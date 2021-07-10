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Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы. Атаки должны проводится в качестве ответных мер против программ-вымогателей киберпреступников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Reuters.

Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы хакеров.

Также читайте: Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2791) хакер (1185)


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Топ комментарии
+16
Ето как бить в ответ по кулаку который тебя ударил, вместо того чтобы дать по морде которая управляла етим кулаком. А все знают чья морда управляет всеми етими щупальцами.
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10.07.2021 01:42
+14
Он серьёзно думает, что у хакеров есть свои серверы?
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10.07.2021 01:35
+7
Оце вже ближче до справи. Бо стурбозанепокоєння не діють.
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10.07.2021 01:36
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Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров (с)

надо было не допускать первоначальных атак.
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10.07.2021 01:32 Ответить
Сноуден спписдел кучу входных ключей.
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10.07.2021 10:47 Ответить
Он серьёзно думает, что у хакеров есть свои серверы?
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10.07.2021 01:35 Ответить
советнику Байдена снять прогрессивку ) ну, в кейпоинты накакать. такого тупого популизма не ожидал. атаковать и так пострадаваших, для тех, кто не понял )
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10.07.2021 02:09 Ответить
- Если б хакеры атаковали с собственных компов, мы бы всех их давно переловили
Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров - Цензор.НЕТ 7992
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10.07.2021 02:33 Ответить
Ві серь'зно думаете что у них нет серверов? У них не только сервері а и свои IT-компании под лубянским прикрытием.
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10.07.2021 04:18 Ответить
Лучшая защита- это нападение.
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10.07.2021 11:41 Ответить
Надеялась, что Байден это лев в политике, а оказалось - нет,не голубь мира, а воробей. Не знаю, правда это или нет, но ходят слухи, что на него большое влияние оказывает его жена, очень активная дамочка.
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10.07.2021 08:02 Ответить
А ты серьезно думаешь, что у Байдена нет айтишников, способных положить все основные серверы мордора?
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10.07.2021 08:41 Ответить
Есть серверы или нет - науке неизвестно, но Байден может сделать так,
что кремлёвские хакеры будут срать крупными кирпичами.
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10.07.2021 16:27 Ответить
Оце вже ближче до справи. Бо стурбозанепокоєння не діють.
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10.07.2021 01:36 Ответить
Та Дэ там."допустил" атаки,вместо раз бать их уже давно,а не пол года уже мурыжат эту тему.
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10.07.2021 13:22 Ответить
Атаки хакерські були , є і будуть в майбутньому , тому що американці задовольнили їхні вимоги !
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10.07.2021 01:40 Ответить
Ето как бить в ответ по кулаку который тебя ударил, вместо того чтобы дать по морде которая управляла етим кулаком. А все знают чья морда управляет всеми етими щупальцами.
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10.07.2021 01:42 Ответить
Это вполне оправданно, потому что говорить Байден может все что угодно, а делать будут профи, которые выловили не один десяток хакеров по всему миру и посадили их в американские тюрьмы. А морду можно не бить, если ты способен взять за горло и задушить.
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10.07.2021 08:44 Ответить
Сколько было страшных заявлений и угроз от Байдена перед выборами. А как только выбрали оказалось Пшик а не американский президент.
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10.07.2021 01:43 Ответить
Пшик - это окурок манией величия, он же главпуйло.
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10.07.2021 08:46 Ответить
Каких страшных угроз ? Бомбить Москву ?
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10.07.2021 10:49 Ответить
ты помнишь был СССР - и что , была атомная война ....- и где теперь ссср ....- что для истории 30-ть лет .... миг ...- следим за событиями ...
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10.07.2021 12:01 Ответить
Трампістам це не сподобається.
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10.07.2021 01:46 Ответить
А в хакерів є свої сервери? Хакерів десятки тисяч.І знаходяться вони по всьому світі.Зараз в більшості країн,є хакери.
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10.07.2021 01:51 Ответить
А вот и нет, а вот и нет, хахаха, у хакеров есть не только свои серверы и не только серверы а и собственные IТ-компании
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10.07.2021 04:13 Ответить
Желательно томагавками. Серверы в кремле
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10.07.2021 01:51 Ответить
Хакери знаходяться в тій же США і на москальщині і в Ірані і тд.
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10.07.2021 01:52 Ответить
А ну форумчани скажіть,хто на вашу думку такі хакери? Тільки не шукайте інформацію в інтернеті.
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10.07.2021 01:55 Ответить
Вот тебе первый хакер, с сервером, помещениями и даже курортным релаксом.
https://www.era-tehnopolis.ru/ мышкой тыц
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10.07.2021 04:21 Ответить
Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров - Цензор.НЕТ 6588
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10.07.2021 04:22 Ответить
https://neobit.ru/activities Ещё один хакер с собственным сервером.
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10.07.2021 04:26 Ответить
Таке є в різних країнах.
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10.07.2021 13:24 Ответить
Це ніяк не відкидає того шо у ціх хакерів є купа серверів.
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10.07.2021 14:34 Ответить
Всегда находятся люди зарабатывающие на жизнь воровством.
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10.07.2021 05:25 Ответить
Касперский в офисе ФСБ.
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10.07.2021 10:50 Ответить
Еще один клоун, бывший вице Абизяны.
Пукнуть против Путенга боится - собрался хакеров атаковать.
Посоветуйте ему еще разбомбить пару дворовых туалетов.
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10.07.2021 01:57 Ответить
_Байден изо всех сил защищает, прикрывает путлера. Это, видите ли, хакерская самодеятельность а не атака москвы... Гебешники проверили болтуна на вшивость - и нашли запущенный педикулёз!
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10.07.2021 02:04 Ответить
Радникам дідуся Джо, які писали йому промову, треба погуглити що таке botnet. Якщо це не операція прикриття, то з кібербезпекою у них швах.
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10.07.2021 02:28 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/07/09/120018/anb-ssha-********-v-energosistemu-rossii-chervya-kotoryj-zhdet-komandu-atakovat.shtml АНБ США внедрили в энергосистему России «червя», который ждет команду атаковать? .

Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров - Цензор.НЕТ 5937
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10.07.2021 05:16 Ответить
Версії залишаються версіями.
Але є факти: багаторазові публічні заяви і особисто Байдена і його адміністрації про їхню політику щодо рашці з даної проблеми, про те, що не залишать їхні =злонамеренньіе действия= без відповіді, =мьі ответим жестко= і т.д.

16.06.21 21:40 Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки

14.06.21 08:48https://censor.net/ru/news/3271164/bayiden_vstrechaetsya_s_putinym_chtoby_napryamuyu_obsudit_glubokie_raznoglasiya_esli_rf_prodoljit_deyistvovat

16.04.21 00:27https://censor.net/ru/news/3260051/bayiden_esli_rossiya_prodoljit_vmeshivatsya_v_nashu_demokratiyu_ya_gotov_reagirovat_doljnym_obrazom
11.04.21 17:55https://censor.net/ru/news/3259000/bayiden_dal_ponyat_rossii_chto_za_agressivnye_deyistviya_budut_posledstviya_gossekretar_ssha_blinken
20.01.21 07:05https://censor.net/ru/news/3242829/bayiden_ne_budet_ostavlyat_bez_posledstviyi_vrajdebnye_deyistviya_rf_v_mire_kandidat_na_post_gossekretarya
04.02.21 22:34https://censor.net/ru/news/3246100/proshli_dni_kogda_ssha_ustupali_pered_litsom_agressii_rossii_bayiden
22.01.21 01:07https://censor.net/ru/news/3243316/bayiden_poruchil_izuchit_situatsiyu_s_deyistviyami_rossiyiskih_hakerov_v_ssha
І т.д.
Говорильня тягнеться ще з президентської кампанії і від прийняття присяги + ще, типу, дали 6 місяців =на виправлення=. І вже буде рік каденції. Має доповіді розвідки ще до того часу, як ввійшов у Білий Дім. Отже, ситуацією повинен володіти: хто там чим керує на рашці.

Більше того, Президент США підписав указ про посилення кібербезпеки державних та приватних установ. Інцидент з трубопроводом компанії Colonial нагадав, що лише дій з боку федеральної влади недостатньо.https://lb.ua/world/2021/05/13/484499*********************************.html

Натомість заяви перед самою зустріччю з х**лом та після (щодо нього особисто, =пояснення= про =вбивцю=) і дії свідчать про протилежне.
Як кажуть в народі: з великої хмари та малий дощ. Не можу знайти, але кілька років тому за поребриком стався великий збій в якійсь їхній системі і писали, що то, власне, американці показали свої можливості: як можуть відповісти. Отже, прецедент був. Я якраз не вірю, що фсб грає у свою гру.
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10.07.2021 07:05 Ответить
Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров - Цензор.НЕТ 4217
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10.07.2021 05:18 Ответить
товарищ Байден, Талибы уже в Москве и ждут нал за американских солдат.
спонсируйте терроризм или антивирус поставьте
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10.07.2021 05:36 Ответить
`Идиот, я видел идиотов, но такого еще надо было поискать.
Единственная атака на сервера это прилететь и перестрелять все и всех к такой то матери тех кто сидит за серверами, а не сами сервера ибо тех денег, что амеры им отвалили хватит на тысячи новых серверов!
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10.07.2021 07:05 Ответить
Хакеры атакуют везде, программы вымогатели действуют по всему миру, и только Америка без конца много лет жалобно хнычет- расия расия... Как же это унизительно, как будто хотят чтобы их пожалели.
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10.07.2021 07:37 Ответить
Америка не "хнычет", а терпеливо предупреждает: потом на нас не обижайтесь.
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10.07.2021 10:54 Ответить
Пора би показати "кузькіну мать", це більш зрозуміла мова для каців.
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10.07.2021 07:52 Ответить
Надо еще раз попросить пуцина помочь. Первый раз он мог не услышать.
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10.07.2021 08:04 Ответить
К сожалению Штаты переживают тот же период что и Европа - слабость первых лиц государств, что напоминает 30-40 года прошлого века. Республиканцы сильно лажанулись с трампом ( к величайшему сожалению ушел из жизни действительно сильная личность - Маккейн) , ну а демократы это наследие бездарнейшего правления обамы и на этом фоне расцвела эпоха правления диктаторов. Остается одна надежда на адекватных людей в Конгрессе и Сенате США.
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10.07.2021 08:18 Ответить
А яким саме чином республіканці лажонулися з Трампом? І в чому проявилася сила "лічності" маккейна? В тім, що він підтримав у 2016 гіларі, за якою та її чоловічком іще з Арканзасу тягнеться кривавий слід?
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10.07.2021 14:20 Ответить
Божевільне горбатько! Хто тебе випустив з божевільні, шо ти тут продовжуєш нести люту дічь? Сховайся десь на трамповській помийці та не роби на Цензорі батхєрт.
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10.07.2021 15:44 Ответить
Республиканцы лажанулись тем, что выдвинули шоумена, поссорившего США с Европой
и пытавшегося ослабить и расколоть НАТО.
Уровень Трампа - конкурсы красоты и девочки в ленточках вместо одежды.
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10.07.2021 16:32 Ответить
До этого меня смешили два старых маразматика - Тупин и Лукашенко, теперь их три ))))))))
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10.07.2021 08:21 Ответить
А прокурор Камала Харрис смешит ?
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10.07.2021 10:58 Ответить
Ну там должны быть адекватные люди, не все же такие весельчаки как дедушка Джо)))))
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10.07.2021 15:27 Ответить
Сервер. Порвали сервер хакеру.
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10.07.2021 08:26 Ответить
Сервер хакера будет исторгать большие кирпичи.
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10.07.2021 16:33 Ответить
Красные линия по хакерам Байден озвучивал не раз еще при Обаме. Да постоянно трусливый старичок Байден пугает непонятно кого непонятно чем. Декабрь, 2020г. Байден отметил, что Вашингтон не оставит без ответа хакерскую атаку. «Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам - ответ на это будет»
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10.07.2021 08:31 Ответить
Задолбали вы тут свои рашистские нарративы впаривать. Крым чей?
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10.07.2021 08:49 Ответить
Российские хакеры это не шалящие студенты. Это подразделения ФСБ.
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10.07.2021 08:37 Ответить
Они получили от Сноудена полный ноут паролей и секретных данных, и всё, на что они способны - мелко пакостить на автозаправках.
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10.07.2021 11:00 Ответить
Он думает,что рык льва мы не отличим от скулежки шакала?позорище.
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10.07.2021 09:03 Ответить
Для Путина самое унизительное-когда его не замечают.Полнейший игнор-самое действенное оружие прпотив него.Была хакерская атака-выяснили кто за ней стоит и МОЛЧА ******* в ответ так,что мало не покажется.Залетел самолетик расейский вчера куда не следует-МОЛЧА сбили и усьо.Поверьте-никто по серьезному дергаться в ответ не будет.
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10.07.2021 09:26 Ответить
это он допустил до разговора с ******...или после???
это ж две большие разницы
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10.07.2021 09:30 Ответить
Вороги України як на Байдена гонять у коментарях, красотіща. Мабуть хочуть сцукі, щоб ху#ло взагалі всю Україну окупував. Американці - це наші майже єдині партнери та захисники.
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10.07.2021 09:38 Ответить
А что его в пупок целовать? Он враг американского среднего класса и мелкого и среднего бизнеса. Каждый день вредительствует.
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10.07.2021 11:54 Ответить
Вертайся жити на расєю, там краще.

Як же мене бісить, коли втікачі, які сидять у ситих та безпечних Європах, Америках та Канадах починають скиглити, як їм там погано живеться, але жодна падлюка не повернулась у свою дупу світу на расєі чи в Україні . Сидіть вже там та не триндіть, бо нудить від вас.
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10.07.2021 12:10 Ответить
кыкымора, ти іще жива? Мабуть у фонді "виродження" зовсім з кадрами погано, якщо там тримають таку креативну на бздури істоту, як ти.
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10.07.2021 14:25 Ответить
Мастурбатор слів! Ти ще не здохло від ненависті до мене?
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10.07.2021 15:30 Ответить
безречних? у вас що телеприймач зламася?
подивіться що тут коїться у містах, це ж суцільний жах!
я до речі повертаюся у серпні (тимчасово 😀) до Києва так та уночі містом хоч ходити можна
а ви спробуйте по Вашингтону
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10.07.2021 14:31 Ответить
Кац! Парєбрік там
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10.07.2021 15:34 Ответить
допистишся старче Бидон, придется перед Кадыровым извинятся !
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10.07.2021 10:14 Ответить
Байдену чихать на чьи-то влажные фантазии.
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10.07.2021 11:02 Ответить
Без співчуття на оцього жалюгідного старенького не можливо дивитись! Йому з вудкою десь на ставку сидіти карасів ловити,а не такою країною керувати! Короче путін його розкусив відразу, та вважає безпечним,дааааа а стільку пофосу було,жаль!!!
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10.07.2021 10:45 Ответить
Вам би для початку дожити до його років.
І перемогти на виборах хоча у своєму під'їзді.
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10.07.2021 11:04 Ответить
Ага, переміг, а як же. Приблизно так, як переміг якунович у другому турі в 2004 році. Ця істота вже навіть речення почате закінчити не може.
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10.07.2021 14:31 Ответить
Януковичу до рівня Байдена дещо далекувато.
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10.07.2021 16:22 Ответить
старый дурень....
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10.07.2021 14:03 Ответить
Зеркальные действия и меньше разговоров.
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31.07.2021 23:43 Ответить
 
 