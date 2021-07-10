Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников
Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, а опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире канала "Украина 24".
Он напомнил, что НАТО - не только военная организация. Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие.
"Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, переустройства наших ветеранов - 400 тысяч ветеранов прошли через эту войну", - заявил он.
Резников призвал развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей
"Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Мы говорим, что нам нужна ваша помощь. Но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
удивил, он что не зебобик, откуда у него разумные мысли.
но такая ситуация звёздній час для серіх кардиналов
Анекдот из Ютьюба...
Гарного дня та Наснаги Панове Українці,
Що вже говорити про інших брехливих придурків на Банковій?
Украину...... но мы гордо откажем пусть стоят у порога и ждут........... льоша-льоша.......
Поступово прокидаються після вчорашнього. Хвидин 30 тому було 11 тищ.
Интересно ****, когда же НАТО примет Украину …..
нЄнька горить, а йому нато
падлюка
Це просто зелені папуаси не хочуть в НАТО .
https://www.youtube.com/watch?v=pfqOYDwRAvw Бутусов: Зеленський має відповісти за провал ще 7 спецоперацій ГУР Міноборони
https://www.youtube.com/watch?v=wZzOrqFdk-Q РЕПРЕСІЇ проти захисників України: виступ генерала Павловського у суді
https://www.youtube.com/watch?v=uuyBKAXgDYE Чим розвиток режиму Зеленського нагадує режими Путіна та Гітлера / ПОРТНІКОВ
https://www.youtube.com/watch?v=MDjYOzgFc9E https://www.youtube.com/watch?v=MDjYOzgFc9E ЛАПІН: Зеленський узурпує владу за рахунок самодурства