Ізраїль ввів обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну
Люди, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel
Нові правила почнуть діяти з кінця наступного тижня - 16 липня. Самоізоляція триватиме добу, доти, доки особа не отримає негативний тест на коронавірус, який має зробити по прибуттю до Ізраїлю.
Водночас, особи, які повертаються з 16 країн, де спостерігається високий рівень інфікування, повинні будуть самоізолюватись на два тижні. Якщо у них буде два негативні тести на коронавірус, то самоізоляція триватиме 10 днів.
Україна в ці країни не входить, тому мандрівників з України очікує лише 24 години ізоляції.
Такі правила стосуються не тільки туристів, а й ізраїльських громадян.
Будь ласка, зачекайте...
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Куди Бєня буде тікати, єслі шо?
за 5 останніх днів
випадків 2410
померлих 6
Канада (повністю вакциновано 40,5%)
за 5 останніх днів
випадків 2995
померлих 14+18+6+13+8=59
Інший приклад - Кобздон . Він завжди мав проблеми на контролі ...
Головне тут - або громадянство , або є громадяне - родичи . А національність немає значення - бард Юлій Кім кореянин , але живе в Хайфі .
Крім цього , є в Ізраїлі дрібна громада в"єтконговців , бо коли янки збігли з Північного В"єтнаму вони стверждували , що Сайгонці де корупціонери й тому їх не варто було захищатив від комуняк . А ці люди сіли на кораблі з не чекаючи поки краснодупі їх в"ють втекли . Але жодна країна не хотіла їх приймати . А ось ліва Голда Меїр ім дала притулок .
Крім того , десь так років надцять була мода на тайландок у чоловіків . Зараз бігають по Тель-Авіву (найбліш ліберальне й толерантне місто , але буржуазне на відміну від пролетарської Хайфи) дітки напів-монголоїдної раси ...
Ось в Україні як ведуть статистику ? Якщо ковід зафіксован раніше , то може й запишуть померлого від інфакту в статистику , а комусь головний лікар накаже не записувати .
А в Ізіраїлі по відповідному протоколу перевірять усіх , навіть коли впевненні , що можливий ковід не впливав на гибель людини .
Ї саме тому з 6.4 тисяч померлих десь так 3 - 4 тисячи не мали жодного характерного симптому й померли від хронічних тяжких захворювань в дуже похилому віці .
До речі з Україною рівняти може й не дуже коректно (по рівню економічних можливостей) . Візьмемо Корею (цівілїзованну) . На 51 млн. населення тільки 10 млн. тестів . Тому не дивно , що в їх показник смертності всього 2 тисячи .