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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль ввів обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну

Ізраїль ввів обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну

Люди, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel

Нові правила почнуть діяти з кінця наступного тижня - 16 липня. Самоізоляція триватиме добу, доти, доки особа не отримає негативний тест на коронавірус, який має зробити по прибуттю до Ізраїлю.

Водночас, особи, які повертаються з 16 країн, де спостерігається високий рівень інфікування, повинні будуть самоізолюватись на два тижні. Якщо у них буде два негативні тести на коронавірус, то самоізоляція триватиме 10 днів.

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Україна в ці країни не входить, тому мандрівників з України очікує лише 24 години ізоляції.

Такі правила стосуються не тільки туристів, а й ізраїльських громадян.

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Автор: 

Ізраїль (1648) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну - Цензор.НЕТ 746
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10.07.2021 00:37
+5
А як же "перемога" ?
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10.07.2021 01:43
+5
И обрезание при въезде.
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10.07.2021 02:20
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Израиль ввел обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну - Цензор.НЕТ 746
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10.07.2021 00:37 Відповісти
Мандель хоче переплюнути Кличка.
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10.07.2021 00:41 Відповісти
кличко косноязикий... а ця шалава тупа... ще й дурна...
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10.07.2021 00:48 Відповісти
Если плевок вагинальный то все возможно
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10.07.2021 10:10 Відповісти
Не порівнюй непорівнюване. Мегдель до Кличка - як до неба
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10.07.2021 11:24 Відповісти
Не порівнюй непорівнюване. Мегдель до Кличка - як до неба
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10.07.2021 11:25 Відповісти
Ну и кто "консерваторы" в слуге урода? Магазинный вор, взяточник неудачник и нарик Юрченко? Брагар, который предлагал расплатится за комуслуги собаками? Слуги бородатой Кончиты Коломьюрст украинофобы евреи Дубинский, Куницкий, Бужанский, Василевская-Смаглюк и др? Яременко "анал табу", Коля "котлета" с лимонами после взрыва дома? Третьякова с "второсортными детьми"? Это не слуги народа, даже не слуги урода это цирковое шоу уродов для 73% дегенератов по сценарию большого любителя кофе Карабаса-Барабаса Землеобетованного.
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10.07.2021 10:28 Відповісти
Нас ошукали.....
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10.07.2021 00:38 Відповісти
А до нас летять з усіх занзібарів турЬІстЬІ і ніякого карантину.
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10.07.2021 00:39 Відповісти
поїхати на сутки в святі місця тепер не получиться.... хай самі сидять в карантині... туди зараз нормальним людям зась.
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10.07.2021 00:49 Відповісти
Ізраїль на замкє!
Куди Бєня буде тікати, єслі шо?
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10.07.2021 00:55 Відповісти
самоизоляция - это когда сам себя изолируешь. А израильская "обязательная самоизоляция" - это просто заключение.
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10.07.2021 01:30 Відповісти
А як же "перемога" ?
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10.07.2021 01:43 Відповісти
Израїль (повністю вакциновано 57,3%)
за 5 останніх днів
випадків 2410
померлих 6

Канада (повністю вакциновано 40,5%)
за 5 останніх днів
випадків 2995
померлих 14+18+6+13+8=59
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10.07.2021 14:02 Відповісти
И обрезание при въезде.
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10.07.2021 02:20 Відповісти
Обьяните мне как туристу: нафига вообще ехать в тот исраиль? Когда есть масса лояльных туристу стран без особых требований по вьезду, с более интересным климатом, сказочной природой, более низкими ценами и первоклассной программой по достопримечательностям?!
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10.07.2021 05:21 Відповісти
Станете евреем, если повезет, узнаете
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10.07.2021 07:11 Відповісти
Це не зовсім вірно, бо наявність національності нікого не хвилює на пачпортному контролі -- виключно громодянсво . Моя жінка (блонда) одна з тисяч українок , яка десятки разів проходила по зеленому коридору за хвилини відповідний check-point , тоді як явних євреїк , але таких же молодих й в "бойовому колірі" тримали по 3 години . Буває й таке , що усі родичі у еврея або в Україні , або в США , а в Ізраїлі нема .
Інший приклад - Кобздон . Він завжди мав проблеми на контролі ...

Головне тут - або громадянство , або є громадяне - родичи . А національність немає значення - бард Юлій Кім кореянин , але живе в Хайфі .
Крім цього , є в Ізраїлі дрібна громада в"єтконговців , бо коли янки збігли з Північного В"єтнаму вони стверждували , що Сайгонці де корупціонери й тому їх не варто було захищатив від комуняк . А ці люди сіли на кораблі з не чекаючи поки краснодупі їх в"ють втекли . Але жодна країна не хотіла їх приймати . А ось ліва Голда Меїр ім дала притулок .
Крім того , десь так років надцять була мода на тайландок у чоловіків . Зараз бігають по Тель-Авіву (найбліш ліберальне й толерантне місто , але буржуазне на відміну від пролетарської Хайфи) дітки напів-монголоїдної раси ...
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10.07.2021 08:46 Відповісти
если надо объяснять,то лучше этого не делать.
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10.07.2021 08:05 Відповісти
Там же вакцинировали почте все население, зачем самоизоляция, или вакцины туфта?
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10.07.2021 07:15 Відповісти
Може й "туфта" але така туфта , що чомусь показники померлих одні з низчих в світі , хоча перевіряють на ковід абсолютно усіх , хто помер от будь чого , тому на 8.6 млн. населення зроблено тестів 15.4 млн тестів ...
Ось в Україні як ведуть статистику ? Якщо ковід зафіксован раніше , то може й запишуть померлого від інфакту в статистику , а комусь головний лікар накаже не записувати .

А в Ізіраїлі по відповідному протоколу перевірять усіх , навіть коли впевненні , що можливий ковід не впливав на гибель людини .
Ї саме тому з 6.4 тисяч померлих десь так 3 - 4 тисячи не мали жодного характерного симптому й померли від хронічних тяжких захворювань в дуже похилому віці .
До речі з Україною рівняти може й не дуже коректно (по рівню економічних можливостей) . Візьмемо Корею (цівілїзованну) . На 51 млн. населення тільки 10 млн. тестів . Тому не дивно , що в їх показник смертності всього 2 тисячи .
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10.07.2021 07:54 Відповісти
Детей до 12 там не вакцинировали.
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10.07.2021 13:40 Відповісти
А что скажет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом? Мы же так не будем делать)))))
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10.07.2021 08:23 Відповісти
 
 