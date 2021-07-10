Ізраїль ввів обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну

Люди, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel

Нові правила почнуть діяти з кінця наступного тижня - 16 липня. Самоізоляція триватиме добу, доти, доки особа не отримає негативний тест на коронавірус, який має зробити по прибуттю до Ізраїлю.

Водночас, особи, які повертаються з 16 країн, де спостерігається високий рівень інфікування, повинні будуть самоізолюватись на два тижні. Якщо у них буде два негативні тести на коронавірус, то самоізоляція триватиме 10 днів.

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Україна в ці країни не входить, тому мандрівників з України очікує лише 24 години ізоляції.

Такі правила стосуються не тільки туристів, а й ізраїльських громадян.

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