Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров
Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы. Атаки должны проводится в качестве ответных мер против программ-вымогателей киберпреступников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы хакеров.
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надо было не допускать первоначальных атак.
что кремлёвские хакеры будут
сратькрупными кирпичами.
https://www.era-tehnopolis.ru/ мышкой тыц
Пукнуть против Путенга боится - собрался хакеров атаковать.
Посоветуйте ему еще разбомбить пару дворовых туалетов.
Але є факти: багаторазові публічні заяви і особисто Байдена і його адміністрації про їхню політику щодо рашці з даної проблеми, про те, що не залишать їхні =злонамеренньіе действия= без відповіді, =мьі ответим жестко= і т.д.
16.06.21 21:40 Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки
14.06.21 08:48https://censor.net/ru/news/3271164/bayiden_vstrechaetsya_s_putinym_chtoby_napryamuyu_obsudit_glubokie_raznoglasiya_esli_rf_prodoljit_deyistvovat
16.04.21 00:27https://censor.net/ru/news/3260051/bayiden_esli_rossiya_prodoljit_vmeshivatsya_v_nashu_demokratiyu_ya_gotov_reagirovat_doljnym_obrazom
11.04.21 17:55https://censor.net/ru/news/3259000/bayiden_dal_ponyat_rossii_chto_za_agressivnye_deyistviya_budut_posledstviya_gossekretar_ssha_blinken
20.01.21 07:05https://censor.net/ru/news/3242829/bayiden_ne_budet_ostavlyat_bez_posledstviyi_vrajdebnye_deyistviya_rf_v_mire_kandidat_na_post_gossekretarya
04.02.21 22:34https://censor.net/ru/news/3246100/proshli_dni_kogda_ssha_ustupali_pered_litsom_agressii_rossii_bayiden
22.01.21 01:07https://censor.net/ru/news/3243316/bayiden_poruchil_izuchit_situatsiyu_s_deyistviyami_rossiyiskih_hakerov_v_ssha
І т.д.
Говорильня тягнеться ще з президентської кампанії і від прийняття присяги + ще, типу, дали 6 місяців =на виправлення=. І вже буде рік каденції. Має доповіді розвідки ще до того часу, як ввійшов у Білий Дім. Отже, ситуацією повинен володіти: хто там чим керує на рашці.
Більше того, Президент США підписав указ про посилення кібербезпеки державних та приватних установ. Інцидент з трубопроводом компанії Colonial нагадав, що лише дій з боку федеральної влади недостатньо.https://lb.ua/world/2021/05/13/484499*********************************.html
Натомість заяви перед самою зустріччю з х**лом та після (щодо нього особисто, =пояснення= про =вбивцю=) і дії свідчать про протилежне.
Як кажуть в народі: з великої хмари та малий дощ. Не можу знайти, але кілька років тому за поребриком стався великий збій в якійсь їхній системі і писали, що то, власне, американці показали свої можливості: як можуть відповісти. Отже, прецедент був. Я якраз не вірю, що фсб грає у свою гру.
спонсируйте терроризм или антивирус поставьте
Единственная атака на сервера это прилететь и перестрелять все и всех к такой то матери тех кто сидит за серверами, а не сами сервера ибо тех денег, что амеры им отвалили хватит на тысячи новых серверов!
и пытавшегося ослабить и расколоть НАТО.
Уровень Трампа - конкурсы красоты и девочки в ленточках вместо одежды.
это ж две большие разницы
Як же мене бісить, коли втікачі, які сидять у ситих та безпечних Європах, Америках та Канадах починають скиглити, як їм там погано живеться, але жодна падлюка не повернулась у свою дупу світу на расєі чи в Україні . Сидіть вже там та не триндіть, бо нудить від вас.
подивіться що тут коїться у містах, це ж суцільний жах!
я до речі повертаюся у серпні (тимчасово 😀) до Києва так та уночі містом хоч ходити можна
а ви спробуйте по Вашингтону
І перемогти на виборах хоча у своєму під'їзді.