Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну
Люди, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel
Новые правила начнут действовать с конца следующей недели - 16 июля. Самоизоляция должна будет длиться сутки, до тех пор пока лицо не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по прибытию в Израиль.
В то же время, лица, которые возвращаются из 16 стран, где наблюдается высокий уровень инфицирования должны будут самоизолироваться на две недели. Если у них будет два негативных теста на коронавирус, то самоизоляция будет продолжаться 10 дней.
Украина в эти страны не входит, поэтому путешественников из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции.
Такие правила касаются не только туристов, но и израильских граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куди Бєня буде тікати, єслі шо?
за 5 останніх днів
випадків 2410
померлих 6
Канада (повністю вакциновано 40,5%)
за 5 останніх днів
випадків 2995
померлих 14+18+6+13+8=59
Інший приклад - Кобздон . Він завжди мав проблеми на контролі ...
Головне тут - або громадянство , або є громадяне - родичи . А національність немає значення - бард Юлій Кім кореянин , але живе в Хайфі .
Крім цього , є в Ізраїлі дрібна громада в"єтконговців , бо коли янки збігли з Північного В"єтнаму вони стверждували , що Сайгонці де корупціонери й тому їх не варто було захищатив від комуняк . А ці люди сіли на кораблі з не чекаючи поки краснодупі їх в"ють втекли . Але жодна країна не хотіла їх приймати . А ось ліва Голда Меїр ім дала притулок .
Крім того , десь так років надцять була мода на тайландок у чоловіків . Зараз бігають по Тель-Авіву (найбліш ліберальне й толерантне місто , але буржуазне на відміну від пролетарської Хайфи) дітки напів-монголоїдної раси ...
Ось в Україні як ведуть статистику ? Якщо ковід зафіксован раніше , то може й запишуть померлого від інфакту в статистику , а комусь головний лікар накаже не записувати .
А в Ізіраїлі по відповідному протоколу перевірять усіх , навіть коли впевненні , що можливий ковід не впливав на гибель людини .
Ї саме тому з 6.4 тисяч померлих десь так 3 - 4 тисячи не мали жодного характерного симптому й померли від хронічних тяжких захворювань в дуже похилому віці .
До речі з Україною рівняти може й не дуже коректно (по рівню економічних можливостей) . Візьмемо Корею (цівілїзованну) . На 51 млн. населення тільки 10 млн. тестів . Тому не дивно , що в їх показник смертності всього 2 тисячи .