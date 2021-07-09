Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях "Си Бриз - 2021", - Минобороны
9 июля были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.
Также в результате хакерской атаки ммело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано "использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания". Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.
Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.
По данным Минобороны, к проведению информационных операций против Украины привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов РФ.
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для мира ничего не может быть лучше такого кацапского будущего ...
и, сами кацапы - способствуют этому
Надобраніч Панове Українці...,
ВМФ- ВМС