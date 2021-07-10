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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну

Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну

Люди, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel

Новые правила начнут действовать с конца следующей недели - 16 июля. Самоизоляция должна будет длиться сутки, до тех пор пока лицо не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по прибытию в Израиль.

В то же время, лица, которые возвращаются из 16 стран, где наблюдается высокий уровень инфицирования должны будут самоизолироваться на две недели. Если у них будет два негативных теста на коронавирус, то самоизоляция будет продолжаться 10 дней.

Украина в эти страны не входит, поэтому путешественников из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции.

Такие правила касаются не только туристов, но и израильских граждан.

Также читайте: Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19

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Израиль (1930) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну - Цензор.НЕТ 746
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10.07.2021 00:37
+5
А як же "перемога" ?
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10.07.2021 01:43
+5
И обрезание при въезде.
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10.07.2021 02:20
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Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну - Цензор.НЕТ 746
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10.07.2021 00:37 Ответить
Мандель хоче переплюнути Кличка.
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10.07.2021 00:41 Ответить
кличко косноязикий... а ця шалава тупа... ще й дурна...
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10.07.2021 00:48 Ответить
Если плевок вагинальный то все возможно
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10.07.2021 10:10 Ответить
Не порівнюй непорівнюване. Мегдель до Кличка - як до неба
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10.07.2021 11:24 Ответить
Не порівнюй непорівнюване. Мегдель до Кличка - як до неба
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10.07.2021 11:25 Ответить
Ну и кто "консерваторы" в слуге урода? Магазинный вор, взяточник неудачник и нарик Юрченко? Брагар, который предлагал расплатится за комуслуги собаками? Слуги бородатой Кончиты Коломьюрст украинофобы евреи Дубинский, Куницкий, Бужанский, Василевская-Смаглюк и др? Яременко "анал табу", Коля "котлета" с лимонами после взрыва дома? Третьякова с "второсортными детьми"? Это не слуги народа, даже не слуги урода это цирковое шоу уродов для 73% дегенератов по сценарию большого любителя кофе Карабаса-Барабаса Землеобетованного.
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10.07.2021 10:28 Ответить
Нас ошукали.....
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10.07.2021 00:38 Ответить
А до нас летять з усіх занзібарів турЬІстЬІ і ніякого карантину.
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10.07.2021 00:39 Ответить
поїхати на сутки в святі місця тепер не получиться.... хай самі сидять в карантині... туди зараз нормальним людям зась.
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10.07.2021 00:49 Ответить
Ізраїль на замкє!
Куди Бєня буде тікати, єслі шо?
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10.07.2021 00:55 Ответить
самоизоляция - это когда сам себя изолируешь. А израильская "обязательная самоизоляция" - это просто заключение.
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10.07.2021 01:30 Ответить
А як же "перемога" ?
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10.07.2021 01:43 Ответить
Израїль (повністю вакциновано 57,3%)
за 5 останніх днів
випадків 2410
померлих 6

Канада (повністю вакциновано 40,5%)
за 5 останніх днів
випадків 2995
померлих 14+18+6+13+8=59
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10.07.2021 14:02 Ответить
И обрезание при въезде.
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10.07.2021 02:20 Ответить
Обьяните мне как туристу: нафига вообще ехать в тот исраиль? Когда есть масса лояльных туристу стран без особых требований по вьезду, с более интересным климатом, сказочной природой, более низкими ценами и первоклассной программой по достопримечательностям?!
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10.07.2021 05:21 Ответить
Станете евреем, если повезет, узнаете
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10.07.2021 07:11 Ответить
Це не зовсім вірно, бо наявність національності нікого не хвилює на пачпортному контролі -- виключно громодянсво . Моя жінка (блонда) одна з тисяч українок , яка десятки разів проходила по зеленому коридору за хвилини відповідний check-point , тоді як явних євреїк , але таких же молодих й в "бойовому колірі" тримали по 3 години . Буває й таке , що усі родичі у еврея або в Україні , або в США , а в Ізраїлі нема .
Інший приклад - Кобздон . Він завжди мав проблеми на контролі ...

Головне тут - або громадянство , або є громадяне - родичи . А національність немає значення - бард Юлій Кім кореянин , але живе в Хайфі .
Крім цього , є в Ізраїлі дрібна громада в"єтконговців , бо коли янки збігли з Північного В"єтнаму вони стверждували , що Сайгонці де корупціонери й тому їх не варто було захищатив від комуняк . А ці люди сіли на кораблі з не чекаючи поки краснодупі їх в"ють втекли . Але жодна країна не хотіла їх приймати . А ось ліва Голда Меїр ім дала притулок .
Крім того , десь так років надцять була мода на тайландок у чоловіків . Зараз бігають по Тель-Авіву (найбліш ліберальне й толерантне місто , але буржуазне на відміну від пролетарської Хайфи) дітки напів-монголоїдної раси ...
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10.07.2021 08:46 Ответить
если надо объяснять,то лучше этого не делать.
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10.07.2021 08:05 Ответить
Там же вакцинировали почте все население, зачем самоизоляция, или вакцины туфта?
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10.07.2021 07:15 Ответить
Може й "туфта" але така туфта , що чомусь показники померлих одні з низчих в світі , хоча перевіряють на ковід абсолютно усіх , хто помер от будь чого , тому на 8.6 млн. населення зроблено тестів 15.4 млн тестів ...
Ось в Україні як ведуть статистику ? Якщо ковід зафіксован раніше , то може й запишуть померлого від інфакту в статистику , а комусь головний лікар накаже не записувати .

А в Ізіраїлі по відповідному протоколу перевірять усіх , навіть коли впевненні , що можливий ковід не впливав на гибель людини .
Ї саме тому з 6.4 тисяч померлих десь так 3 - 4 тисячи не мали жодного характерного симптому й померли від хронічних тяжких захворювань в дуже похилому віці .
До речі з Україною рівняти може й не дуже коректно (по рівню економічних можливостей) . Візьмемо Корею (цівілїзованну) . На 51 млн. населення тільки 10 млн. тестів . Тому не дивно , що в їх показник смертності всього 2 тисячи .
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10.07.2021 07:54 Ответить
Детей до 12 там не вакцинировали.
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10.07.2021 13:40 Ответить
А что скажет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом? Мы же так не будем делать)))))
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10.07.2021 08:23 Ответить
 
 