Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну

Люди, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel

Новые правила начнут действовать с конца следующей недели - 16 июля. Самоизоляция должна будет длиться сутки, до тех пор пока лицо не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по прибытию в Израиль.

В то же время, лица, которые возвращаются из 16 стран, где наблюдается высокий уровень инфицирования должны будут самоизолироваться на две недели. Если у них будет два негативных теста на коронавирус, то самоизоляция будет продолжаться 10 дней.

Украина в эти страны не входит, поэтому путешественников из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции.

Такие правила касаются не только туристов, но и израильских граждан.

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