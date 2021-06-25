Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19
Правительство Израиля решило вернуть обязательное ношение защитных масок с начала следующей недели на фоне роста заболеваемости COVID-19, вызванного в частности, опасным штаммом Delta.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Нахман Аш также призвал жителей страны отказаться от поездок за границу, особенно с детьми, которые не были вакцинированы от COVID-19, пишет The Times of Israel.
По его словам, невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан.
В то же время закрывать границы правительство не планирует.
По состоянию на вечер 24 июня в Израиле подтвердили 169 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким ежедневным показателем за несколько месяцев.
Ранее правительство Израиля перенесло открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов до 1 августа.
Всего с начала пандемии в Израиле зарегистрировали более 840 тыс. инфицированных, умерли 6,4 тыс. заразившихся, выздоровели более 833 тыс. человек.
Израиль считается одним из лидеров среди других стран по темпам вакцинации от COVID-19.
По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 180 775 213 случаев заражения коронавирусом. В частности, зарегистрированы 3 916 202 смерти, выздоровели 165 423 065 человек.
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Для кожної хвороби існує свій поріг колективного імунітету.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
нет? а что сложного?
Тут на піну сходили - в приклад наводили.
А тепер міокардити, ризик розвитку рідкісної хвороби крові ... Скільки ще буде. Файно експериментують над населенням "борці".
а я ще давним-давно писав, що тепер "боротьба" з вірусом буде тривати ВІЧНО! Так само як з тероризмом, чи бідністю, чи голодом, чи комунізмом, чи взагалі назвіть будь-що, проти чого так активно "бореться" ЗМІ і убога влада цього всратого світу....