Правительство Израиля возвращает обязательное ношение защитных масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Правительство Израиля решило вернуть обязательное ношение защитных масок с начала следующей недели на фоне роста заболеваемости COVID-19, вызванного в частности, опасным штаммом Delta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Нахман Аш также призвал жителей страны отказаться от поездок за границу, особенно с детьми, которые не были вакцинированы от COVID-19, пишет The Times of Israel.

По его словам, невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан.

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В то же время закрывать границы правительство не планирует.

По состоянию на вечер 24 июня в Израиле подтвердили 169 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким ежедневным показателем за несколько месяцев.

Ранее правительство Израиля перенесло открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов до 1 августа.

Всего с начала пандемии в Израиле зарегистрировали более 840 тыс. инфицированных, умерли 6,4 тыс. заразившихся, выздоровели более 833 тыс. человек.

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Израиль считается одним из лидеров среди других стран по темпам вакцинации от COVID-19.

По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утро 25 июня зафиксировали 180 775 213 случаев заражения коронавирусом. В частности, зарегистрированы 3 916 202 смерти, выздоровели 165 423 065 человек.