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Израиль (1851) карантин (16728) маска (166) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Правительство Израиля решило вернуть обязательное ношение защитных масок с начала следующей недели на фоне роста заболеваемости COVID-19, вызванного в частности, опасным штаммом Delta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Нахман Аш также призвал жителей страны отказаться от поездок за границу, особенно с детьми, которые не были вакцинированы от COVID-19, пишет The Times of Israel.

По его словам, невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан.

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В то же время закрывать границы правительство не планирует.

По состоянию на вечер 24 июня в Израиле подтвердили 169 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким ежедневным показателем за несколько месяцев.

Ранее правительство Израиля перенесло открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов до 1 августа.

Всего с начала пандемии в Израиле зарегистрировали более 840 тыс. инфицированных, умерли 6,4 тыс. заразившихся, выздоровели более 833 тыс. человек.

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Израиль считается одним из лидеров среди других стран по темпам вакцинации от COVID-19.

По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 180 775 213 случаев заражения коронавирусом. В частности, зарегистрированы 3 916 202 смерти, выздоровели 165 423 065 человек.
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Топ комментарии
+17
Вот и "победили Ковид" массовой вакцинацией...
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25.06.2021 16:06
+5
А как же вакцина?
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25.06.2021 16:17
+4
Из Москвы пишут. Там Ппц.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
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25.06.2021 16:15
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Вот и "победили Ковид" массовой вакцинацией...
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25.06.2021 16:06 Ответить
Там, кстати, укололась только 58%. Ортодоксы, арабы и выходцы из СССР отказались от этой процедуры. Но активно заражаются и болеют как раз сейчас уколотые.
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25.06.2021 16:10 Ответить
В статті ж сказано, що колективного імунітету ще немає.
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25.06.2021 16:13 Ответить
А шо ты хотел? Палестина, местные антипривисочники и прочая шобла...
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25.06.2021 16:15 Ответить
рост заболеваемости это +218 новых выявленных за сутки и НОЛЬ смертей.
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25.06.2021 16:23 Ответить
а давай немного подождем? нередко умирают спустя пару недель после "заражения"
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25.06.2021 22:46 Ответить
Пару дней назад говорил с местным учёным-евреем. Он хоть и укололся пфайзером, но понимает, что против индийского штамма это бесполезно.
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25.06.2021 16:06 Ответить
Зато в будущем для болезни Алцгеймера в самый раз .
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25.06.2021 21:00 Ответить
так там наче 60% населення було вакциновано і все одно знову поперло?
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25.06.2021 16:07 Ответить
В статті ж сказано, що колективного імунітету ще немає.
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25.06.2021 16:13 Ответить
ну 60% це доволі багато...і чому повинно бути сами 80%, а не 78 чи 95?
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25.06.2021 16:19 Ответить
60% - це може бути багато для таких хвороб, як кір чи вітрянка, де антитіла після вакцинації можуть існувати на протязі десятків років.
Для кожної хвороби існує свій поріг колективного імунітету.
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25.06.2021 16:57 Ответить
а як його можна визначити для нової хвороби? хіба що теоретично.
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25.06.2021 16:59 Ответить
Саме так.
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25.06.2021 17:24 Ответить
по зірках на небі
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25.06.2021 22:45 Ответить
60% не всего населения, а взрослой его части, это не более 40% от всего.
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25.06.2021 20:02 Ответить
все одно закрадаються певні сумніви в ефективності вакцин.
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25.06.2021 20:17 Ответить
Дело новое. Неизвестное. Фактически идет разведка боем. Очевидно, за оставшуюся жизнь придется прививаться не раз, и не два.
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25.06.2021 20:31 Ответить
хай би на мавпах тренувались
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25.06.2021 20:34 Ответить
расскажите об этом нашему буковельскому ЗЕбилу "36 и 6"
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25.06.2021 16:08 Ответить
Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения/ не долго мучилась старушка в злодейских опытных руках.
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25.06.2021 16:08 Ответить
Из Москвы пишут. Там Ппц.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
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25.06.2021 16:15 Ответить
С чего ты взял, что спутник-вектор вакцина?
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25.06.2021 16:18 Ответить
Да, правильно это не вакцина как и другие. Это медицинский эксперимент. Вакцина только китайская, но тоже бесполезная.
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25.06.2021 16:22 Ответить
Как видим, совсем бесполезная она на территори кацапстана. Тот же Израиль волну эпидемии сбил, даже при условии не 100% вакцинации, собьёт и вторую.
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25.06.2021 16:36 Ответить
Там с 25 июня обязательные намордники вводят и уколотых на карантин отправляют.
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25.06.2021 16:43 Ответить
Так карантинные меры - это разумно. Тем более, с не 100% вакцинацией.
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25.06.2021 16:55 Ответить
Да хоть с 105% вакцинацией . Вирус мутирует на вакцинированных быстро и дальнейшее использование вакцины теряет смысл . Нужна новая . Это как с гриппом , каждый год новый штамм .
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25.06.2021 20:58 Ответить
Это только у вас в лаптестане возможны и 140%-ные вакцинации, голосования за х-йла и прочий бред. Ну и вакцинироваться вам не нужно - персонально каждому кацапу.
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27.06.2021 14:44 Ответить
Кого он сбил ? Израиль рапортовал о рекордном количестве вакцинированных что по идее должно исключить заболевания в большом масштабе . А тут опять локдаун .
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25.06.2021 20:56 Ответить
Это у вас в ************* локдаун и принудительная вакцинация. В Израиле не было рекордного количества, но даже при этом они даже позакрывали ковидные отделения больниц, т.к. небыло больных. Естественно, при том, что у них почти половина населения НЕ вакцинировалась, глупо было бы ожидать отсутствия новых заболевших. Но Израиль знает, что с этим делать, а кацапы нет.
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27.06.2021 14:46 Ответить
А как же вакцина?
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25.06.2021 16:17 Ответить
..они такие наивные. Вирус распространяется адресно. Т.е. ваши границы не имеют смысла, маски тоже. И ....дальше не буду, ладно подожду чуток. А то скажут, что пугаю......
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25.06.2021 16:47 Ответить
На выходные и День Конституции Укрзализныця запускает дополнительные поезда на Одессу.
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25.06.2021 17:39 Ответить
У нас в Казахстане принуждают вакцинироваться или вылетишь с работы. Или каждую неделю приноси тесты пцр,а он стоит огого
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25.06.2021 17:56 Ответить
Что сложного в том, чтобы вакцинироваться??
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25.06.2021 18:00 Ответить
там вроде или рашенский спутник или еще не пойми что
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25.06.2021 18:19 Ответить
Спутник - это почти что Новичок. Я бы не рискнул. Даже если он поможет, не рисковал бы.
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25.06.2021 22:00 Ответить
вакцинироваться- дело нехитрое. Вопрос в последствиях после вакцинации
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25.06.2021 20:21 Ответить
последствия от вакцины могут быть крайне тяжелыми . особенно в долгосрочной перспекриве .
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25.06.2021 20:53 Ответить
давай я тебе в стакане что-то намешаю, а ты это выпьешь?
нет? а что сложного?
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25.06.2021 22:43 Ответить
обождите , так ведь они рапортовли что вакцинировали практически всех ? И тут опять ? Или вакцины фуфло или подход к лечению вируса надо менять . Как показывает практика лечение на ранних стадиях с использованием не дорогих препаратов эффективно 99.9% случаев пациенты выздоравливают получая природный иммунитет .
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25.06.2021 20:51 Ответить
Я буду улыбаться, если зекоманда в их желании вывести украинцев с их земель не хотя сотворит чудо в приобретении коллективного иммунитета без массовой вакцинации.
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25.06.2021 22:04 Ответить
скоріше за все так і буде
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25.06.2021 22:29 Ответить
Перемога!
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25.06.2021 22:42 Ответить
Зате "чемпіони". Так голосно задекларували свою "перемогу" на весь світ.
Тут на піну сходили - в приклад наводили.
А тепер міокардити, ризик розвитку рідкісної хвороби крові ... Скільки ще буде. Файно експериментують над населенням "борці".
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26.06.2021 09:35 Ответить
ой вей! а шо такоє? а як же "перша країна, яка вакцинувалась на всі 100%"?

а я ще давним-давно писав, що тепер "боротьба" з вірусом буде тривати ВІЧНО! Так само як з тероризмом, чи бідністю, чи голодом, чи комунізмом, чи взагалі назвіть будь-що, проти чого так активно "бореться" ЗМІ і убога влада цього всратого світу....
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27.06.2021 07:22 Ответить
 
 