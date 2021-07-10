Байден допустив атаки у відповідь на сервери хакерів

Президент США Джо Байден вважає розумним для Вашингтона здійснювати атаки на сервери. Атаки повинні здійснюватися як відповідні заходи проти програм-вимагачів кіберзлочинців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Напередодні американський лідер перед вильотом у штат Делавер поспілкувався з журналістами і дав їм позитивну відповідь на запитання про перспективу атак на сервери хакерів.

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