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Новости Украина - НАТО
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Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, а опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире канала "Украина 24".

Он напомнил, что НАТО - не только военная организация. Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие.

"Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, переустройства наших ветеранов - 400 тысяч ветеранов прошли через эту войну", - заявил он.

Резников призвал развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей

"Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Мы говорим, что нам нужна ваша помощь. Но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Автор: 

НАТО (10004) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+14
Иногда лучше молчать, чем морозить откровенную чушь, сори
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10.07.2021 02:03
+8
За каденції зеБ@натів цього точно не відбудеться.
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10.07.2021 02:12
+6
США окреслили 5 кроків для прогресу України https://censor.net/ru/r3275814

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников - Цензор.НЕТ 4099
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10.07.2021 02:44
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Правила форума Совет форумчан
Иногда лучше молчать, чем морозить откровенную чушь, сори
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10.07.2021 02:03 Ответить
За каденції зеБ@натів цього точно не відбудеться.
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10.07.2021 02:12 Ответить
А что резников сделал для этого, или у ихнего правительства другие цели?
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10.07.2021 02:17 Ответить
Мы говорим, что нам нужна ваша помощь. Но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьерИсточник: https://censor.net/ru/n3276265

удивил, он что не зебобик, откуда у него разумные мысли.
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10.07.2021 02:19 Ответить
США окреслили 5 кроків для прогресу України https://censor.net/ru/r3275814

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников - Цензор.НЕТ 4099
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10.07.2021 02:44 Ответить
Резникова на гілляку!
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10.07.2021 02:42 Ответить
рез... пид сраку
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10.07.2021 05:50 Ответить
"Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы" - Что простите? Резников - порохобот?
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10.07.2021 03:04 Ответить
И на шо намек , в ОПе произошло раздупление, больше не будут клоуна включать перед Байденом с Евросоюзом, мол, почему мы еще не с натой.
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10.07.2021 04:55 Ответить
Украина никогда не вступит в нато с рашистскими клоунами во власти!
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10.07.2021 05:15 Ответить
Лет через 40 Украина вступит в НАТО,но с Другим Моисеем который выпотрошит советское ДЕРЬМО из бараньей головы...,в Пустыне ...,под известным названием... Шариковы и Швондеры...
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10.07.2021 06:02 Ответить
Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников - Цензор.НЕТ 1438 а вы не любите ПРОЛЕТАЙрят профессор...,и вас следовало бы арестовать за не любовь к детям Германии...
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10.07.2021 06:06 Ответить
Для Мавзолейного быдла это праздник...,премьер министр Британии построит несколько военных баз НАТО и без НАТО...Британия вышла из ЕС,для создания нового ЕС и НАТО...,баранам Мавзолейным этого не ПОНЯТЬ...
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10.07.2021 06:09 Ответить
Атлантический Союз подписанный Джонсоном и Байденом создан чтобы не обосрать срань РАБссиянскую...,а Эрдоган строит новую эпоху среди мусульманского Мира....Что строят ХМЫРИ Мавзолейные в ответ? Молотов-Риббентроп?типа Гитлер братан навеки? Стадо ИДИОТОВ...
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10.07.2021 06:15 Ответить
долбоящер
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10.07.2021 06:28 Ответить
Учения НАТО СИ БРИЗ в Черном море обосрало РАБссию по самые звездочки кремля и показало ...Путлерское быдло тупой и Пустой Фейк...,....РАСПАД РАБссиянской Вампирии начатый в Феврале 1917 года сЦарем Всея Сраной РАБссии Николашкой Кровавым явно затянулся....
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10.07.2021 06:34 Ответить
единственное что коленька человечек біл очень слабенкий и царём біть совсем не хотел
но такая ситуация звёздній час для серіх кардиналов
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10.07.2021 07:17 Ответить
Это очень не скоро.
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10.07.2021 06:34 Ответить
НАТА культурно послала Зеліне "пачіму".
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10.07.2021 06:37 Ответить
Зеленский для стран Запада и НАТО никто,впрочем Путлер тоже...
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10.07.2021 06:39 Ответить
Зеленский - политик.
Анекдот из Ютьюба...
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10.07.2021 06:40 Ответить
З України. І з цього регоче увесь світ.
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10.07.2021 06:43 Ответить
Це як колись в старому найкоротшому анекдоті "Єврей - в колгоспі".
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10.07.2021 07:45 Ответить
Поехал я работу работать,...сегодня трудный день,надо научиться работать по выходным,но моя директрисса почти Гитлер,заставляет по выходным отчеты царапать о проделанной за неделю работе,а также наезжает по поводу и без,типа лодырь ты Андрюха...,сопротивляюСь из последних сил...
Гарного дня та Наснаги Панове Українці,
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10.07.2021 06:45 Ответить
і це морозить чи не найдекватніший представник чинної влади...
Що вже говорити про інших брехливих придурків на Банковій?
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10.07.2021 06:47 Ответить
а когда мы станем всех сильнее и съедим больше всех геркулесовой кашки ната попросится в
Украину...... но мы гордо откажем пусть стоят у порога и ждут........... льоша-льоша.......
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10.07.2021 07:23 Ответить
Щось тихо на Цензорі. Вставай, піднімайся тролячий народ.
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10.07.2021 07:23 Ответить
....)))......
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10.07.2021 07:32 Ответить
12269 посетителей онлайн

Поступово прокидаються після вчорашнього. Хвидин 30 тому було 11 тищ.
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10.07.2021 07:39 Ответить
Ну ну, Греция очень равный партнер...
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10.07.2021 07:30 Ответить
Украинское руководство восхищается коммунистической партии Китая, Китая врага НАТО. И наводит более тесные связи .
Интересно ****, когда же НАТО примет Украину …..
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10.07.2021 07:37 Ответить
А не досить вже висловлювати "вологі мрії" з тим НАТО, а робити мовчки реальні кроки.
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10.07.2021 07:41 Ответить
Клоун чересчур маленький, чтобы быть равным.
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10.07.2021 07:43 Ответить
Нужно что то говорить вот он ляпнул...
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10.07.2021 07:59 Ответить
Україна буде в НАТО як тільки зникне чечено-кремлівська мафія з України:досить не помічати очевидне-тут все смердить рашою і її підсвинками-бєня і його одоробало тому приклад і так кругом-на чому тільки ще держиться ще Україна....?
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10.07.2021 08:02 Ответить
хлопця газом обдало - та й в дупло
нЄнька горить, а йому нато
падлюка
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10.07.2021 08:07 Ответить
Не кажи чувак бздури ! Україна вступить в НАТО коли зміниться совсковська ментальність у людей, коли перестануть красти на всіх рівнях і всіх посадах, коли слова будуть не просто коливання повітря
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10.07.2021 08:22 Ответить
Наш опыт окопной войны с приказом не стрелять для НАТО видимо несколько преувеличен. Как американцы разобрались россиянами в Сирии, нам к такому еще стремится. А то, что генералов-дебилоидов надо гнать из армии, они и сами знают. Опыт применения ударных беспилотников им интересен, но у нас его нет, кроме печального опыта, как имея Антонова не создать ни одного серийного образца за много лет.
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10.07.2021 08:23 Ответить
А равным это как... Когда украинская армия достигнет уровня эстонской, латвийской, литовской, словенской, исландской, албанской, словацкой, люксембургской.. или скажем датской, болгарской армии... Видимо нет.( потому что думаю мы и сейчас не " слабее") Как выходит из тезиса Украина тогда станет членом НАТО когда сравняется по силе со " всем альянсом". Неплохая отмазка.
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10.07.2021 09:03 Ответить
Придураст...... якби всі очікували рівності, то ніхто б туди не вступив.
Це просто зелені папуаси не хочуть в НАТО .
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10.07.2021 09:08 Ответить
Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом, - Резников - Цензор.НЕТ 544
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10.07.2021 09:39 Ответить
Що зеленський зробив для цього, окрім як побикував, та по- тихому підписав договорняк з китайцями?
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10.07.2021 10:05 Ответить
Схоже цей Резников плутає свiй рідний Біробіджан з Україною, звідки це чмо маланське взагалі опинилося на державній посаді?
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10.07.2021 10:27 Ответить
Резников призвал развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей- для начала нужно лишить гражданства 600 с лихой колаборантов ,научить каждое утро в Донецке и Луганске здороватся-"Слава Украине "-"Героям Слава" .а развивать инфраструктуру территорий.которые инфекцированы рашистким оккупантом,опасно и нецелесобразно для самой Украины
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10.07.2021 10:41 Ответить
Про що можна говорити, якщо стало відомо:
https://www.youtube.com/watch?v=pfqOYDwRAvw Бутусов: Зеленський має відповісти за провал ще 7 спецоперацій ГУР Міноборони

https://www.youtube.com/watch?v=wZzOrqFdk-Q РЕПРЕСІЇ проти захисників України: виступ генерала Павловського у суді

https://www.youtube.com/watch?v=uuyBKAXgDYE Чим розвиток режиму Зеленського нагадує режими Путіна та Гітлера / ПОРТНІКОВ

https://www.youtube.com/watch?v=MDjYOzgFc9E https://www.youtube.com/watch?v=MDjYOzgFc9E ЛАПІН: Зеленський узурпує владу за рахунок самодурства
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10.07.2021 11:25 Ответить
аЧЄРЄДНОЙ ВРАТАРЬ....КАМАНДНИЙ. жУТЬ
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10.07.2021 14:33 Ответить
 
 