Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы. Атаки должны проводится в качестве ответных мер против программ-вымогателей киберпреступников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы хакеров.

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