система и пришло сообщение, что вы дескать парнуху распространяете, поэтому должны куда-то отправить штраф 1000 гривень, тогда система станет работать, то это их экспертментальные разработки.
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09.07.2021 23:44 Ответить
Ясен пень. ПаРаша, никогда ничего не создававшая, умеет только красть и разрушать. Все ее технологии - либо воровские, либо разрушительные. То, что паРаша не может украсть, она тут же напрягается изо всех сил намеривается дуничтожить или разрушить. Не создав АБСОЛЮТНО ничего в области компьютеризации, паРаша создала целую индустрию уничтожения, порчи, вывода из строя высоко интеллектуальных технологий, направленных на технический прогресс. Не имея ни малейшего направления в сторону прогресса в науке и технике, гуманитарной сфере паРаша разворачивает Человечество в сторону регресса, где его (человечество) ожидает ТОЛЬКО одно - тоталитарно-диктаторская система управления государством. "Лучшие" примеры такого управления - КНДР, "Белорусия", Таджикистан, Киргизия... Про паРашу вообще нечего говорить!!! Эта страна изначально создавалась на лозунге: "Ломать - не строить".
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09.07.2021 23:46 Ответить
главное штобы наши войска в ответ соблюдали тишину !!!
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09.07.2021 23:47 Ответить
Идут учения. Ну так учения идут и у врага, а наше Минобороны об этом не знало? Хорошо хоть знает такие слова как "уязвимость фреймворка".
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10.07.2021 00:30 Ответить
Треба якось відрізати лаптєстан від всесвітньої павутини. Може з'явиться геній та зробить світу такий подарунок.
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10.07.2021 01:17 Ответить
Альтернатива: не позориться, а защитить надлежащим счином сайт такой солидной конторы, как ВМФ.
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10.07.2021 02:54 Ответить
Тем более, во время Си Бриз... Какое позорисько на весь всесвiт.
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10.07.2021 02:56 Ответить
ВМФ - ВМС
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10.07.2021 03:30 Ответить
В точку!Иногда это жлобство необьяснимо,разые что невежество.Применяются бесплатные движки,ворованый софт и яндекс-поделки.Там нечего взламывать - двери нараспашку.Не жадничайте,не покупайте ничего русского,не пользуйтесь бесплатным сыром.И еще,не лепите умный дом и видеонаблюдение в одной сети с чем то важным.
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10.07.2021 04:56 Ответить
Вчора і на "Цензор" була ддос-атака.
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10.07.2021 09:19 Ответить
На Цензоре сегодня ночью и под удро присутствовал напряг...
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10.07.2021 13:10 Ответить
 
 